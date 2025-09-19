1 órája
Diákötletből született meg a város legnépszerűbb szelfipontja – galériával és videóval
2018 óta hatalmas betűk hirdetik a Tisza-parton Szolnok nevét. A szelfipont diákötletből született, és mára a város egyik legnépszerűbb közösségi és fotós szimbóluma lett.
Még 2018 áprilisában állították fel a Tisza-parton, a Rózsakert és a közúti híd övezte területen a város első szelfipontját: a hatalmas, háromdimenziós „SZOLNOK” feliratot. Azóta a hely a fiatalok találkozópontja lett, és a város egyik legismertebb fotószimbóluma is.
Diákötletből városjelkép lett a szelfipont
Szolnok egyik legnépszerűbb helye a szelfipontFotók: Major Angéla
A szelfipont szolnoki diákok kezdeményezésére született meg, a megvalósításban a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. segített. Ahogy akkor a projektmenedzser, Kmézics Diána fogalmazott:
A Tisza-part egy közkedvelt terület, ahová szívesen járnak a diákok iskola után sportolni. Úgy gondoltuk, érdemes kicsit vidámabbá tenni ezt a teret a Szolnok felirattal.
A látványos városképi elem beton talapzaton áll, a betűk műanyagból készültek.
Összehozzák az embereket
A felirat végén az „OK” kiemelése sem véletlen. A felirat a „Mégtöbb OK Szolnok” programhoz kapcsolódott, amely a helyi identitás erősítését célozta meg. Az ünnepélyes átadást a végzős diákok hagyományos faültetési ceremóniájához kötötték, így a felirat az első perctől fogva közösségi eseményhez kapcsolódott.
Az elmúlt években a szelfipont beépült a város hétköznapjaiba: ballagási képek, turistafotók, esküvői sorozatok háttéreleme lett, és a közösségi médiában több ezer poszt őrzi az itt készült szelfiket. Szolnok szimbólumaként ma már nehéz úgy beszélni a szelfipontról, hogy valaki ne idézné fel a hatalmas betűket a folyóparton.
