Újabb próbatétel előtt Lili családja – ezen múlhat a szívátültetésre váró kislány élete

A 4 éves Illés Lili élete egy szívátültetésen múlik. A kislány történetéről lapunk korábban már beszámolt: az életmentő műtét után otthonában teljesen steril környezetre lesz szükség, hiszen az új szerv megóvása érdekében mesterségesen gyengítik majd az immunrendszerét. Akkor arról írtunk, hogy a családnak rövid idő alatt kell előteremtenie az ehhez szükséges összeget. A családtagok, rokonok, barátok, ismerősök és ismeretlen jótevők közös összefogásának köszönhetően meg is tudták kezdeni a munkákat és szépen haladtak is a dolgok. Egészen addig, amíg újabb próbatételek elé nem állította őket az élet: felújítási munkálatok közben olyan problémák kerültek felszínre, melyekre senki sem számított...

Lilike türelmesen vár – az új szívre és a steril házra is

Fotó: Beküldött

Ez derült ki a házról – a szívátültetés előtt mindenképp meg kell oldani valahogy

Az felmerülő problémákról Lili édesapja, Illés Szabolcs mesélt hírportálunknak:

A két szoba alatti parketta felvizesedett és bepenészedett, ráadásul sem vízszigetelés, sem porzáró réteg nem volt alatta. Ez az előírásoknak egyáltalán nem felelt meg, ezért mindent újra kellett csinálnunk. A fürdőszobát is teljesen át kell alakítani, hogy sterillé váljon, ott sem volt megfelelő szigetelés. Ezek hatalmas pluszköltségeket jelentenek, de Lili egészsége érdekében nincs más választásunk

A család küzdelmét Ádám Csaba, Tallinn városrész önkormányzati képviselője is figyelemmel kíséri. Rendszeresen meglátogatja őket, és közösségi oldalán is beszámol a fejleményekről. Egy nemrég közzétett videójában hangsúlyozta:

Tudom, Szabolcs úgy gondolja, hogy ő mint családapa megold majd mindent egyedül, de látni kell, hogy egy ilyen kivitelezés komoly költségekkel jár. Bármi apró, cseprő kis összeg, amit bárki fel tud ajánlani, egy kislány szívéhez fog eljutni.

Lili szülei erejükön felül küzdenek, miközben várják azt a telefonhívást is ami hírt hoz az új szívről – ami ezúttal tényleg megmenti a 4 éves kicsi lányt. Nemrég ugyanis beérkezett a reménykeltő hívás, de a donorról sajnos kiderült, hogy nem megfelelő Lilinek. Így marad a várakozás, a reménykedés és közben a steril ház kialakítása, a felmerülő problémák orvoslása. Tényleg erőn felül.

A családnak most ismét szüksége van a közösség összefogására, hiszen az előzetes számításokat a most előkerült problémák teljesen keresztülhúzták. Aki azon búsul, hogy nem tudja őket nagy összeggel támogatni, fontos, hogy tudja: nincs olyan, hogy kevés. Itt most minden forint közelebb visz ahhoz, hogy Lili a műtét után biztonságban, steril környezetben épülhessen fel, és mihamarabb újra a játszótéren futkározzon óvodás társaival. A szülők pedig végre fellélegezhessenek.