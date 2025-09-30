Keményen ráfizethet, ha így hagyja a kukát, és az sem mindegy, mit dob ki

Új szabályok jönnek a szemétszállításban október elsején. A MOHU-nál kiemelték, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás.

A szolgáltató szerint jelen állás szerint nem lesz érzékelhető változás a lakosság részére a szemétszállításban

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: Illusztráció / MW archív

– Október elsejével a MOHU módosítja az ÁSZF néhány pontját, melyről minden fogyasztó tájékoztatást is kapott – közölte hírportálunkkal a témával kapcsolatban az NHSZ Szolnok.

Szemétszállítással kapcsolatos változások

Mint írták, ezek pontok a következőkre terjednek ki:

többletszolgáltatás fogalmának pontosítása,

vélelmezett örökös fogalmának pontosítása,

ÁSZF módosítás szabályai,

az Ingatlanhasználó halála esetére vonatkozó szabályok,

haláleset miatti szüneteltetésre vonatkozó különleges szabályok,

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében végzett szolgáltatás igénybevételének megszüntetése.

– Ezeken a pontokon felül néhány pontban szóhasználati módosításokat, pontosításokat alkalmaztak – tették hozzá.

Le kell csukni a kuka fedelét

Sok előírás már a jelenlegi ÁSZF-ben is benne van. Így például, hogy az építési törmeléken, elektromos és elektronikai hulladékon túl a vegyes gyűjtőedénybe, tehát a sima kukákba nem lehet papírt, műanyagot, fémet és üveget tenni. Ez alól kivétel az ételmaradék, tehát például ha a szemét folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz, ha vegyes vagy más hulladékkal összetapadt vagy összeragadt.

Fontos, hogy a kuka fedele lezárt állapotban legyen, különben a túlcsordult szemét többlethulladéknak minősül, és annak elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.

Nem lehet túl nehéz a szemetes

Meghatározták azt is az összesen több mint 400 oldalas dokumentumban, hogy a kukába került hulladék súlya nem lehet több

60 literes edénynél 15 kilogrammnál,

80 literes edénynél 17 kilogrammnál,

120 literes edényél 27 kilogrammnál,

240 literes edénynél 50 kilogrammnál

770 literes edénynél 175 kilogrammnál,

1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

Kinek kell fizetnie a törött kuka miatt?

Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a kuka, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza. Ebben sincs változás, ez is szerepel a most érvényes általános szerződési feltételekben.