Mit rejt a föld Nagykörűnél? Ezt keresik most a kutatók!

Bányatelek nyílt az ország Cseresznyéskertjében. Az illetékes hatóságok és osztályok még tavaly hivatalos engedélyt adtak ki az egyébként törökszentmiklósi helyrajzi számon, ám közvetlenül Nagykörű mellett, a 3224-es számú közútról a község felé tartó lecsatlakozás után néhány száz méterre lévő, a mintegy nyolcszáz négyzetméternyi területre a magyar székhelyű nemzetközi olaj- és gázipari vállalatnak. Szénhidrogén-bányászat kezdődhet a területen?

A Cseresznyefalvára betérőket balról ez a látvány fogadja. Szénhidrogén-bányászat folyik Nagykörűnél

Fotó: Mészáros Géza

Szénhidrogén-bányászat kezdődhet?

A bővebb információkért kérdéseket küldtünk a MOL NyRt. kommunikációs osztályára, a válaszokat közreadjuk. Annyi addig bizonyos, hogy a szolnoki mezőkhöz hasonlóan a Nagykörű-I. bányatelken „Nkö-Ny-1” (Nagykörű-Nyugat-1) is földgázt keresnek, szénhidrogén-kitermelőkút létesült, amelynek eredményes működéséből a község a későbbiekben iparűzési-adó formájában profitálhat is akár.