szociális tüzelő Kőtelek

1 órája

Zsákszámra pakolják a feketéllő szenet a kőtelekiek! Kiderült, hová viszik

Egyelőre a nyarat idézi az időjárás, nem igazán gondolunk még a fűtési szezonra. Kőteleken azonban egy kicsit előre tekintenek, tudják, előbb-utóbb elkél a kályha melege. A Tisza-parti településen már „elérhető" a szociális tüzelő.

Rimóczi Ágnes

Megérkezett, és már osztják a szociális tüzelőt Kőteleken. Cikkünkből kiderül, milyen és mennyi fűtőanyag jut az azt igénylő jogosultaknak.

Photo,Of,Big,Pile,Of,Natural,Black,Coals,Close,Up.
Minden igénylő tizenöt zsák szenet kap, a szociális tüzelőt a 65 év feletti lakosok részére házhoz szállítják Kőteleken
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A település közösségi háza osztotta meg a fontos információt, miszerint a szociális tüzelő megérkezett.

– Minden igénylő tizenöt zsák szenet kap, a tüzelőanyagot a 65 év feletti lakosok részére házhoz szállítjuk, a többi igénylőnek pedig saját maga kell gondoskodnia az elszállításról – hívták fel a figyelmet az önkormányzat dolgozói a közösségi ház közösségi oldalán.

Ekkor lehet menni a szociális tüzelőért

A szén osztása már elkezdődött. A tájékoztatás szerint szeptember 1-től 12-ig munkanapokon lehet átvenni az Idősek klubja melletti GESZ telephelyen (Damjanich út 11.). Mint írják: reggel fél nyolctól délelőtt kilencig, majd délután három és négy óra között (pénteken csak délelőtt) van erre lehetőség.

– Szeptember 6-án, szombaton pedig reggel nyolc órától délután egyig lehet átvenni a szenet. Megkérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint tartsák be az időpontokat – írták az illetékesek.

 

