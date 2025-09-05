Soha nem késő tanulni és fejlődni: indul a Szenior Akadémia, mutatjuk a részleteket

A Szenior Akadémia keretében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán két kurzust hirdettek meg. Ezt kell tudni a jelentkezésről.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán is várja az időseket a tudományos ismeretterjesztő programsorozat, a Szenior Akadémia

Fotó: Archív Pesti József

Az élethosszig tartó tanulást is szolgálja a Szenior Akadémia

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja kezdeményezte a kurzussorozat elindítását. Célja, hogy hasznos tudással ruházza fel a szép korúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást, az elmagányosodás megakadályozását, az aktív időskort. A Jászberényi Campuson két 10 alkalmas, ingyenes képzés indul szeptemberben:

Zökkenőmentes eligazodás az online világban, kommunikáció az online térben

Bolygónk legnagyobb vallásai és a Katolikus Egyház

A díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési programra online formában szeptember 7-ig, vagy személyesen szeptember 9-ig lehet jelentkezni a Jászberényi Campuson. A kurzus elvégzésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, amit a jelentkezéskor be kell mutatni – olvasható az EKKE honlapján, ahol bővebb információ megtalálható a képzési programról, jelentkezésről.