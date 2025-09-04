szeptember 4., csütörtök

Szolnok950

Ilyet még nem látott: különlegességgel rukkoltak elő Szolnokon – mutatjuk, hol lehet megvenni

A szolnoki Tiszavirág híd és a Zsinagóga immár a bélyeggyűjtők számára is jelentőséggel bír. Szolnok 950 éves fennállásának jubileumi évfordulója alkalmából ugyanis különleges bélyeg került forgalomba, melyen a vármegyeszékhely építészeti büszkeségei kapták a főszerepet.

Avar Vanda
Egy különleges bélyeg, amely méltó módon elmlékezik meg városunk 950 éves fennállásáról

Fotó: Nagy Balazs

Szeptember 1-én ünnepélyes ceremónián mutatták be a Szolnok 950 éves fennállásának tiszteletére kibocsátott különleges bélyeget, melyet immár minden gyűjtő, vagy érdeklődő megvásárolhat. 

Szolnok 950
Szutorisz-Szügyi Csongor mutatta be a jubileumi év tiszteletére kibocsátott bélyeget
Fotó: Nagy Balázs

Különleges bélyeg került forgalomba Szolnok 950 éves évfordulója alkalmából

Mint azt a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöke, Hegmanné Nemes Sára elmondta, a jubileumi postaértékjel forgalomba kerülésének folyamata több mint másfél évvel ezelőtt indult el, és ennek végeredménye lett az a megjelenés. 

A bélyeg végső vizuális koncepcióját Lescsinszky Zoltán fotográfus Tiszavirág hídról és a Zsinagógáról készült fotójából Batiz Barnabás grafikus készített el, majd a Szolnoki Emlékbizottság mellett a posta külön bizottságának jóváhagyását is elnyerte. 

Úgy gondolom, hogy ezáltal Szolnok méltó módon lett megörökítve az utókor és az unokáink számára

– tette még hozzá Hegmanné Nemes Sára, aki külön megköszönte a tervezési, kivitelezési és elbírálási folyamatokban résztvevők segítségét.

A bélyeg két verzióban készült el:

  • perforált szélekkel a nagyközönségnek mintegy 40 ezer példányban, 
  • egy különlegesebb, sima szélű változat, amit 4000 példányban nyomtattak.

A város egyik legszebb látképét ábrázoló postaértékjelet 2600 forintért lehet megvásárolni a Posta weboldalán, illetve a nagyobb postahivatalokban. 

A különleges kiadás méltó tisztelgés Szolnok 950 éves történelme előtt és nemcsak a gyűjtők számára értékes kincs, hanem minden szolnoki számára emlékeztető arra, hogy a város múltja, jelene és jövője egyaránt összekapcsolódik a Tiszával és a közösség összetartó erejével. 

 

