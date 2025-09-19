1 órája
Új tanműhely, izgalmas szakmák és még sok más: jön a térség legnagyobb szakmaválasztó eseménye
2025-ben nem lesz Jász-Expó, mely hagyományosan a szakképzés bemutatására is lehetőséget adott az elmúlt években. Lesz azonban más helyette: íme, a részletek!
Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön délelőtt Tamás Zoltán, a Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola igazgatója Jászberényben. A létesítményvezető elmondta: a Szolnoki SZC saját szervezésében biztosítja a Jászberényben és a Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban elérhető szakmák bemutatását.
A Jászsági Tankerület vezetőjével és a település polgármesterével egyeztetve szeptember 26-án, pénteken 8:00 és 15:30 óra között a Bercsényi úti sportcsarnokban vidékről is várják azokat a tovább tanulni vágyó fiatalokat, akik interaktív módon ismerkednének meg akár több érdeklődési körbe eső hivatással. A centrumhoz tartozó intézmények mellett részt vesz a Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium is.
Az eseményen Tamás Zoltán az iskola új képzési lehetőségeiről is tájékoztatást adott, melyek a következők:
– ápoló;
– műanyag feldolgozó;
– rendészeti őr.
A Szakmaválasztó kiállításon az új ágazatokhoz kapcsolódóan bemutatókat tartanak. Végezetül az igazgató bemutatta a Nagykátai úton közeljövőben épülő új tanműhelyének látványterveit.