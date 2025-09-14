szeptember 14., vasárnap

Valami után kutatnak

Mit rejt a föld Nagykörűnél? Ezt keresik most a kutatók!

Címkék#bányászat#földgáz#olaj

A MOL NyRt. földgáz után kutat Cseresznyefalva határában. Szénhidrogén-bányászat folyik Nagykörűnél.

Mészáros Géza

Bányatelek nyílt az ország Cseresznyéskertjében. Az illetékes hatóságok és osztályok még tavaly hivatalos engedélyt adtak ki az egyébként törökszentmiklósi helyrajzi számon, ám közvetlenül Nagykörű mellett, a 3224-es számú közútról a község felé tartó lecsatlakozás után néhány száz méterre lévő, a mintegy nyolcszáz négyzetméternyi területre a magyar székhelyű nemzetközi olaj- és gázipari vállalatnak. Szénhidrogén-bányászat kezdődhet a területen?

Szénhidrogén-bányászat folyik Nagykörűnél
A Cseresznyefalvára betérőket balról ez a látvány fogadja. Szénhidrogén-bányászat folyik Nagykörűnél
Fotó: Mészáros Géza

Szénhidrogén-bányászat kezdődhet?

A bővebb információkért kérdéseket küldtünk a MOL NyRt. kommunikációs osztályára, a válaszokat közreadjuk. Annyi addig bizonyos, hogy a szolnoki mezőkhöz hasonlóan a Nagykörű-I. bányatelken „Nkö-Ny-1” (Nagykörű-Nyugat-1) is földgázt keresnek, szénhidrogén-kitermelőkút létesült, amelynek eredményes működéséből a község a későbbiekben iparűzési-adó formájában profitálhat is akár.

 

