2 órája
Mennyei pizza és a robotika világa is segített a szakmaválasztásban a jászsági fiataloknak – galériával és videóval
Tudás, tehetség és jövő találkozott szeptember 26-án, pénteken Jászberényben. A Bercsényi úti Sportcsarnokban immár hatodik alkalommal rendezték meg a Szakmaválasztó Napot, ahol közel ezer pályaválasztás előtt álló diák fedezhette fel a Jászságban elérhető szakmák rejtelmeit.
A tudatos pályaválasztást erősítette a mára hagyománnyá vált Szakmaválasztó Nap, melyet látványos interaktív bemutatókkal rendeztek meg szeptember 26-án, pénteken Jászberényben.
Új képzéseket is bemutattak a Szakmaválasztó Napon
A Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola a Jászberényi Tankerületi Központtal együttműködve rendezte meg a Szakmaválasztó Napot, mely fontos mérföldkőnek számít a fiatalok pályaorientációjában. Az esemény ünnepélyes megnyitóján Tamás Zoltán, a Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola igazgatója az új képzési lehetőségekről is beszélt. Három új szakmát hirdettek meg: műanyag feldolgozó, rendvédelmi őr és ápoló képzés, melyet a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházzal közösen szerveznek meg. A rendezvényen a Szolnoki Szakképzési Centrum mellett a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium, a Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a duális képzésekben résztvevő partner vállalkozások is bemutatkoztak.
Egyre több fiatal talál helyben versenyképes képzési lehetőséget
Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, hogy az oktatási centrum 4 városban, 11 intézményben több mint 6000 diákkal és közel 1000 dolgozóval van jelen. A fejlesztésekkel kapcsolatban kiemelte, hogy Szolnokon két új tanműhely is épül. A beruházás, eszközökkel együtt több mint hatmilliárd forintba kerül. Hozzátette, Jászberény sem marad ki a fejlesztésekből, hiszen a napokban érkezett meg a Nagykátai úton épülő új tanműhely végleges, jogerős építési engedélye.
A rendezvényen Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója is köszöntötte a résztvevőket.
A Jászságban mindig fontos érték volt a szorgalom, a gyakorlati tudás és az itthon maradás lehetősége. Ezért nagy jelentőségű, hogy a szakmaválasztó napon a helyi szakképző intézmények és partnereik bemutathatják azokat az utakat, amelyek sikeres és biztos jövőhöz vezetnek. Örömmel látjuk, hogy a Jászságban a szakmát választó beiskolázási irányzatok folyamatosan erősödnek és egyre több fiatal talál itthon versenyképes képzési lehetőséget. Ez a gazdaság és a közösség szempontjából is fontos – beszélt a tudatos pályaválasztás szerepéről a tankerületi igazgató
A köszöntők sorát Budai Lóránt polgármester zárta, aki ismertette, hogy az önkormányzat hogyan támogatja a jászberényi diákok továbbtanulását. Ahogy fogalmazott, a szakképzési ösztöndíja program keretében tíz év alatt közel 300 tanulmányi szerződést kötöttek, közel 60 millió forinttal támogatva a tanulókat. Kiemelte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Program lehetőségeit, valamint szólt a „Jászberény város egészségügyéért” ösztöndíjról és a Jászsági Mérnökképzésért Alapítvány támogatásáról is.
Élményalapú bemutatók segítették a tudatos döntést
A Szakmaválasztó napon több száz diák vett részt a Jászság általános iskoláiból. Látványos interaktív bemutatókon pillanthattak be többek között az autószerelés rejtelmeibe, de megismerkedhettek például a szakácsok, a pékek, a kereskedők, az asztalosok, a villanyszerelők és a fodrászok munkájával is. A robotika és az automatizálás világa szintén számos érdekességet rejtett.
A fiatalok közül sokan határozottabb pályaválasztási célokkal tértek haza a rendezvényről. A jászapáti Jász Dávid a Szent József Technikumba készül.
– Nagyon tetszettek a bemutatók. Örülök, hogy gyakorlati oldaláról ismerhettem meg a különböző szakmákat. A jövőben autószerelőnek, de akár rendőrnek is el tudom magam képzelni – beszélt terveiről Jász Dávid, a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos tanulója. Farkas Fruzsina szintén a rendőri pályát találta vonzónak. – Izgalmas szakma, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés érdekel – tette hozzá a végzős diáklány.
Jászberényi Szakmaválasztó NapFotók: Pesti József
Miért válaszd a szakképzést?
Többek között erre a kérdésre is választ kaptak a fiatalok a Szolnoki SZC tájékoztatójából:
- a technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit,
- a technikumi tanulmányok végén letett szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek felel meg,
- a jó szakembereket megbecsüli a társadalom,
- a szakirányú oktatás mind a szakképző iskolában, mind a technikumban elsődlegesen vállalati helyszínen, duális partnereknél valósul meg,
- a duális képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés alapján a tanulókat munkabér illeti meg,
- a szakképző intézményekben első szakmájukat nappali tagozaton megszerző diákoknak ösztöndíj jár a szakképzési munkaszerződés megkötéséig,
- sikeres szakmai vizsga esetén a tanulók egyszeri pályakezdési juttatásban részesülnek, összege a vizsga eredményétől függ.