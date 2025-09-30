szeptember 30., kedd

Fontos változások

1 órája

Keményen ráfizethet, ha így hagyja a kukát, és az sem mindegy, mit dob ki

#hulladéktároló#MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt#szemétszállítás#változás

Október elsejétől módosulnak az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nél. A szolgáltató elmondása alapján jelen állás szerint nem lesz érzékelhető változás a lakosság részére. A szemétszállítás témájával kapcsolatban összegyűjtöttünk néhány dolgot, amit érdemes betartani. Ezeket az előírásokat kellett eddig is figyelni.

Szoljon.hu

Új szabályok jönnek a szemétszállításban október elsején. A MOHU-nál kiemelték, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás.

A szolgáltató szerint jelen állás szerint nem lesz érzékelhető változás a lakosság részére a szemétszállításban.
Fotó: Csapó Balázs / Forrás:  Illusztráció / MW archív

– Október elsejével a MOHU módosítja az ÁSZF néhány pontját, melyről minden fogyasztó tájékoztatást is kapott – közölte hírportálunkkal a témával kapcsolatban az NHSZ Szolnok.

Szemétszállítással kapcsolatos változások

Mint írták, ezek pontok a következőkre terjednek ki:

  • többletszolgáltatás fogalmának pontosítása,
  • vélelmezett örökös fogalmának pontosítása,
  • ÁSZF módosítás szabályai,
  • az Ingatlanhasználó halála esetére vonatkozó szabályok,
  • haláleset miatti szüneteltetésre vonatkozó különleges szabályok,
  • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében végzett szolgáltatás igénybevételének megszüntetése.

– Ezeken a pontokon felül néhány pontban szóhasználati módosításokat, pontosításokat alkalmaztak – tették hozzá.

Le kell csukni a kuka fedelét

Sok előírás már a jelenlegi ÁSZF-ben is benne van. Így például, hogy az építési törmeléken, elektromos és elektronikai hulladékon túl a vegyes gyűjtőedénybe, tehát a sima kukákba nem lehet papírt, műanyagot, fémet és üveget tenni. Ez alól kivétel az ételmaradék, tehát például ha a szemét folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz, ha vegyes vagy más hulladékkal összetapadt vagy összeragadt.

Fontos, hogy a kuka fedele lezárt állapotban legyen, különben a túlcsordult szemét többlethulladéknak minősül, és annak elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Nem lehet túl nehéz a szemetes

Meghatározták azt is az összesen több mint 400 oldalas dokumentumban, hogy a kukába került hulladék súlya nem lehet több

  • 60 literes edénynél 15 kilogrammnál,
  • 80 literes edénynél 17 kilogrammnál,
  • 120 literes edényél 27 kilogrammnál,
  • 240 literes edénynél 50 kilogrammnál
  • 770 literes edénynél 175 kilogrammnál,
  • 1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

Kinek kell fizetnie a törött kuka miatt?

Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a kuka, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza. Ebben sincs változás, ez is szerepel a most érvényes általános szerződési feltételekben.

Ha elhalálozik az ingatlanhasználó

Az október 1-jétől hatályos általános szerződési feltételekből az is kiolvasható, hogy bevezetik a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. Ez egy járműkonvoj, és a lényeg, hogy változó helyszíneken, meghatározott időpontokban gyűjtik be így a szelektív hulladékot.

A várható módosítások szerint szabályozzák az építési-bontási hulladék beszállítását.

Az Általános Szerződési Feltételek külön kitér arra, hogyan kell eljárni, ha az ingatlanhasználó elhalálozik, és ki veszi át a szemétszállítási kötelezettséget.

 

