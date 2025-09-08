Ilyet is ritkán hallani! Cipőfűzővel rögzített kipufogóval is találkoztak már a szolnoki szervízben

Hírportálunk megkeresésére a Szathmáry Szerviz munkatársa, Pelyhe Martina mesélt a szakszerűtlen autójavításról. Megtudhattuk, hogy munkatársaik milyen otthoni megoldásokkal találkoztak a múltban. Egyes eseteket még a szakemberek is meglepőnek tartottak. Mutatjuk, hogy mik a tapasztalatok.

Pelyhe Martina, a Szathmáry Szerviz munkatársa mesélt arról, hogy mik a tapasztalatok a szakszerűtlen autójavítás terén

Fotó: Nagy Balázs

Szakszerűtlen autójavítás: nem ritkák a kreatív megoldások

Martina elmondta, hogy a szervizben naponta több autó is megfordul, de átlagosan legalább egy olyan jármű mindig befut, amelyen valami szemet szúr a szakembereknek. A napokban is befutott hozzájuk egy eset, amikor bár a kocsi úgy tűnt, hogy rendben van, a fék környékéről mégis furcsa hang hallatszott.

– Mint kiderült, megszorult egy picit a csúszka, és amiatt nem mozgott normálisan a fékbetét a tárcsánál. Ezt a problémát már láthatták, hiszen képesek voltak beleragasztani a féknyeregbe a fékbetéteket – idézte fel legfrissebb tapasztalatát.

Vannak visszatérő jelenségek is

A szerviz munkatársa elmesélte továbbá, hogy a kábelek terén is gyakori a szakszerűtlen barkácsolás. Az autóvillamossági alkatrészek azonban nem mindegy, hogyan vannak rögzítve.

– Sok autónál figyelhető meg, hogy a kábeleket egyszerűen kábelkötegelővel rögzítik. Tehát nem az történik, hogy rendesen felfogatják vagy megnézik a hiba okát, hanem csak odaragasztják – mesélte.

Ez gyakran olyan apróságoknál jelenik meg, mint például a fékkopás-jelző kábele, amelyet sokszor egyszerűen csak visszaragasztanak.

Pedig ezek a vezetékek fontos szerepet töltenek be:

visszajelzést adnak a fékbetétek állapotáról;

mindig valamilyen problémára utalnak, amit mielőbb érdemes ellenőriztetni.

Olyat is láttunk már, hogy egy sofőr beletekert a vízhűtő leeresztőjébe egy csavart, mert eltört a műanyag. Ott ha elfolyik a víz, az autó úgyszintén túlmelegedhet, és akár ki is gyulladhat, de az biztos, hogy motorcserés lesz

– mesélt egy újabb veszélyes esetet.

Nem éri meg kísérletezni

A házi barkácsolások akár nagyobb anyagi kiadást is eredményezhetnek. Egyrészt, nehezebb is javítani őket, hiszen ha egy bizonyos hibával érkezik az autó, akkor arra a képzett szakemberek azonnal tudják a megoldást. Azonban, ha házi módszerekkel próbálkoztak korábban, az megnehezítheti a pontos probléma azonosítását.