Mezőtúron sokan most tudták meg, milyen szakma illene hozzájuk

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal által Mezőtúron megrendezett Szakmák Világa elnevezésű program nemcsak a pályaválasztást könnyítheti meg, hanem abban is segíthet, hogy a résztvevők közelebbről megismerjék, mely szakmákban rejlenek valódi lehetőségek és jövőbeli biztos megélhetés. A programon a gyakorlati bemutatók élményszerűvé teszik a tájékozódást, és választ adhatnak a diákok és felnőttek legfontosabb kérdéseire: miben jók, milyen terület illik hozzájuk, és hogyan építhetnek biztos jövőt a választott szakmájukban.