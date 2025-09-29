33 perce
Mezőtúron sokan most tudták meg, milyen szakma illene hozzájuk
Vidám hangulatú pályaválasztási programon vehettek részt csütörtökön az érdeklődők Mezőtúron. A Szakmák Világa című rendezvényen élő szakmabemutatókkal és képzési tájékoztatókkal igyekeztek tágítani a továbbtanulás előtt álló diákok és pályamódosításra készülő felnőttek ismereteit a szakmák szépségeiről.
Jó volt a hangulat a Szakmák Világa elnevezésű pályavályasztási programon Mezőtúron.
Forrás: Facebook.com / Herczeg Zsolt
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal által Mezőtúron megrendezett Szakmák Világa elnevezésű program nemcsak a pályaválasztást könnyítheti meg, hanem abban is segíthet, hogy a résztvevők közelebbről megismerjék, mely szakmákban rejlenek valódi lehetőségek és jövőbeli biztos megélhetés. A programon a gyakorlati bemutatók élményszerűvé teszik a tájékozódást, és választ adhatnak a diákok és felnőttek legfontosabb kérdéseire: miben jók, milyen terület illik hozzájuk, és hogyan építhetnek biztos jövőt a választott szakmájukban.
Szakmák Világa Mezőtúron
