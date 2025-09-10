szeptember 10., szerda

Mintaprojekt Szolnokon

2 órája

Több százmillió forintból indul egyedülálló program, ezeket a diákokat érinti

Nagyszabású program indul Szolnokon, amely hátrányos helyzetű fiatalok életét változtathatja meg. A cél, hogy új esélyt kapjanak azok is, akik eddig messze voltak a szakképzés világától.

Major Angéla

A Szolnoki Szakképzési Centrum konzorciumi partnerként közel 300 millió forintos támogatást nyert el a Top Plusz programban, melynek köszönhetően egy kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojektet indíthat el, mely a térséget is érinti. A projektindító eseményt szeptember 9-én tartották, ahol kiderült, hogy mindez a 7-8. osztályos fiatalok számára kínál egyedülálló lehetőségeket a szakképzés megismerésére, a továbbtanulásra való felkészülésre és a közösségi beilleszkedés támogatására, élményprogramokon, kirándulásokon, kulturális eseményeken keresztül. 

Dr. György László kormánybiztos előadása a mintaprojekt indító rendezvényén – a szakképzés lehetőségének biztosításán és az esélyek kiegyenlítésén dolgoznak
Fotó: Nagy Balázs

Szakképzés útján kapnak új esélyt a rászoruló diákok

– Ma a nyolcadik osztályt elvégző gyerekek 96-98 százaléka továbbtanul, de 54 százalékuk nem szerez piacképes szakmát. Így felnőttként nem lesz képes eltartani önmagát és a családját – világított rá a projektindító eseményen dr. György László, a gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért, és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a közösségváltás, az utazás, és az otthoni háttér hiánya a legnagyobb akadályai annak, hogy ezek a fiatalok megtalálják a helyüket a szakképzésben. A most induló program célja ennek a hátránynak a csökkentése, többféle eszközzel, személyre szabott támogatással. – A program hatása nem magában az eszközökben van, hanem az iskolai munkával együtt fejti ki a hatását – tette hozzá.

Dr. Kállai Mária, Dr. György László, dr. Berkó Attila, Szalay Ferenc, Hicsó György a projektnyitó rendezvényen
Fotó: Nagy Balázs

A programhoz, mely a szolnoki beiskolázási körzet hátrányos helyzetű gyermekeit célozza, öt település – Rákóczifalva, Tiszavárkony, Zagyvarékas, Besenyszög és Nagykörű – csatlakozott konzorciumi partnerként.

Egyéni tanácsadással kívánnak segíteni

A pályázatnak köszönhetően pályaorientációs folyamatot indítanak el, melynek keretében egyéni tanácsadás keretében kapnak támogatást a diákok. Tanulási módszereket, korrepetálást, életpálya–tervezést és továbbtanulási tanácsadást kínáló programokat kínálnak számukra. 

  • A program különösen nagy hangsúlyt fektet az élményszerű tanulásra és a közösségépítésre: a résztvevő diákok színházi előadásokon vehetnek részt, ellátogathatnak a Csodák Palotájába vagy akár a Pénzmúzeumba is, miközben olyan közösségi és kulturális programokban kapcsolódhatnak be, amelyekre hétköznapi körülményeik között nem lenne lehetőségük.
  • A munkaerőpiacra való felkészítés is kiemelt szerepet kap. A tanulók duális képzőhelyeket ismerhetnek meg, gyakorlati tréningeken sajátíthatják el az álláskeresés technikáit, és pénzügyi tudatosságukat is fejlesztik.  
  • A nyári időszakban pedig ingyenes, napi étkezéssel biztosított pályaorientációs és iskolai átmenetet segítő táborok várják az 5–9. osztályosokat, ahol a szakmák világát játékosan, élményszerűen fedezhetik fel.

Szakképzési projektmegnyitó

Fotók: Nagy Balázs

A kezdeményezés a mélyszegénységben élő fiatalokat célozza, akik számára a szakképzés és a továbbtanulás kaput nyithat egy sikeresebb jövő felé. A program interaktív kitelepülésekkel, például a „Nézd! Fogd! Csináld!” mottójú rendezvényekkel mutatja be a szakképzésben rejlő lehetőségeket, ahol a diákok kipróbálhatják a 3D nyomtatást, lézervágást vagy akár a virtuális hegesztést. A közösségépítő programok, mint a kalandpark vagy a színházlátogatások, olyan élményeket nyújtanak, amelyek a szocializációt és a szemléletformálást segítik.

A juttatások és programok igénybevételéhez a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet, illetve a védelembe vételt igazoló dokumentumok szükségesek, amelyeket az iskolákban kell bemutatni.

A Szolnoki Szakképzési Centrum ezzel a projekttel oktatási, közösségi és emberi támogatást is nyújt. Célja, hogy minden diák esélyt kapjon a tehetsége kibontakoztatására és a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedésre.

 

