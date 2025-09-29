3 órája
Szakmák világában merültek el a szőlősi gyerekek
Pályaválasztáson vettek részt a tiszaszőlősi gyerekek Karcagon.
Pályaválasztáson vettek részt tiszaszőlősi gyerekek
Fotó: Facebook.com / Tiszaszőlős Községi Önkormányzat
A Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban vettek részt pályaválasztási napon a tiszaszőlősi Bán Zsigmond Református Tiszaszőlősi Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói – olvasható a község oldalán. A program lehetőséget adott arra, hogy a gyerekek személyesen is megismerkedjenek a különböző szakmákkal, pályákkal és így segítséget kaphattak a jövőjüket meghatározó döntéseikhez. A tiszaszőlősi diákok értékes élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak – írták.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Sokkoló hét – autófeltörés után újabb támadás érte a szolnoki családot
Felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó – sokkoló fotók a két áldozatot követelő baleset helyszínéről