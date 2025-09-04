1 órája
Ilyet még nem látott: különlegességgel rukkoltak elő Szolnokon – mutatjuk, hol lehet megvenni
A szolnoki Tiszavirág híd és a Zsinagóga immár a bélyeggyűjtők számára is jelentőséggel bír. Szolnok 950 éves fennállásának jubileumi évfordulója alkalmából ugyanis különleges bélyeg került forgalomba, melyen a vármegyeszékhely építészeti büszkeségei kapták a főszerepet.
Egy különleges bélyeg, amely méltó módon elmlékezik meg városunk 950 éves fennállásáról
Fotó: Nagy Balazs
Szeptember 1-én ünnepélyes ceremónián mutatták be a Szolnok 950 éves fennállásának tiszteletére kibocsátott különleges bélyeget, melyet immár minden gyűjtő, vagy érdeklődő megvásárolhat.
Különleges bélyeg került forgalomba Szolnok 950 éves évfordulója alkalmából
Mint azt a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöke, Hegmanné Nemes Sára elmondta, a jubileumi postaértékjel forgalomba kerülésének folyamata több mint másfél évvel ezelőtt indult el, és ennek végeredménye lett az a megjelenés.
A bélyeg végső vizuális koncepcióját Lescsinszky Zoltán fotográfus Tiszavirág hídról és a Zsinagógáról készült fotójából Batiz Barnabás grafikus készített el, majd a Szolnoki Emlékbizottság mellett a posta külön bizottságának jóváhagyását is elnyerte.
Úgy gondolom, hogy ezáltal Szolnok méltó módon lett megörökítve az utókor és az unokáink számára
– tette még hozzá Hegmanné Nemes Sára, aki külön megköszönte a tervezési, kivitelezési és elbírálási folyamatokban résztvevők segítségét.
A bélyeg két verzióban készült el:
- perforált szélekkel a nagyközönségnek mintegy 40 ezer példányban,
- egy különlegesebb, sima szélű változat, amit 4000 példányban nyomtattak.
A város egyik legszebb látképét ábrázoló postaértékjelet 2600 forintért lehet megvásárolni a Posta weboldalán, illetve a nagyobb postahivatalokban.
A különleges kiadás méltó tisztelgés Szolnok 950 éves történelme előtt és nemcsak a gyűjtők számára értékes kincs, hanem minden szolnoki számára emlékeztető arra, hogy a város múltja, jelene és jövője egyaránt összekapcsolódik a Tiszával és a közösség összetartó erejével.
