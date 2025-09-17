Válság és lehetőség: mit hoz a jövő a szakképzésben?

Szakképzési workshopra hívta partnereit és az érdeklődőket a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szerdai rendezvény célja az volt, hogy a kamara tájékoztatási és konzultációs lehetőséget biztosítson a szakképzést érintő kérdésekben.

Dr. Sziráki András a szakképzési workshop nyitóbeszédében kiemelte: a cél, hogy a kamara jól képzett szakembereket „adjon” a gazdaságnak, mert csak ezzel lehet támogatni annak fejlődését

Fotó: Nagy Balázs

Szakképzési workshop: a jólképzett szakemberekkel lehet támogatni a gazdaságot

A programot dr. Sziráki András, a kamara elnöke nyitotta meg, aki beszédében a gazdasági helyzet kihívásaira és a megye teljesítményére hívta fel a figyelmet. Kiemelte: „a gazdaság teljesítménye alapvetően determinálja, hogy mekkora forrás áll rendelkezésre a képzésekre.”

Rámutatott, hogy Európa egészét gazdasági visszaesés sújtja, ami a megyét is érinti, ugyanakkor a vállalkozások komoly erőfeszítéseket tettek pozícióik megőrzéséért. A megye tavalyi lakossági teljesítménye 3550 milliárd forint volt. Jász-Nagykun-Szolnokban körülbelül 7500 társas és 14.200 egyéni vállalkozás működik, és pozitív tendencia, hogy valamivel több új vállalkozás alakul, mint amennyi megszűnik. Ezzel együtt megyei rangsorban stabilan tartjuk a 7. helyet, amely jelen helyzetben különösen megbecsülendő eredémény.