Új tanműhely, izgalmas szakmák és még sok más: jön a térség legnagyobb szakmaválasztó eseménye

Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön délelőtt Tamás Zoltán, a Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola igazgatója Jászberényben. A létesítményvezető elmondta: a Szolnoki SZC saját szervezésében biztosítja a Jászberényben és a Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban elérhető szakmák bemutatását.

Tamás Zoltán bemutatta a Nagykátai úton épülő új tanműhely látványterveit is

Fotó: Pesti József

A Jászsági Tankerület vezetőjével és a település polgármesterével egyeztetve szeptember 26-án, pénteken 8:00 és 15:30 óra között a Bercsényi úti sportcsarnokban vidékről is várják azokat a tovább tanulni vágyó fiatalokat, akik interaktív módon ismerkednének meg akár több érdeklődési körbe eső hivatással. A centrumhoz tartozó intézmények mellett részt vesz a Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium is.

Az eseményen Tamás Zoltán az iskola új képzési lehetőségeiről is tájékoztatást adott, melyek a következők:

– ápoló;

– műanyag feldolgozó;

– rendészeti őr.

A Szakmaválasztó kiállításon az új ágazatokhoz kapcsolódóan bemutatókat tartanak. Végezetül az igazgató bemutatta a Nagykátai úton közeljövőben épülő új tanműhelyének látványterveit.