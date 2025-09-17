szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával

53 perce

Válság és lehetőség: mit hoz a jövő a szakképzésben?

Címkék#Dr Sziráki András#workshop#szakember#Magyar Kereskedelmi és Iparkamara#képzés

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai rendezvényre hívta partnereit és az érdeklődőket a Debreceni Egyetem Szolnoki Campusára. A szerdai szakképzési workshop témája a vármegye gazdasági teljesítménye, a duális képzés helyzete és a szakképzés jövője volt. A cél közös: helyben tartani a jól képzett munkaerőt, és erősíteni a vállalkozások fejlődését.

Avar Vanda
Válság és lehetőség: mit hoz a jövő a szakképzésben?

Nagy Zoltán érdekes statisztikákkal is szolgált a szakképzést és a technikumi képzést illetően

Fotó: Nagy Balázs

Szakképzési workshopra hívta partnereit és az érdeklődőket a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szerdai rendezvény célja az volt, hogy a kamara tájékoztatási és konzultációs lehetőséget biztosítson a szakképzést érintő kérdésekben.

szakképzési workshop
Dr. Sziráki András a szakképzési workshop nyitóbeszédében kiemelte: a cél, hogy a kamara jól képzett szakembereket „adjon” a gazdaságnak, mert csak ezzel lehet támogatni annak fejlődését
Fotó: Nagy Balázs

Szakképzési workshop: a jólképzett szakemberekkel lehet támogatni a gazdaságot

A programot dr. Sziráki András, a kamara elnöke nyitotta meg, aki beszédében a gazdasági helyzet kihívásaira és a megye teljesítményére hívta fel a figyelmet. Kiemelte: „a gazdaság teljesítménye alapvetően determinálja, hogy mekkora forrás áll rendelkezésre a képzésekre.”

Rámutatott, hogy Európa egészét gazdasági visszaesés sújtja, ami a megyét is érinti, ugyanakkor a vállalkozások komoly erőfeszítéseket tettek pozícióik megőrzéséért. A megye tavalyi lakossági teljesítménye 3550 milliárd forint volt. Jász-Nagykun-Szolnokban körülbelül 7500 társas és 14.200 egyéni vállalkozás működik, és pozitív tendencia, hogy valamivel több új vállalkozás alakul, mint amennyi megszűnik. Ezzel együtt megyei rangsorban stabilan tartjuk a 7. helyet, amely jelen helyzetben különösen megbecsülendő eredémény.

Szakképzési workshop Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

Dr. Sziráki András elmondása szerint a megye három nagytérségének gazdasági súlya a következőképpen oszlik meg: 

  • a Jászság adja az összteljesítmény 51 százalékát, 
  • Szolnok és környéke 32 százalékot, 
  • míg a Közép-Tisza vidék és a Tiszazug együttesen 17 százalékot. 

A tavalyi adatokhoz képest növekedés csak az utóbbi térségben volt tapasztalható, az infrastruktúra fejlődésének köszönhetően. Az export csökkenése ugyanakkor kihívást jelent: a vármegye gazdasági teljesítményének exportaránya a korábbi 52-53 százalékról 45,5 százalékra esett vissza, ami szintén összefüggésben áll a globális európai gazdasági helyzettel.

Dr. Sziráki András hangsúlyozta: 

A kamara feladata, hogy jól képzett szakemberekkel segítse a vállalkozásokat és egy olyan közös és értelmes együttműködés alakuljon ki, ami garanciákat nyújt a további növekedéshez. Csak ez jelenthet életminőség-javulást. A cél, hogy a képzett munkavállalók helyben maradjanak, ne települjenek át az ország más részére, ne menjenek a határon túlra.

A workshop további előadói között volt Nagy Zoltán, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal államigazgatási helyettese, aki a duális képzés helyzetéről beszélt. Kiemelte, hogy országosan a szakképző iskolások körében jóval többen vesznek részt duális képzésben, mint a technikumi tanulók. A vármegyében azonban mindkét képzéstípusnál az országos átlagnál alacsonyabb részvételi arány tapasztalható, aminek képzésszerkezeti és iparszerkezeti okai is vannak.

Ezt követően Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepéről tartott előadást, majd Pap Máté, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatója a kamara stratégiai céljait ismertette. Szilvás Ágnes, a Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola igazgatója a rugalmas tanulási utakat, a Dobbantó Programot és a Műhelyiskolát mutatta be a hallgatóságnak.

A rendezvény végén konzultációs lehetőség nyílt a résztvevők számára, ahol a gyakorlati tapasztalatok és a szakképzés jövőjét érintő kérdések is terítékre kerültek. A workshop így nemcsak a számok és stratégiák bemutatásáról szólt, hanem arról is, hogyan lehet a változó gazdasági környezetben közösen megteremteni a jövő munkaerejét.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu