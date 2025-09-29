Szakmák világában merültek el a szőlősi gyerekek

A Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban vettek részt pályaválasztási napon a tiszaszőlősi Bán Zsigmond Református Tiszaszőlősi Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói – olvasható a község oldalán. A program lehetőséget adott arra, hogy a gyerekek személyesen is megismerkedjenek a különböző szakmákkal, pályákkal és így segítséget kaphattak a jövőjüket meghatározó döntéseikhez. A tiszaszőlősi diákok értékes élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak – írták.

