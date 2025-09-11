Jászberényben is lesz Szerencsekoncert: Szikora Robi és a TNT lép fel a JP Aréna színpadán

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt. A szervezők felejthetetlen zenei élményt ígérnek Jászberényben is, ahol Szikora Róbert és az R-GO, valamint a TNT lép fel a Szerencsekoncertek keretében.

Szikora Robi a Csikidám stílus megteremtője is színpadra lép a Szerencsekoncertek jászberényi állomásán

Fotó: Archív Pesti József

Szerencsekoncertekkel ünnepelnek Jászberényben is

Csikidám életérzéssel és népszerű slágerekkel érkezik Szikora Róbert és az R-GO szeptember 12-én, pénteken Jászberénybe. A JP Arénában 18 órától várják a kikapcsolódni vágyókat. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, ugrálóvárral és arcfestéssel készülnek. Az est folyamán fellép a TNT is. Jó hír, hogy a koncertek ingyenesen látogathatók bárki számára, és előzetes regisztrációra sincs szükség. Mindenkit szeretettel és felejthetetlen élménnyel várnak. A szerencsekoncertek ingyenes programsorozat helyszínei és a fellépők teljes listája a szerencsekoncertek.hu weboldalon és az esemény hivatalos Facebook-oldalán érhetők el.

Óriási fejlesztés a Hatoslottó „életében”

Szeptember 4-étől új időszámítás kezdődött tehát a Hatoslottó történetében: a megszokott vasárnapi sorsolás mellett immár csütörtökönként is lehetőség nyílt a játékra. A változás nemcsak a sorsolások rendjét érintette, hanem a háttérrendszereket is: összesen 13 informatikai rendszer fejlesztését kellett elvégezni, amelyen közel 90 szakember dolgozott másfél éven keresztül. Az átalakítás célja az volt, hogy a játék dinamikusabbá váljon, és jobban igazodjon a modern játékosok igényeihez – azokéhoz, akik gyorsabb visszajelzést és gyakoribb játéklehetőséget kerestek.

A Szerencsejáték Zrt. közlése alapján a megújulás egyszerre hordoz technológiai fejlődést és hagyományőrzést, miközben a játékosélményt is magasabb szintre emeli.