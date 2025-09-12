2 órája
Hatalmas bulit ígér a péntek este Jászberényben, ingyenes koncertélmény – kár lenne kihagyni
Nagyszabású országos koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt. A több mint 80 állomásos ingyenes Szerencsekoncertek turné egyik állomása Jászberény, ahol szeptember 12-én, pénteken este elszabadul a csikidám életérzés.
Ingyenes Szerencsekoncertekkel köszöntik a Hatoslottó újjászületését Jászberényben is. Magyarország második legnépszerűbb lottójátékát 1988-ban vezették be. Az azóta eltelt 37 év alatt a Hatoslottó is számos rekordnyereménnyel büszkélkedhet. A játék idén szeptemberben megújult, az eddigi heti egy helyett hetente kétszer is sorsolnak, valamint a játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett akár 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják fel szelvényeiket – olvasható a Szerencsekoncertek honlapján. A Szerencsejáték Zrt. ezt a megújulást ünnepli ingyenes koncertekkel.
Kihagyhatatlan és ingyenes a Szerencsekoncertek programja
Jászberényben szeptember 12-én, pénteken 18 órától a JP Aréna lesz a helyszín, ahol egy igazi legenda Szikora Róbert és az R-GO, valamint a TNT ad felejthetetlen koncertet. A belépés ingyenes lesz, mindenkit szeretettel várnak a szervezők, akik a gyerekekre is gondoltak: ugrálóvár és arcfestés szórakoztatja majd a kicsiket.
Szikora Robit, a csikidám stílus hazai megteremtőjét nem kell bemutatni a közönségnek. A Máté Péter-díjas énekes az R-GO zenekarral vált igazán népszerűvé. Évtizedek óta a magyar könnyűzene meghatározó alakja, slágerei generációkat kötnek össze. Az R-GO 1982-es megalakítása óta töretlen népszerűségnek örvend: fergeteges hangulat, életöröm, színes zenei és vizuális világ, felszabadultság jellemzi koncertjeiket. Ma este bárki átélheti ezt a csodálatos életérzést Szikora Róbert és az R-GO jászberényi koncertjén, ami ráadásul ingyenes lesz. A Szerencsekoncertre érkezik a TNT együttes is minden bizonnyal olyan ikonikus slágerekkel, mint a Titkos üzenet, vagy a Kicsi Gesztenye, de új dalokkal is megörvendeztetik a rajongókat.
Jászberényben is lesz Szerencsekoncert: Szikora Robi és a TNT lép fel a JP Aréna színpadán