Szászberek

14 perce

Településük iránti tiszteletük és szeretetük elevenedik meg a különleges tárlaton

Címkék#helytörténet#Szászberek#kiállítás

Több száz fotó, használati tárgyak, relikviák. Már mind készen állnak arra, hogy az érdeklődők megcsodálják őket Szászbereken a Kohner Kocsiszínben. Szombaton különleges tárlat nyílik, mellyel a település múltja előtt tisztelegnek.

Rimóczi Ágnes

Az Örökségünk Szászberek Helytörténeti Kör civil társaság szeretettel várja az érdeklődőket az „Otthon a szívünkben – 75 év a Falunkban" című kiállítás megnyitójára és a Falukönyv bemutatójára. Íme, a szombati esemény részletei.

településtörténeti kiállítás Szászbereken
A fotók és tárgyak már a helyükre kerültek. Szombaton településtörténeti kiállítás nyílik Szászbereken
Forrás: Szászbereki Örökség Őrzői/Facebook

A Besenyszögtől való elválás 75. évfordulója méltó alkalom arra, hogy büszkén emlékezzünk az elődeink előtt, akik hozzájárultak településünk fejlődéséhez, és egyben egy üzenet a jövő generációi számára is. Így ajánlja a helyiek és mindenki figyelmébe az Örökségünk Szászberek Helytörténeti Kör civil társaság az „Otthon a szívünkben – 75 év a Falunkban" című kiállítást, mely szombaton délelőtt nyílik meg a Kohner Kocsiszínben.

Azokra emlékeznek, akik megalapozták a szép jövőt

– A mottó tökéletesen kifejezi ennek az eseménynek a jelentőségét, hiszen múltunk megismerése, gyökereink tisztelete nélkül nincs erős jövő. Ezért fontos, hogy emlékezzünk azokra, akik egykor megalapozták ezt a közösséget, és akiknek köszönhetően Szászberek ma egy virágzó, szép település lehet – hangsúlyozzák a civil szervezet tagjai.

A szombaton délelőtt fél tizenegykor megnyíló tárlaton bemutatott anyagokban visszatükröződik a múlt, az itt élő emberek szorgalmas munkája és a szülőföld iránti tisztelet.

Rengeteg fotót, tárgyat ajánlottak fel a kiállításhoz

– Végre láthatóak lesznek a szászbereki családoktól 2014 és 2017 között összegyűjtött fotók, valamint az Örökségünk Szászberek Helytörténeti Kör részére átadott fényképek másolatai és használati tárgyak. Szeretettel várjuk mindazokat a kiállításra, illetve az időközben elhunytak örököseit, akik közel 10 éve felajánlották a fotóikat, dokumentumaikat, illetve régen használt eszközeiket, tárgyaikat, szerszámaikat, hogy majd valamikor egy tárlaton, kiállításon viszontláthassák. Ez a pillanat most elérkezett – árultál el elöljáróban.

A Szászberekről készült könyvet is bemutatják

A nosztalgiával átszőtt eseményen bemutatják a közelmúltban megjelent Falukönyvet is, mely az őskortól napjainkig öleli fel Szászberek történetét.

 

 

