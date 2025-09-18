Így újul meg a szolnoki campus – kollégium, konditerem, high-tech termek

szeptember 18., csütörtök

Néhány évvel ezelőtt a Debreceni Egyetem megmentette a felsőoktatást Szolnokon, ma pedig már három kar kínál képzéseket a vármegyeszékhelyen. Az idei felvételi eljárásban csaknem négyszáz hallgató nyert felvételt a DE Szolnok Campusra.

Szoljon.hu

Folyamatosan bővülő képzési portfólió, infrastrukturális fejlesztések, emelkedő hallgatói létszám. Ez jellemzi most a Debreceni Egyetem Szolnok Campust. Az intézmény túltett önmagán.

Az idei felvételi eljárásban csaknem négyszáz hallgató nyert felvételt a DE Szolnok Campusra
A Debreceni Egyetem szerves részeként 2019-től működik a DE Szolnok Campus, melynek létrehozásával új alapokra helyezték az egyetemi képzéseket a városban, ezzel pedig megkezdődött a helyi felsőoktatás felemelkedése.

Egyre több hallgatót csábít Szolnokra a Debreceni Egyetem köszönhetően annak, hogy a fiatalok helyben kaphatnak piacképes tudást és diplomát. A folyamatosan bővülő képzési kínálat, valamint a jelentkezések számának emelkedése révén a DE komoly hatást gyakorolhat rövid és hosszú távon is a régió gazdasági helyzetére. 

Emelkedik a hallgatói létszám a Szolnok Campuson

A szolnoki campuson jelenleg az Egészségtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és a Műszaki Kar kínál szakokat. A képzési portfólió folyamatos bővülése egyet jelent a hallgatói létszám emelkedésével, ezzel pedig olyan szakemberek helyezkedhetnek el a régióban, akik iránt valós piaci igény mutatkozik.

A nemrég véget ért általános felvételi eljárást és a pótfelvételit követően összesen 378 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptembertől Szolnokon. Ezzel a campus felülmúlta a tavalyi eredményeit

 – olvasható a Debreceni Egyetem Sajtóközpontjának tájékoztatójában.

Komoly infrastrukturális fejlesztés is zajlik

A képzési portfólió fejlesztése, a megjelenő nagy számú hallgatói közösség miatt korszerű infrastruktúrára is szükség van.

– Megkezdődött a főépület közelében található régi kollégium teljes körű felújítása, átalakítása, egy 90 férőhelyes, 21. századi, megújuló energiafelhasználással működő létesítmény jön létre. Egy új konditermet is kialakítunk az épületben, ami nem csak a hallgatók sportolását segíti, hanem a gyógytornász képzésben is támogatást nyújthat majd, ugyanis olyan eszközök kapnak helyet benne, amik a szakon tanulók szakmai fejlődéséhez járulhatnak hozzá. Az épületrészben már 2024-ben is történt fejlesztés, hiszen az Egészségtudományi Kar ott adta át az oktatás, valamint a kutatói tevékenységek támogatására létrehozott molekuláris mikrobiológiai laboratóriumát – ismertette ezzel kapcsolatban Szabó Attila, a DE Szolnok Campus igazgatója.

Hozzátette, a campus fejlesztéséhez szorosan kapcsolódik a teljes informatikai állomány korszerűsítése is, minden tanteremben kicserélték a számítógépeket, projektorokat, egy új, 50 fős számítástechnikai termet alakítottak ki jelentős műszaki beruházással.

A campusigazgató rámutatott, a gyógytornászok gyakorlatorientált képzésének erősítésére két tornaterem is rendelkezésre áll, a műszaki menedzser képzéshez pedig elérhetők a legfontosabb, legmodernebb szoftverek.

Az intézmény programoknak ad otthont

– A DE Szolnok Campus az oktatási és kutatási tevékenységek mellett minden héten szakmai és kulturális rendezvényeknek ad otthont, ezeknek is köszönhetően helyi és regionális szempontból jól pozicionált, aktivitása, a térségben egyedülálló működési elve, befogadó kapacitása, valamint a főépület 450 fős nagyelőadója révén a különféle szakmai rendezvények egyik centruma – közölte végül a sajtóközpont.

 

