szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

1 órája

Jászberényben is lesz Szerencsekoncert: Szikora Robi és a TNT lép fel a JP Aréna színpadán

Címkék#Szikora Róbert#TNT#R-GO#ingyenes#koncert

Igazán szerencsések a jászságiak, hiszen különleges zenei élményben lehet részük. Jászberénybe érkezik a Szerencsekoncertek turnésorozat, melynek keretében igazi legendák lépnek színpadra. Szikora Róbert és az R-GO, valamint a TNT ingyenes koncertje várja a szórakozni vágyókat a JP Arénában.

Szoljon.hu

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt. A szervezők felejthetetlen zenei élményt ígérnek Jászberényben is, ahol Szikora Róbert és az R-GO, valamint a TNT lép fel a Szerencsekoncertek keretében. 

Jászberénybe érkezik a Szerencsekoncertek turné.
Szikora Robi a Csikidám stílus megteremtője is színpadra lép a Szerencsekoncertek jászberényi állomásán
Fotó: Archív Pesti József

Szerencsekoncertekkel ünnepelnek Jászberényben is

Csikidám életérzéssel és népszerű slágerekkel érkezik Szikora Róbert és az R-GO szeptember 12-én, pénteken Jászberénybe. A JP Arénában 18 órától várják a kikapcsolódni vágyókat. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, ugrálóvárral és arcfestéssel készülnek. Az est folyamán fellép a TNT is. Jó hír, hogy a koncertek ingyenesen látogathatók bárki számára, és előzetes regisztrációra sincs szükség. Mindenkit szeretettel és felejthetetlen élménnyel várnak. A szerencsekoncertek ingyenes programsorozat helyszínei és a fellépők teljes listája a szerencsekoncertek.hu weboldalon és az esemény hivatalos Facebook-oldalán érhetők el. 

Óriási fejlesztés a Hatoslottó „életében”

Szeptember 4-étől új időszámítás kezdődött tehát a Hatoslottó történetében: a megszokott vasárnapi sorsolás mellett immár csütörtökönként is lehetőség nyílt a játékra. A változás nemcsak a sorsolások rendjét érintette, hanem a háttérrendszereket is: összesen 13 informatikai rendszer fejlesztését kellett elvégezni, amelyen közel 90 szakember dolgozott másfél éven keresztül. Az átalakítás célja az volt, hogy a játék dinamikusabbá váljon, és jobban igazodjon a modern játékosok igényeihez – azokéhoz, akik gyorsabb visszajelzést és gyakoribb játéklehetőséget kerestek.

A Szerencsejáték Zrt. közlése alapján a megújulás egyszerre hordoz technológiai fejlődést és hagyományőrzést, miközben a játékosélményt is magasabb szintre emeli.

 

 

