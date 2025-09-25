Gyanús dolgot vettek észre a halőrök, miután odaléptek a jászkunsági horgászokhoz

Szabálysértő horgászokat buktatott le az elmúlt hétvégén a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) halőri szolgálata – számolt be hivatalos oldalán a szövetség. Mint írták, több horgász esetében derült ki, hogy kifogtak és megtartottak olyan halakat, amelyeket nem írtak be a fogási naplóba, néhány esetben élve akarták elszállítani az állatokat a vízpartról.

Szabálysértő horgászokat buktattak le a Jászkunságban, a megengedettnél több halat akartak hazavinni

Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

A szövetség hangsúlyozta, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény alapján, a halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki a fogási napló vezetését elmulasztókkal szemben. Illetve azokkal szemben is, akik 30 centiméternél hosszabb – egyébként jogszerűen kifogott – halat a vízpartról nem leölve szállítanak el.

Súlyos bírságot kockáztatnak a szabálysértő horgászok

Kiemelték, a hatóság az állami horgászjegyet véglegesen visszavonja attól, akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. Pénzbírság mellett pedig az elkövetőt az állami horgászjegy váltásától is eltiltja (ennek időtartama három hónaptól akár három évig terjedhet). Emellett a közép-tiszai szövetség helyi horgászrendje szerint a vízterületről három hónaptól öt évig terjedő intervallumra is kitilthatja a szabálysértőket.

Mint a KTVHESZ írta, mindenkinek érdemes komolyan mérleget vonni, hogy érdemes-e mindezt kockáztatni. Hangsúlyozták, halőreik minden jogszabályt vagy horgászrendet megsértő ellen eljárást kezdeményeznek. És mint hozzátették: halőri szolgálatuk modern technikai eszközökkel felszerelt, azok ellen a éjszakai sötétség sem nyújt védelmet.

Kérték egyúttal a vízterületükön horgászókat: ügyeljenek a fogási napló vezetésének szabályaira, és tanúsítsanak önmérsékletet. Rámutattak a pontos dokumentálás fontosságára is, hiszen – mint írták – a haltelepítések mértékének megállapításához lényeges információk a horgászok által beírt halfajonkénti fogási adatsorok.