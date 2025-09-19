szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új ágazatok

1 órája

Új tanműhely, izgalmas szakmák és még sok más: jön a térség legnagyobb szakmaválasztó eseménye

Címkék#Szakképzési Centrum#Szakmaválasztó#esemény

2025-ben nem lesz Jász-Expó, mely hagyományosan a szakképzés bemutatására is lehetőséget adott az elmúlt években. Lesz azonban más helyette: íme, a részletek!

Pesti József

Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön délelőtt Tamás Zoltán, a Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola igazgatója Jászberényben. A létesítményvezető elmondta: a Szolnoki SZC saját szervezésében biztosítja a Jászberényben és a Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban elérhető szakmák bemutatását. 

Tamás Zoltán bemutatta a Nagykátai úton épülő új tanműhely látványterveit is
Fotó: Pesti József

A Jászsági Tankerület vezetőjével és a település polgármesterével egyeztetve szeptember 26-án, pénteken 8:00 és 15:30 óra között a Bercsényi úti sportcsarnokban vidékről is várják azokat a  tovább tanulni vágyó fiatalokat, akik interaktív módon ismerkednének meg akár több érdeklődési körbe eső hivatással. A centrumhoz tartozó intézmények mellett részt vesz a Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium is.
Az eseményen Tamás Zoltán az iskola új  képzési lehetőségeiről is tájékoztatást adott, melyek a következők:
– ápoló;
– műanyag feldolgozó;
– rendészeti őr.
A Szakmaválasztó kiállításon az új ágazatokhoz kapcsolódóan bemutatókat tartanak. Végezetül az igazgató bemutatta a Nagykátai úton közeljövőben épülő új tanműhelyének látványterveit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu