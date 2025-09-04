1 órája
A történelem viharaiban vértanúvá lett ispán alakja ma is példát jelent – a városalapító Szolnok ispán drámai sorsa
Szolnok múltja dicsőségről, és véres küzdelmekről is mesél a Tisza partján. Koszorúzással tisztelegtek Szolnok ispán, a városalapító előtt.
Szolnok Város Napja alkalmából koszorúzással emlékeztek meg a vármegyeszékhely és a vármegye alapítójáról, egyben névadójáról, Szolnok ispánról. A Tisza Szálló melletti parkban felállított szobornál Szalay Ferenc miniszteri biztos és a Szent György Lovagrend Szolnoki Priorátusának tagjai hajtottak fejet az államszervezés folytatásában és a keresztény hit térítésében játszott meghatározó szerepe miatt vértanúhalált halt városalapító előtt.
Szolnok ispán szobrának megalkotója
Szolnok ispán egész alakos bronzszobrát, Pogány Gábor Benő Munkácsy Mihály–díjas szobrászművész alkotását, 2001. szeptember 1-jén, a város napján avatták fel. A mű különlegessége, hogy valószínűleg ez az egyetlen ismert ábrázolás Szolnok ispánról – derül ki Szikszai Mihály főlevéltáros hírportálunkon korábban megjelent cikkéből.
Megemlékezés a városalapítóról
– A város napja kapcsán minden olyan esemény, amely Szolnok város történelmében meghatározó, méltó módon kerüljön a közösség emlékezetébe. Pogány Gábor Benő szobra erre ad lehetőséget, hiszen Szolnok ispán története mindannyiunk számára példát jelent – hangsúlyozta ki Szalay Ferenc miniszteri biztos.
– A Tisza és a Zagyva találkozásánál ma is érezhető valami ősi erő. Nem véletlen, hogy itt építették meg a középkori Magyar Királyság egyik kulcsfontosságú erősségét, a szolnoki ispánsági sáncvárat. Az újabb kutatások fényében minderre éppen 980 évvel ezelőtt, Orseolo Péter uralkodása idején, a 11. század 40-es éveinek közepén került sor, amikor az államalapítás ügye még korántsem volt lezárt fejezet. A kereszténység terjedését és a feudális rend megszilárdítását folyamatos lázadások és hatalmi harcok kísérték – hangzott el dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze és a Szt. György Lovagrend tagjának beszédében.
Ahogyan dr. Kertész Róbert a koszorúzás alalmával elmondta, az első szolnoki ispán személye ma is rejtély, ám annyi bizonyos, hogy kezdetben Péter király közeli, megbízható embere, és udvarának tagja volt. A forrásokból arra lehet következtetni, hogy buzgó keresztényként lépett fel, aki a hatalom nevében nemcsak közigazgatási, hanem fegyveres eszközökkel is érvényt szerzett az uralkodó akaratának. A királyi hatalmat megtestesítő ispánsági- és vármegyeközpont megszervezése, a Zagyva tiszai torkolatánál egyben stratégiai hadművelet is volt. Mindez ugyanis a szomszédos terület, a Körösök vidékét uraló, ősi pogány hitéhez ragaszkodó Vata és népe mozgásterét ugyanis drasztikusan leszűkítette. A Tisza-parti sáncvárból indulhattak azok a katonai akciók is, amelyekre válaszul végül 1046-ban kirobbant a hatalmas méretű Vata-féle felkelés.
Koszorúzással tisztelegtek Szolnok ispán, a városalapító előttFotók: Major Angéla
– A sors azonban különös fordulatot tartogatott. Szolnok ispán pályáját ugyan Péter király híveként kezdte, de később elfordult az uralkodótól, amit annak németbarát politikája, továbbá a királyi udvarban az idegenek (elsősorban németek) arányának túlsúlya, és a magyar előkelők háttérbe szorulása válthatott ki. A krónikák tanúsága szerint, minden bizonnyal Gellért marosvári püspökkel együtt, részt vett azon a csanádi gyűlésen, amelyen az a döntés született, hogy hazahívják az oroszországi száműzetésben élő Árpádi-házi hercegeket, Andrást és Leventét. A Vata vezette felkelés idején Szolnok ispánt már nem a Tisza-parti várában, hanem Fehérváron találjuk, ahonnan egy nagy hatalmú főpapi-főnemesi küldöttség tagjaként indult Pest felé, a hercegek köszöntésére – fogalmazott a régész.
Innen azonban tragédiába fordult a történet. Vata követői a pesti Duna-révnél csaptak le a küldöttségre. A korabeli beszámolók szerint Gellért püspök vértanúhalált szenvedett és a püspöki kar jelenlévő tagjai közül többen is elestek. A Képes Krónika drámai soraiban Szolnok ispán neve is felbukkan, aki lóháton próbált menekülni a vérszomjas pogányok elől. Emiatt a Dunába ugratott, de egy Murthmur nevű férfi felvette a ladikjába. Az ispán egykor maga keresztelte meg a férfit, aki most megpróbálta megmenteni. Ám a felkelők fenyegetésére, végül saját megmentője szúrta le kardjával. Szolnok ispán sorsa így pecsételődött meg – az ezeréves magyar kereszténység első világi vértanújaként.
Szolnok ispán története egyszerre tükrözi az államalapítás küzdelmeit és a kereszténység gyötrelmes útját Magyarországon, a 11. század első felében. Vér, lázadás, hit és hatalom feszül egymásnak a középkori Szolnok születésének pillanataiban – és mindez máig ott lüktet a városalapító legendájában – zárta gondolatát dr. Kertész Róbert.
