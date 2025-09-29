Mennyei pizza és a robotika világa is segített a szakmaválasztásban a jászsági fiataloknak – galériával és videóval

A tudatos pályaválasztást erősítette a mára hagyománnyá vált Szakmaválasztó Nap, melyet látványos interaktív bemutatókkal rendeztek meg szeptember 26-án, pénteken Jászberényben.

A tökéletes pizza elkészítésének fortélyait is bemutatták a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a jászberényi Szakmaválasztó Napon.

Fotó: Pesti József

Új képzéseket is bemutattak a Szakmaválasztó Napon

A Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola a Jászberényi Tankerületi Központtal együttműködve rendezte meg a Szakmaválasztó Napot, mely fontos mérföldkőnek számít a fiatalok pályaorientációjában. Az esemény ünnepélyes megnyitóján Tamás Zoltán, a Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola igazgatója az új képzési lehetőségekről is beszélt. Három új szakmát hirdettek meg: műanyag feldolgozó, rendvédelmi őr és ápoló képzés, melyet a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházzal közösen szerveznek meg. A rendezvényen a Szolnoki Szakképzési Centrum mellett a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium, a Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a duális képzésekben résztvevő partner vállalkozások is bemutatkoztak.

Egyre több fiatal talál helyben versenyképes képzési lehetőséget

Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, hogy az oktatási centrum 4 városban, 11 intézményben több mint 6000 diákkal és közel 1000 dolgozóval van jelen. A fejlesztésekkel kapcsolatban kiemelte, hogy Szolnokon két új tanműhely is épül. A beruházás, eszközökkel együtt több mint hatmilliárd forintba kerül. Hozzátette, Jászberény sem marad ki a fejlesztésekből, hiszen a napokban érkezett meg a Nagykátai úton épülő új tanműhely végleges, jogerős építési engedélye.

A rendezvényen Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója is köszöntötte a résztvevőket.

A Jászságban mindig fontos érték volt a szorgalom, a gyakorlati tudás és az itthon maradás lehetősége. Ezért nagy jelentőségű, hogy a szakmaválasztó napon a helyi szakképző intézmények és partnereik bemutathatják azokat az utakat, amelyek sikeres és biztos jövőhöz vezetnek. Örömmel látjuk, hogy a Jászságban a szakmát választó beiskolázási irányzatok folyamatosan erősödnek és egyre több fiatal talál itthon versenyképes képzési lehetőséget. Ez a gazdaság és a közösség szempontjából is fontos – beszélt a tudatos pályaválasztás szerepéről a tankerületi igazgató

A köszöntők sorát Budai Lóránt polgármester zárta, aki ismertette, hogy az önkormányzat hogyan támogatja a jászberényi diákok továbbtanulását. Ahogy fogalmazott, a szakképzési ösztöndíja program keretében tíz év alatt közel 300 tanulmányi szerződést kötöttek, közel 60 millió forinttal támogatva a tanulókat. Kiemelte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Program lehetőségeit, valamint szólt a „Jászberény város egészségügyéért” ösztöndíjról és a Jászsági Mérnökképzésért Alapítvány támogatásáról is.