Ezt kockáztatja, ha valaki más garázsa elé parkol

Egy szolnoki férfi fordult szerkesztőségünkhöz, miután egy ismeretlen autós a garázsa elé állt, ezzel ellehetetlenítve azt, hogy saját járművével kiálljon. A szabálytalan parkolás alaposan megnehezítette a reggelét, hiszen így biciklivel kellett munkába mennie – ami jóval tovább tartott, mintha a személyautójával teszi mindezt. Bár hivatalos lépés nem történt az ügyben, a kérdés azonban felmerült: kihez fordulhat a bajba jutott autós ilyen esetben? Tartson velünk, most kiderül!

Szabálytalan parkolás: kihez fordulhat, ha garázsa elé állnak?

Fotó: Major Angéla

– Meglepődtem reggel, mert abszolút nem számítottam egy idegen autóra az ajtóm előtt, pláne sofőr nélkül. Mivel úgy készültem, hogy kocsival megyek dolgozni, így kicsit később indultam, de a végére mégis csak a bicikli maradt. Időm nem volt reklamálni, inkább betekertem a munkahelyemre, de akkor is bosszantó, hogy valakinek ilyen eszébe jut – mesélte a férfi.

A szabálytalan parkolás: mit mond a KRESZ?

Az eset kapcsán hírportálunk a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordult válaszokért, akik arról adtak tájékoztatást, hogy a járművel történő várakozást, illetve megállást a KRESZ szabályozza. A jogszabály szerint, az útmenti ingatlanra való behajtás vagy az onnan történő kihajtás akadályozása tilos, és csupán akkor lehetséges megállni a garázsajtóban, ha a tulajdonos ahhoz hozzájárul. Ennek értelmében, aki ezt megszegi, az szabálysértést követ el. Természetesen, ha a felek megegyeznek, abból rendszerint nem alakul ki konfliktus, jelzés nélkül viszont könnyen kellemetlenséggel zárulhat a helyzet.

Kinek kell jelezni, ha garázsa előtt egy ismeretlen jármű áll?

Ilyen helyzetben a rendőrség és a közterület-felügyelet jogosult eljárni. A bejelentést követően a hatóságok figyelmeztethetik a szabályt sértő jármű tulajdonosát, helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy szabálysértési feljelentést tehetnek. A szabálysértési bírság összege 6500 forinttól egészen 65 ezer forintig terjedhet, így érdemes inkább a szabályos parkolóhelyeket részesíteni előnyben.

Mikor szállítható el egy autó?

A KRESZ pontosan meghatározza, hogy melyek azok a körülmények, amikor a hatóság úgy dönthet, hogy elszállít egy járművet. Ezeket a szabályokat érdemes ismerni, hiszen a szabálytalan parkolás nemcsak bírsággal, hanem komoly plusz költségekkel is járhat, mivel az elszállítás anyagi vonzata a gépjármű üzembentartóját terheli.