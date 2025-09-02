Szennyvíz öntötte el a kerteket, reagált a szolgáltató – galériával

Az elmúlt hónapban több alkalommal feltört a szennyvíz Újszász egyik ingatlanának kertjében. Nem csak egy telken mutatkozott a probléma. Az érintett utcában mindig szükségszerűen beavatkozott a szolgáltató.

A szennyvíz elöntötte a szőlőtőkéket az újszászi kertben. Nemsokára lehet végleges megoldás

Fotó: Archív / Mészáros János

Egy hét alatt háromszor tört fel a szennyvíz Bálint Gézáné kertjében. Amint arról hírportálunkon a napokban beszámoltunk: a kertben álló szőlőtőkéket és a sok szép virágot is elöntötte a bűzös víz. Az Akácfa utcai esettel kapcsolatban megkerestük az illetékes szolgáltatót, válaszukból kiderült: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kellemetlenségeket orvosolják, illetve megelőzzék.

Probléma volt, azonnal intézkedett a szolgáltató

– Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is érkezett hozzánk, melyeket követően szakembereink minden alkalommal kivonultak a helyszínre, és elhárították a hibát – hangsúlyozták a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kommunikációs csoportjának munkatársai.

Utóbbival kapcsolatban rámutattak: előfordult, hogy talajcserét és fertőtlenítést is végeztek az érintett területen. Ezen túlmenően ellenőrizték a visszacsapó szelepet is annak érdekében, hogy a fő szennyvíz-gerincvezetékből ne folyjon vissza a szennyvíz a felhasználó bekötővezetékébe.

– Augusztus második hetében három szivattyút cseréltünk ki, a végátemelőt pedig napi szinten ellenőrizzük, hogy ne történhessen újabb szennyvízkiöntés – tették hozzá.

Végleg eltűnik majd a szennyvíz a kertből

Amint válaszukból megtudtuk: a probléma hosszútávú megoldása érdekében a szolgáltató beruházási tervei között szerepel, és várhatóan december 15-ig elkészül az újszászi végátemelő teljes gépészeti és elektromos felújítása, valamint egy bejelző rendszer kiépítése.

– Addig is, amíg a szükséges felújítások elkészülnek, rendszeres ellenőrzésekkel és – szükség esetén – gyors beavatkozásokkal mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kellemetlenségeket megelőzzük, illetve az esetlegesen keletkező problémát orvosoljuk – hangsúlyozták végül.