Diákötletből született meg a város legnépszerűbb szelfipontja – galériával és videóval

A szelfipont szolnoki diákok kezdeményezésére született meg, a megvalósításban a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. segített. Ahogy akkor a projektmenedzser, Kmézics Diána fogalmazott:

A Tisza-part egy közkedvelt terület, ahová szívesen járnak a diákok iskola után sportolni. Úgy gondoltuk, érdemes kicsit vidámabbá tenni ezt a teret a Szolnok felirattal.

A látványos városképi elem beton talapzaton áll, a betűk műanyagból készültek.

Összehozzák az embereket

A felirat végén az „OK” kiemelése sem véletlen. A felirat a „Mégtöbb OK Szolnok” programhoz kapcsolódott, amely a helyi identitás erősítését célozta meg. Az ünnepélyes átadást a végzős diákok hagyományos faültetési ceremóniájához kötötték, így a felirat az első perctől fogva közösségi eseményhez kapcsolódott.

Fotó: Major Angéla

Az elmúlt években a szelfipont beépült a város hétköznapjaiba: ballagási képek, turistafotók, esküvői sorozatok háttéreleme lett, és a közösségi médiában több ezer poszt őrzi az itt készült szelfiket. Szolnok szimbólumaként ma már nehéz úgy beszélni a szelfipontról, hogy valaki ne idézné fel a hatalmas betűket a folyóparton.