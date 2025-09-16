32 perce
Ezt kockáztatja, ha valaki más garázsa elé parkol
Hatalmas előny, ha egy lakáshoz saját garázs is tartozik, hiszen így biztonságban tudhatjuk az autónkat, és kényelmesebb a mindennapi közlekedés is. A szabálytalan parkolás azonban sok esetben megkeseríti a tulajdonosok életét, amikor idegen járművek állják el a bejáratot. Bár egyes sofőrök úgy vélik, hogy egy rövid időre „nem lesz gond” a kocsi ott hagyásából, az ilyen döntéseknek borsos következménye lehet.
Egy szolnoki férfi fordult szerkesztőségünkhöz, miután egy ismeretlen autós a garázsa elé állt, ezzel ellehetetlenítve azt, hogy saját járművével kiálljon. A szabálytalan parkolás alaposan megnehezítette a reggelét, hiszen így biciklivel kellett munkába mennie – ami jóval tovább tartott, mintha a személyautójával teszi mindezt. Bár hivatalos lépés nem történt az ügyben, a kérdés azonban felmerült: kihez fordulhat a bajba jutott autós ilyen esetben? Tartson velünk, most kiderül!
– Meglepődtem reggel, mert abszolút nem számítottam egy idegen autóra az ajtóm előtt, pláne sofőr nélkül. Mivel úgy készültem, hogy kocsival megyek dolgozni, így kicsit később indultam, de a végére mégis csak a bicikli maradt. Időm nem volt reklamálni, inkább betekertem a munkahelyemre, de akkor is bosszantó, hogy valakinek ilyen eszébe jut – mesélte a férfi.
A szabálytalan parkolás: mit mond a KRESZ?
Az eset kapcsán hírportálunk a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordult válaszokért, akik arról adtak tájékoztatást, hogy a járművel történő várakozást, illetve megállást a KRESZ szabályozza. A jogszabály szerint, az útmenti ingatlanra való behajtás vagy az onnan történő kihajtás akadályozása tilos, és csupán akkor lehetséges megállni a garázsajtóban, ha a tulajdonos ahhoz hozzájárul. Ennek értelmében, aki ezt megszegi, az szabálysértést követ el. Természetesen, ha a felek megegyeznek, abból rendszerint nem alakul ki konfliktus, jelzés nélkül viszont könnyen kellemetlenséggel zárulhat a helyzet.
Kinek kell jelezni, ha garázsa előtt egy ismeretlen jármű áll?
Ilyen helyzetben a rendőrség és a közterület-felügyelet jogosult eljárni. A bejelentést követően a hatóságok figyelmeztethetik a szabályt sértő jármű tulajdonosát, helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy szabálysértési feljelentést tehetnek. A szabálysértési bírság összege 6500 forinttól egészen 65 ezer forintig terjedhet, így érdemes inkább a szabályos parkolóhelyeket részesíteni előnyben.
Mikor szállítható el egy autó?
A KRESZ pontosan meghatározza, hogy melyek azok a körülmények, amikor a hatóság úgy dönthet, hogy elszállít egy járművet. Ezeket a szabályokat érdemes ismerni, hiszen a szabálytalan parkolás nemcsak bírsággal, hanem komoly plusz költségekkel is járhat, mivel az elszállítás anyagi vonzata a gépjármű üzembentartóját terheli.
A rendőrség, a közterület-felügyelet és a közút kezelője az üzemben tartó értesítése mellett, annak költségére is elrendelheti egy jármű elszállítását, ha:
- az autó a megállást vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá eső területen szabálytalanul várakozik;
- a jármű megállási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik;
- szabálytalanul tartózkodik egy kijelölt rakodóhelyen;
- a jármű mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen áll meg jogosulatlanul.
A jármű elszállításáról a közterület-felügyeletnek, illetve az út kezelőjének a rendőrséget is értesítenie kell, nem csak az üzembentartót.
A rendőrség elrendelheti a jármű elszállítását közveszély vagy természeti katasztrófa esetén, illetve ha így csökkenthető a károk mértéke. Ha a tulajdonos a kijelölt határidőig nem intézkedik, az autót az ő költségére elszállíthatják. Az olyan jármű, amely nem rendelkezik rendszámmal, főúton egyáltalán nem, mellékúton pedig engedély nélkül legfeljebb tíz napig tárolható. Ha ezt a szabályt megszegik, az autót a rendőrség, a közterület-felügyelet vagy a közút kezelője a tulajdonos költségére szintén elszállíttathatja.
