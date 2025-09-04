Zsákszámra pakolják a feketéllő szenet a kőtelekiek! Kiderült, hová viszik

Megérkezett, és már osztják a szociális tüzelőt Kőteleken. Cikkünkből kiderül, milyen és mennyi fűtőanyag jut az azt igénylő jogosultaknak.

Minden igénylő tizenöt zsák szenet kap, a szociális tüzelőt a 65 év feletti lakosok részére házhoz szállítják Kőteleken

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A település közösségi háza osztotta meg a fontos információt, miszerint a szociális tüzelő megérkezett.

– Minden igénylő tizenöt zsák szenet kap, a tüzelőanyagot a 65 év feletti lakosok részére házhoz szállítjuk, a többi igénylőnek pedig saját maga kell gondoskodnia az elszállításról – hívták fel a figyelmet az önkormányzat dolgozói a közösségi ház közösségi oldalán.

Ekkor lehet menni a szociális tüzelőért

A szén osztása már elkezdődött. A tájékoztatás szerint szeptember 1-től 12-ig munkanapokon lehet átvenni az Idősek klubja melletti GESZ telephelyen (Damjanich út 11.). Mint írják: reggel fél nyolctól délelőtt kilencig, majd délután három és négy óra között (pénteken csak délelőtt) van erre lehetőség.

– Szeptember 6-án, szombaton pedig reggel nyolc órától délután egyig lehet átvenni a szenet. Megkérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint tartsák be az időpontokat – írták az illetékesek.