53 perce
Válság és lehetőség: mit hoz a jövő a szakképzésben?
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai rendezvényre hívta partnereit és az érdeklődőket a Debreceni Egyetem Szolnoki Campusára. A szerdai szakképzési workshop témája a vármegye gazdasági teljesítménye, a duális képzés helyzete és a szakképzés jövője volt. A cél közös: helyben tartani a jól képzett munkaerőt, és erősíteni a vállalkozások fejlődését.
Nagy Zoltán érdekes statisztikákkal is szolgált a szakképzést és a technikumi képzést illetően
Fotó: Nagy Balázs
Szakképzési workshopra hívta partnereit és az érdeklődőket a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szerdai rendezvény célja az volt, hogy a kamara tájékoztatási és konzultációs lehetőséget biztosítson a szakképzést érintő kérdésekben.
Szakképzési workshop: a jólképzett szakemberekkel lehet támogatni a gazdaságot
A programot dr. Sziráki András, a kamara elnöke nyitotta meg, aki beszédében a gazdasági helyzet kihívásaira és a megye teljesítményére hívta fel a figyelmet. Kiemelte: „a gazdaság teljesítménye alapvetően determinálja, hogy mekkora forrás áll rendelkezésre a képzésekre.”
Rámutatott, hogy Európa egészét gazdasági visszaesés sújtja, ami a megyét is érinti, ugyanakkor a vállalkozások komoly erőfeszítéseket tettek pozícióik megőrzéséért. A megye tavalyi lakossági teljesítménye 3550 milliárd forint volt. Jász-Nagykun-Szolnokban körülbelül 7500 társas és 14.200 egyéni vállalkozás működik, és pozitív tendencia, hogy valamivel több új vállalkozás alakul, mint amennyi megszűnik. Ezzel együtt megyei rangsorban stabilan tartjuk a 7. helyet, amely jelen helyzetben különösen megbecsülendő eredémény.
Szakképzési workshop SzolnokonFotók: Nagy Balázs
Dr. Sziráki András elmondása szerint a megye három nagytérségének gazdasági súlya a következőképpen oszlik meg:
- a Jászság adja az összteljesítmény 51 százalékát,
- Szolnok és környéke 32 százalékot,
- míg a Közép-Tisza vidék és a Tiszazug együttesen 17 százalékot.
A tavalyi adatokhoz képest növekedés csak az utóbbi térségben volt tapasztalható, az infrastruktúra fejlődésének köszönhetően. Az export csökkenése ugyanakkor kihívást jelent: a vármegye gazdasági teljesítményének exportaránya a korábbi 52-53 százalékról 45,5 százalékra esett vissza, ami szintén összefüggésben áll a globális európai gazdasági helyzettel.
Dr. Sziráki András hangsúlyozta:
A kamara feladata, hogy jól képzett szakemberekkel segítse a vállalkozásokat és egy olyan közös és értelmes együttműködés alakuljon ki, ami garanciákat nyújt a további növekedéshez. Csak ez jelenthet életminőség-javulást. A cél, hogy a képzett munkavállalók helyben maradjanak, ne települjenek át az ország más részére, ne menjenek a határon túlra.
A workshop további előadói között volt Nagy Zoltán, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal államigazgatási helyettese, aki a duális képzés helyzetéről beszélt. Kiemelte, hogy országosan a szakképző iskolások körében jóval többen vesznek részt duális képzésben, mint a technikumi tanulók. A vármegyében azonban mindkét képzéstípusnál az országos átlagnál alacsonyabb részvételi arány tapasztalható, aminek képzésszerkezeti és iparszerkezeti okai is vannak.
Ezt követően Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepéről tartott előadást, majd Pap Máté, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatója a kamara stratégiai céljait ismertette. Szilvás Ágnes, a Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola igazgatója a rugalmas tanulási utakat, a Dobbantó Programot és a Műhelyiskolát mutatta be a hallgatóságnak.
A rendezvény végén konzultációs lehetőség nyílt a résztvevők számára, ahol a gyakorlati tapasztalatok és a szakképzés jövőjét érintő kérdések is terítékre kerültek. A workshop így nemcsak a számok és stratégiák bemutatásáról szólt, hanem arról is, hogyan lehet a változó gazdasági környezetben közösen megteremteni a jövő munkaerejét.
Ne menj, inkább rohanj az Auchanba: különleges termék került a polcokra, roham indulhat érte