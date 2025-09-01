29 perce
Micsoda pillanat a város életében: pontosan 45 éve nyitotta meg a kapuit ez a szolnoki iskola
Pontosan 45 évvel ezelőtt, 1980. szeptember 1-jén nyílt meg a Széchenyi lakótelep első általános iskolája, melyet ma mindenki csak Széchenyi Piros néven emleget.
Kerek évfordulót ünnepel a szolnoki Széchenyi városrész legrégebbi oktatási intézménye: 45 évvel ezelőtt, 1980. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Széchenyi lakótelep első általános iskolája, ahol 834 izgatott kisdiák kezdhette meg tanulmányait – számolt be a jubileumról a Szolnok950 Facebook-oldal.
Az intézmény Dr. Münnich Ferenc Körúti Általános Iskola néven indult, majd 1990-től Széchenyi Körúti Általános Iskolaként folytatta útját. Az évek során mindig megőrizte legfontosabb küldetését: szeretetteljes, biztonságos környezetben nevelni és tanítani a gyerekeket. Az 1981/82-es tanévben indultak a testnevelés tagozatos osztályok, melyekből később sportiskolai osztályok lettek, miközben a művészetoktatás is otthonra talált az iskolában. Ma is az egészséges életmód, a tudás és a kreativitás közvetítése jelenti legfőbb értékét – generációk viszik magukkal a falai között szerzett élményeket.
A vendégek maximálisan kihasználták a Marfű védekezésének hibáit
Elhagyott telefonfülkét találtak az erdőben, egy egész falu tűnt el körülötte