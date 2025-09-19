szeptember 19., péntek

A város legismertebb betűi

1 órája

Diákötletből született meg a város legnépszerűbb szelfipontja – galériával és videóval

2018 óta hatalmas betűk hirdetik a Tisza-parton Szolnok nevét. A szelfipont diákötletből született, és mára a város egyik legnépszerűbb közösségi és fotós szimbóluma lett.

Major Angéla

Még 2018 áprilisában állították fel a Tisza-parton, a Rózsakert és a közúti híd övezte területen a város első szelfipontját: a hatalmas, háromdimenziós „SZOLNOK” feliratot. Azóta a hely a fiatalok találkozópontja lett, és a város egyik legismertebb fotószimbóluma is.

A diákok ötletéből született szelfipont 2018 óta Szolnok egyik jelképe
A diákok ötletéből született szelfipont 2018 óta Szolnok egyik jelképe
Fotó: Major Angéla

Diákötletből városjelkép lett a szelfipont

Szolnok egyik legnépszerűbb helye a szelfipont

Fotók: Major Angéla

A szelfipont szolnoki diákok kezdeményezésére született meg, a megvalósításban a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. segített. Ahogy akkor a projektmenedzser, Kmézics Diána fogalmazott:

A Tisza-part egy közkedvelt terület, ahová szívesen járnak a diákok iskola után sportolni. Úgy gondoltuk, érdemes kicsit vidámabbá tenni ezt a teret a Szolnok felirattal.

A látványos városképi elem beton talapzaton áll, a betűk műanyagból készültek.

Összehozzák az embereket

A felirat végén az „OK” kiemelése sem véletlen. A felirat a „Mégtöbb OK Szolnok” programhoz kapcsolódott, amely a helyi identitás erősítését célozta meg. Az ünnepélyes átadást a végzős diákok hagyományos faültetési ceremóniájához kötötték, így a felirat az első perctől fogva közösségi eseményhez kapcsolódott.

OK kiemelése sem véletlen, a „Mégtöbb OK Szolnok" programhoz kapcsolódott
OK kiemelése sem véletlen, a „Mégtöbb OK Szolnok” programhoz kapcsolódott
Fotó: Major Angéla

Az elmúlt években a szelfipont beépült a város hétköznapjaiba: ballagási képek, turistafotók, esküvői sorozatok háttéreleme lett, és a közösségi médiában több ezer poszt őrzi az itt készült szelfiket. Szolnok szimbólumaként ma már nehéz úgy beszélni a szelfipontról, hogy valaki ne idézné fel a hatalmas betűket a folyóparton.

 

