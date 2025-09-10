Több százmillió forintból indul egyedülálló program, ezeket a diákokat érinti

A Szolnoki Szakképzési Centrum konzorciumi partnerként közel 300 millió forintos támogatást nyert el a Top Plusz programban, melynek köszönhetően egy kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojektet indíthat el, mely a térséget is érinti. A projektindító eseményt szeptember 9-én tartották, ahol kiderült, hogy mindez a 7-8. osztályos fiatalok számára kínál egyedülálló lehetőségeket a szakképzés megismerésére, a továbbtanulásra való felkészülésre és a közösségi beilleszkedés támogatására, élményprogramokon, kirándulásokon, kulturális eseményeken keresztül.

Dr. György László kormánybiztos előadása a mintaprojekt indító rendezvényén – a szakképzés lehetőségének biztosításán és az esélyek kiegyenlítésén dolgoznak

Fotó: Nagy Balázs

Szakképzés útján kapnak új esélyt a rászoruló diákok

– Ma a nyolcadik osztályt elvégző gyerekek 96-98 százaléka továbbtanul, de 54 százalékuk nem szerez piacképes szakmát. Így felnőttként nem lesz képes eltartani önmagát és a családját – világított rá a projektindító eseményen dr. György László, a gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért, és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a közösségváltás, az utazás, és az otthoni háttér hiánya a legnagyobb akadályai annak, hogy ezek a fiatalok megtalálják a helyüket a szakképzésben. A most induló program célja ennek a hátránynak a csökkentése, többféle eszközzel, személyre szabott támogatással. – A program hatása nem magában az eszközökben van, hanem az iskolai munkával együtt fejti ki a hatását – tette hozzá.

Dr. Kállai Mária, Dr. György László, dr. Berkó Attila, Szalay Ferenc, Hicsó György a projektnyitó rendezvényen

Fotó: Nagy Balázs

A programhoz, mely a szolnoki beiskolázási körzet hátrányos helyzetű gyermekeit célozza, öt település – Rákóczifalva, Tiszavárkony, Zagyvarékas, Besenyszög és Nagykörű – csatlakozott konzorciumi partnerként.

Egyéni tanácsadással kívánnak segíteni

A pályázatnak köszönhetően pályaorientációs folyamatot indítanak el, melynek keretében egyéni tanácsadás keretében kapnak támogatást a diákok. Tanulási módszereket, korrepetálást, életpálya–tervezést és továbbtanulási tanácsadást kínáló programokat kínálnak számukra.