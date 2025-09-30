1 órája
Keményen ráfizethet, ha így hagyja a kukát, és az sem mindegy, mit dob ki
Október elsejétől módosulnak az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nél. A szolgáltató elmondása alapján jelen állás szerint nem lesz érzékelhető változás a lakosság részére. A szemétszállítás témájával kapcsolatban összegyűjtöttünk néhány dolgot, amit érdemes betartani. Ezeket az előírásokat kellett eddig is figyelni.
Új szabályok jönnek a szemétszállításban október elsején. A MOHU-nál kiemelték, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás.
– Október elsejével a MOHU módosítja az ÁSZF néhány pontját, melyről minden fogyasztó tájékoztatást is kapott – közölte hírportálunkkal a témával kapcsolatban az NHSZ Szolnok.
Szemétszállítással kapcsolatos változások
Mint írták, ezek pontok a következőkre terjednek ki:
- többletszolgáltatás fogalmának pontosítása,
- vélelmezett örökös fogalmának pontosítása,
- ÁSZF módosítás szabályai,
- az Ingatlanhasználó halála esetére vonatkozó szabályok,
- haláleset miatti szüneteltetésre vonatkozó különleges szabályok,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében végzett szolgáltatás igénybevételének megszüntetése.
– Ezeken a pontokon felül néhány pontban szóhasználati módosításokat, pontosításokat alkalmaztak – tették hozzá.
Le kell csukni a kuka fedelét
Sok előírás már a jelenlegi ÁSZF-ben is benne van. Így például, hogy az építési törmeléken, elektromos és elektronikai hulladékon túl a vegyes gyűjtőedénybe, tehát a sima kukákba nem lehet papírt, műanyagot, fémet és üveget tenni. Ez alól kivétel az ételmaradék, tehát például ha a szemét folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz, ha vegyes vagy más hulladékkal összetapadt vagy összeragadt.
Fontos, hogy a kuka fedele lezárt állapotban legyen, különben a túlcsordult szemét többlethulladéknak minősül, és annak elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.
Nem lehet túl nehéz a szemetes
Meghatározták azt is az összesen több mint 400 oldalas dokumentumban, hogy a kukába került hulladék súlya nem lehet több
- 60 literes edénynél 15 kilogrammnál,
- 80 literes edénynél 17 kilogrammnál,
- 120 literes edényél 27 kilogrammnál,
- 240 literes edénynél 50 kilogrammnál
- 770 literes edénynél 175 kilogrammnál,
- 1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.
Kinek kell fizetnie a törött kuka miatt?
Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a kuka, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza. Ebben sincs változás, ez is szerepel a most érvényes általános szerződési feltételekben.
Ha elhalálozik az ingatlanhasználó
Az október 1-jétől hatályos általános szerződési feltételekből az is kiolvasható, hogy bevezetik a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. Ez egy járműkonvoj, és a lényeg, hogy változó helyszíneken, meghatározott időpontokban gyűjtik be így a szelektív hulladékot.
A várható módosítások szerint szabályozzák az építési-bontási hulladék beszállítását.
Az Általános Szerződési Feltételek külön kitér arra, hogyan kell eljárni, ha az ingatlanhasználó elhalálozik, és ki veszi át a szemétszállítási kötelezettséget.