1 órája
Felborult a megszokott rend – elmaradt a szemétszállítás több utcában
Több cibakházi utcában fennakadás történt a hét elején, ezért a lakók nem tapasztalták a megszokott rendet. A szemétszállítás a következő napokban pótolva lesz.
Műszaki problémák miatt több utcában nem ürítették ki a kukákat Cibakházán – tájékoztatta a lakosságot az INNO Szolnok Nonprofit Kft. A szolgáltató közlése szerint a kimaradt háztartási hulladék elszállítását a soron következő gyűjtési napon pótolják.
A lakóknak nincs teendőjük azon kívül, hogy a szokásos módon készítsék ki edényeiket. A szolgáltató jelezte, hogy ha a kukák már nem elegendőek, a pluszban összegyűlt szemetet zsákban kihelyezve is elszállítják, ezért nem számítanak fel külön díjat.