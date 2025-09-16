szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenkinek kellemetlen lehet

32 perce

Ezt kockáztatja, ha valaki más garázsa elé parkol

Címkék#sofőr#KRESZ#garázs#bírság

Hatalmas előny, ha egy lakáshoz saját garázs is tartozik, hiszen így biztonságban tudhatjuk az autónkat, és kényelmesebb a mindennapi közlekedés is. A szabálytalan parkolás azonban sok esetben megkeseríti a tulajdonosok életét, amikor idegen járművek állják el a bejáratot. Bár egyes sofőrök úgy vélik, hogy egy rövid időre „nem lesz gond” a kocsi ott hagyásából, az ilyen döntéseknek borsos következménye lehet.

Nyitrai Fanni

Egy szolnoki férfi fordult szerkesztőségünkhöz, miután egy ismeretlen autós a garázsa elé állt, ezzel ellehetetlenítve azt, hogy saját járművével kiálljon. A szabálytalan parkolás alaposan megnehezítette a reggelét, hiszen így biciklivel kellett munkába mennie – ami jóval tovább tartott, mintha a személyautójával teszi mindezt. Bár hivatalos lépés nem történt az ügyben, a kérdés azonban felmerült: kihez fordulhat a bajba jutott autós ilyen esetben? Tartson velünk, most kiderül!

szabálytalan parkolás egy garázs elé
Szabálytalan parkolás: kihez fordulhat, ha garázsa elé állnak?
Fotó: Major Angéla

– Meglepődtem reggel, mert abszolút nem számítottam egy idegen autóra az ajtóm előtt, pláne sofőr nélkül. Mivel úgy készültem, hogy kocsival megyek dolgozni, így kicsit később indultam, de a végére mégis csak a bicikli maradt. Időm nem volt reklamálni, inkább betekertem a munkahelyemre, de akkor is bosszantó, hogy valakinek ilyen eszébe jut – mesélte a férfi.

A szabálytalan parkolás: mit mond a KRESZ?

Az eset kapcsán hírportálunk a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordult válaszokért, akik arról adtak tájékoztatást, hogy a járművel történő várakozást, illetve megállást a KRESZ szabályozza. A jogszabály szerint, az útmenti ingatlanra való behajtás vagy az onnan történő kihajtás akadályozása tilos, és csupán akkor lehetséges megállni a garázsajtóban, ha a tulajdonos ahhoz hozzájárul. Ennek értelmében, aki ezt megszegi, az szabálysértést követ el. Természetesen, ha a felek megegyeznek, abból rendszerint nem alakul ki konfliktus, jelzés nélkül viszont könnyen kellemetlenséggel zárulhat a helyzet.

Kinek kell jelezni, ha garázsa előtt egy ismeretlen jármű áll?

Ilyen helyzetben a rendőrség és a közterület-felügyelet jogosult eljárni. A bejelentést követően a hatóságok figyelmeztethetik a szabályt sértő jármű tulajdonosát, helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy szabálysértési feljelentést tehetnek. A szabálysértési bírság összege 6500 forinttól egészen 65 ezer forintig terjedhet, így érdemes inkább a szabályos parkolóhelyeket részesíteni előnyben. 

Mikor szállítható el egy autó?

A KRESZ pontosan meghatározza, hogy melyek azok a körülmények, amikor a hatóság úgy dönthet, hogy elszállít egy járművet. Ezeket a szabályokat érdemes ismerni, hiszen a szabálytalan parkolás nemcsak bírsággal, hanem komoly plusz költségekkel is járhat, mivel az elszállítás anyagi vonzata a gépjármű üzembentartóját terheli.

A rendőrség, a közterület-felügyelet és a közút kezelője az üzemben tartó értesítése mellett, annak költségére is elrendelheti egy jármű elszállítását, ha:

  • az autó a megállást vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá eső területen szabálytalanul várakozik;
  • a jármű megállási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik;
  • szabálytalanul tartózkodik egy kijelölt rakodóhelyen;
  • a jármű mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen áll meg jogosulatlanul.

A jármű elszállításáról a közterület-felügyeletnek, illetve az út kezelőjének a rendőrséget is értesítenie kell, nem csak az üzembentartót. 

A rendőrség elrendelheti a jármű elszállítását közveszély vagy természeti katasztrófa esetén, illetve ha így csökkenthető a károk mértéke. Ha a tulajdonos a kijelölt határidőig nem intézkedik, az autót az ő költségére elszállíthatják. Az olyan jármű, amely nem rendelkezik rendszámmal, főúton egyáltalán nem, mellékúton pedig engedély nélkül legfeljebb tíz napig tárolható. Ha ezt a szabályt megszegik, az autót a rendőrség, a közterület-felügyelet vagy a közút kezelője a tulajdonos költségére szintén elszállíttathatja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu