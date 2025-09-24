Felborult a megszokott rend – elmaradt a szemétszállítás több utcában

Műszaki problémák miatt több utcában nem ürítették ki a kukákat Cibakházán – tájékoztatta a lakosságot az INNO Szolnok Nonprofit Kft. A szolgáltató közlése szerint a kimaradt háztartási hulladék elszállítását a soron következő gyűjtési napon pótolják.

Műszaki hiba miatt elmaradt a szemétszállítás

Fotó: Major Angéla

A lakóknak nincs teendőjük azon kívül, hogy a szokásos módon készítsék ki edényeiket. A szolgáltató jelezte, hogy ha a kukák már nem elegendőek, a pluszban összegyűlt szemetet zsákban kihelyezve is elszállítják, ezért nem számítanak fel külön díjat.