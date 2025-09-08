19 perce
Ilyet is ritkán hallani! Cipőfűzővel rögzített kipufogóval is találkoztak már a szolnoki szervízben
Egy elromlott autó esetén a legtöbb sofőr azonnal szerelőt hív, ám sokan inkább saját kezűleg próbálják orvosolni a hibát. A leleményesség viszont könnyen veszélyforrássá válhat, hiszen az otthoni barkácsmegoldások nem mindig biztonságosak. Egy szakszerűtlen autójavítás amellett, hogy borsos összegekbe is kerülhet később, akár balesetveszélyes is lehet.
Hírportálunk megkeresésére a Szathmáry Szerviz munkatársa, Pelyhe Martina mesélt a szakszerűtlen autójavításról. Megtudhattuk, hogy munkatársaik milyen otthoni megoldásokkal találkoztak a múltban. Egyes eseteket még a szakemberek is meglepőnek tartottak. Mutatjuk, hogy mik a tapasztalatok.
Szakszerűtlen autójavítás: nem ritkák a kreatív megoldások
Martina elmondta, hogy a szervizben naponta több autó is megfordul, de átlagosan legalább egy olyan jármű mindig befut, amelyen valami szemet szúr a szakembereknek. A napokban is befutott hozzájuk egy eset, amikor bár a kocsi úgy tűnt, hogy rendben van, a fék környékéről mégis furcsa hang hallatszott.
– Mint kiderült, megszorult egy picit a csúszka, és amiatt nem mozgott normálisan a fékbetét a tárcsánál. Ezt a problémát már láthatták, hiszen képesek voltak beleragasztani a féknyeregbe a fékbetéteket – idézte fel legfrissebb tapasztalatát.
Vannak visszatérő jelenségek is
A szerviz munkatársa elmesélte továbbá, hogy a kábelek terén is gyakori a szakszerűtlen barkácsolás. Az autóvillamossági alkatrészek azonban nem mindegy, hogyan vannak rögzítve.
– Sok autónál figyelhető meg, hogy a kábeleket egyszerűen kábelkötegelővel rögzítik. Tehát nem az történik, hogy rendesen felfogatják vagy megnézik a hiba okát, hanem csak odaragasztják – mesélte.
Ez gyakran olyan apróságoknál jelenik meg, mint például a fékkopás-jelző kábele, amelyet sokszor egyszerűen csak visszaragasztanak.
Pedig ezek a vezetékek fontos szerepet töltenek be:
- visszajelzést adnak a fékbetétek állapotáról;
- mindig valamilyen problémára utalnak, amit mielőbb érdemes ellenőriztetni.
Olyat is láttunk már, hogy egy sofőr beletekert a vízhűtő leeresztőjébe egy csavart, mert eltört a műanyag. Ott ha elfolyik a víz, az autó úgyszintén túlmelegedhet, és akár ki is gyulladhat, de az biztos, hogy motorcserés lesz
– mesélt egy újabb veszélyes esetet.
Nem éri meg kísérletezni
A házi barkácsolások akár nagyobb anyagi kiadást is eredményezhetnek. Egyrészt, nehezebb is javítani őket, hiszen ha egy bizonyos hibával érkezik az autó, akkor arra a képzett szakemberek azonnal tudják a megoldást. Azonban, ha házi módszerekkel próbálkoztak korábban, az megnehezítheti a pontos probléma azonosítását.
– Nyilván egy izzócserét nyugodtan elvégezhet akárki otthon is, ha érez magában affinitást. Ha például egy cső lejön, és azt próbálják visszatenni, egy levegőcsőből sem lehet probléma. Úgy gondolom viszont, hogy ami a futóművel vagy a fékkel kapcsolatos, azzal nem érdemes kísérletezni, hiszen ezzel nemcsak a saját, de mások életét is veszélyeztethetik – hívta fel a figyelmet Pelyhe Martina.
Voltak már működőképes próbálkozások is
Egy alkalommal például egy cső nem felelt meg a gyári megoldásnak. Valószínűleg a tulajdonosnál egy korábbi meghibásodás után nem volt megfelelő alkatrész kéznél, ezért egy teljesen más csövet húzott rá az egészre. Bár a megoldás ideig-óráig működött, a szakembereknek később fejtörést okozott, hogy pontosan milyen lehetett az eredeti alkatrész, és mekkora méretben.
– Régebben olyan esettel is találkoztunk, amikor egy kipufogót cipőfűzőszerűséggel rögzítettek. Tény, hogy tartotta, de ez sem jelentett biztonságos megoldást. A kipufogó bármikor leszakadhatott volna, ráadásul maga a cső is forró. Nehéz megmondani, mely barkácsmódszer bizonyulhat átmenetileg működőképesnek, de ez a két példa talán rövid ideig annak tűnhetett – jegyezte meg a szakember.
Hozzátette: ha a sofőrök tudják, hogy mi a probléma, akkor érdemes azt a szerviznek jelezni, hiszen akkor tudnak gyorsabban és eredményesebben segíteni.
