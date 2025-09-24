szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még tart a küzdelem

53 perce

Újabb próbatétel előtt Lili családja – ezen múlhat a szívátültetésre váró kislány élete

Címkék#átalakítás#Ádám Csaba#Lili#szívátültetés

Újabb nehézségekkel kell szembenéznie a 4 éves Illés Lili családjának. A kislány szívátültetés előtt áll, ám otthonuk átalakítása közben váratlan problémák merültek fel, melyek tovább növelték a költségeket. A szülők minden erejükkel küzdenek, de most ismét szükségük van a közösség összefogására. 

Avar Vanda

A 4 éves Illés Lili élete egy szívátültetésen múlik. A kislány történetéről lapunk korábban már beszámolt: az életmentő műtét után otthonában teljesen steril környezetre lesz szükség, hiszen az új szerv megóvása érdekében mesterségesen gyengítik majd az immunrendszerét. Akkor arról írtunk, hogy a családnak rövid idő alatt kell előteremtenie az ehhez szükséges összeget. A családtagok, rokonok, barátok, ismerősök és ismeretlen jótevők közös összefogásának köszönhetően meg is tudták kezdeni a munkákat és szépen haladtak is a dolgok. Egészen addig, amíg újabb próbatételek elé nem állította őket az élet: felújítási munkálatok közben olyan problémák kerültek felszínre, melyekre senki sem számított...

szívátültetésre vár Lili
Lilike türelmesen vár – az új szívre és a steril házra is
Fotó: Beküldött

Ez derült ki a házról – a szívátültetés előtt mindenképp meg kell oldani valahogy

Az felmerülő problémákról Lili édesapja, Illés Szabolcs mesélt hírportálunknak:

A két szoba alatti parketta felvizesedett és bepenészedett, ráadásul sem vízszigetelés, sem porzáró réteg nem volt alatta. Ez az előírásoknak egyáltalán nem felelt meg, ezért mindent újra kellett csinálnunk. A fürdőszobát is teljesen át kell alakítani, hogy sterillé váljon, ott sem volt megfelelő szigetelés. Ezek hatalmas pluszköltségeket jelentenek, de Lili egészsége érdekében nincs más választásunk 

A család küzdelmét Ádám Csaba, Tallinn városrész önkormányzati képviselője is figyelemmel kíséri. Rendszeresen meglátogatja őket, és közösségi oldalán is beszámol a fejleményekről. Egy nemrég közzétett videójában hangsúlyozta: 

Tudom, Szabolcs úgy gondolja, hogy ő mint családapa megold majd mindent egyedül, de látni kell, hogy egy ilyen kivitelezés komoly költségekkel jár. Bármi apró, cseprő kis összeg, amit bárki fel tud ajánlani, egy kislány szívéhez fog eljutni.

Lili szülei erejükön felül küzdenek, miközben várják azt a telefonhívást is ami hírt hoz az új szívről – ami ezúttal tényleg megmenti a 4 éves kicsi lányt. Nemrég ugyanis beérkezett a reménykeltő hívás, de a donorról sajnos kiderült, hogy nem megfelelő Lilinek. Így marad a várakozás, a reménykedés és közben a steril ház kialakítása, a felmerülő problémák orvoslása. Tényleg erőn felül.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A családnak most ismét szüksége van a közösség összefogására, hiszen az előzetes számításokat a most előkerült problémák teljesen keresztülhúzták. Aki azon búsul, hogy nem tudja őket nagy összeggel támogatni, fontos, hogy tudja: nincs olyan, hogy kevés. Itt most minden forint közelebb visz ahhoz, hogy Lili a műtét után biztonságban, steril környezetben épülhessen fel, és mihamarabb újra a játszótéren futkározzon óvodás társaival. A szülők pedig végre fellélegezhessenek. 

szívátültetés előtt meg kell csinálni a rétegrendet
Régen épült házaknál sajnos sokszor utólag derül ki, hogy a padlórétegrenddel nem sokat törődtek, így utólag kell arról gondoskodni. A szigetelés hiánya miatt a parketta előbb-utóbb bedohosodik – ez még az egészséges embernek sem tesz jót, nem hogy egy szívátültetés előtt álló kislánynak
Fotó: Beküldött

Aki segíteni szeretne, az alábbi bankszámlaszámra utalhat:
Illés Szabolcs (édesapa): 11773456-00565547-00000000

Minden apró támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Lili új szíve sokáig doboghasson!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu