Pálinka is lehet belőle

1 órája

Mindössze 100 forintért szedhet almát a Jászkunságban – indul a Szedd Magad akció

Címkék#Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében#Szedd Magad#cseresznye#alma

Saját kosarába saját kezével szedheti olcsóbban a zöldséget-gyümölcsöt! Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében mára ugyan alaposan megcsappant a Szedd Magad opció, de ami van, az éppen ezen a héten aktuális! Siessen, nehogy lemaradjon róla!

Avar Vanda

Olcsó, gyors és még élmény is: ezért rajonganak a „Szedd Magad” akciókért. Ilyenkor nem a bolt polcairól kell leemelni a zöldséget vagy gyümölcsöt, hanem saját kezűleg szedheti meg bárki a kosarát. Szeptember 22-től Kenderesen is indul a szezon — hogy pontosan mi kerülhet a vödörbe, vagy kosárba, az azonnal kiderül.

szedd magad
Kenderesen épp most van Szedd Magad akció: mindössze 100 Ft/kg áron szedheti az almát!
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Honnan jött a Szedd Magad és mi maradt belőle

Nem új keletű dolog a „Szedd magad” akció, hiszen már több mint 40 éve indult el Magyarországon, amikor a nagy állami ültetvények egyszerűen megnyitották kapuikat a lakosság előtt. Így spóroltak a betakarításon, a családok pedig olcsón juthattak friss gyümölcshöz – emlékeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és több agrárszakmai portál is. A rendszerváltás után ugyan sok nagy ültetvény eltűnt, de a hagyomány nem halt ki: kisebb családi gazdaságok, eperföldek és szamócaültetvények tartják ma is életben.

Szedd magad akciók Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében?

A legaktuálisabb most az almaszedés, amit szeptember 22-től hirdetett meg az Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Minden nap 8 és 12 óra között várják az érdeklődőket és egészen a „készlet erejéig” lehet szedni a kenderesi almát mindössze 100 Ft/kg áron a Kenderesi Szakiskola kertjében (Kenderes, Dobó út 50.)

A nyár folyamán, természetesen szezonális jelleggel a Szandaszőlősön található Eperszigeten epret, Nagykörűben cseresznyét, a Milléren pedig levendulát lehetett szedni. Ezeket a helyszíneket jó lesz megjegyezni, jövő nyáron valószínűleg ismét lesz rá lehetőség.

Mit szedhet országosan?

Ha valakinek van ideje, és persze kedve távolabbra is ellátogatni, akkor több lehetőség is akad. A szeddlemagad.hu, és a gyumolcsvadasz.hu oldalakon vármegyénkénti bontásban lehet megtalálni a legjobb „leszedős” helyeket. 

A „Szedd Magad” akció tehát nem csupán olcsó vásárlási lehetőség, hanem remek családi program is  – ami ráadásul nem kell, hogy véget érjen a gyümölcsszedéssel. Ha jó áron jó mennyiséget tudunk hazavinni, akkor második etapnak jöhet a közös, családi lekvár főzés, vagy befőtt készítés ami újabb élményeket tartogat a családtagok számára.

És persze az alma nemcsak frissen ropogtatva, lekvárnak vagy befőttnek jó, hiszen gondolhatunk rá második felvonásként is. Bizony, pálinka is készülhet belőle. Ha megvan a megfelelő mennyiség, az érett gyümölcsöt össze kell zúzni, erjeszteni, majd lepárolni. A végeredmény egy igazi magyar klasszikus, az almapálinka, ami nemcsak a kamrában, de a pohárban is tovább viszi a „Szedd Magad” élményét.
 

 

