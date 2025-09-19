szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Természet ölelésében

1 órája

Őszi csodák Szolnok környékén – 5 kirándulóhely, amit nem érdemes kihagyni

Címkék#ösvény#séta#lombkorona#tó#természet#ősz

Habár a meleg nyári napoknak hamarosan vége – bár a hétvégi időjárás pont nem ezt az arcát mutatja majd – vármegyénkben több olyan helyszín is található, melyek színes őszi pompájukban káprázatossá tehetik a hétvégi túrákat. Összeszedtük azokat a Szolnok környéki kirándulóhelyeket, amiket érdemes még idén meglátogatni.

Nyitrai Fanni

Már hűvösebbek a reggelek, és néhány fa már őszi színekbe burkolózott. A levegőben ott bujkál az a különleges frissesség, amely jelzi: véget ért a rekkenő hőség, és pont ezért ideje előkeresni a kötött pulóvereket. A forró hónapok után igazán jól eshet egy őszi túra, ezért összegyűjtöttünk olyan Szolnok környéki kirándulóhelyeket, amelyek a színes levelek évszakában igazán varázslatos élményt nyújtanak. 

Szolnok környéki kirándulóhelyek, ahova érdemes ősszel ellátogatni
Szolnok környéki kirándulóhelyek: a lombkorona sétány Karcagon káprázatos élményt nyújthat ősszel
Forrás: szallas.hu

1. Szolnok környéki kirándulóhelyek: séta a lombok között

A karcagi lombkorona sétány 314 méter hosszan és hat méter magasan kanyarog a fák között, különleges élményt nyújtva az ide érkezőknek. A séta során egy egészen más szemszögből figyelhető meg a parkerdő élővilága, vagy hallható a madarak éneke, miközben szinte a természet részeként, a fák között sétálgatunk. 

2. Tiszakürti arborétum

A Tiszakürti Arborétum egykor grófi kertként szolgált, mára pedig országos kincsé nőtte ki magát. A növénypark különleges fái és nyugodt ösvényei a Hortobágyi Nemzeti Park részeként várják a látogatókat, ahol a természet mellett a történelem is körülöleli az érkezőket. Tökéletes úti cél lehet egy őszi romantikus kirándulás helyszíneként, de családi programnak is remek választásnak bizonyulhat az őszi szünetben.

3. Tisza-tó és környéke

Kevés szebb élmény akad, mint két keréken bejárni a Tisza-tó környékét az őszi lombok alatt. Ha elég nagy már a gyermek, és szeret aktívan kikapcsolódni, akkor a kirándulóhelyszín ideális választás lehet az egész család számára. A túrát akár össze is lehet kötni a Tisza-tavi Ökocentrum bejárásával, ahol a vidrák és hajótúrák garantáltan maradandó élményt hagynak a fiatalokban is.

4. Tiszavirág ártéri tanösvény

A túra Tiszaörvényről indul, a Tisza-tó legnagyobb kikötőjétől. A teljesítési idő körülbelül 2-3 óra. A színes forgatag még különlegesebb élményt biztosíthat az érdeklődők számára, miközben a tó környékének élővilágát testközelből figyelhetik meg a túrázás alatt. Kiváló program lehet az őszi kirándulás akár kutyával is.

5. Tiszaigari Arborétum

A Tiszafüredtől mindössze 10 kilométerre fekvő községben található a Tiszaigari Arborétum, amely nyugodt erdei környezetével és változatos növényvilágával várja a látogatókat. A több mint száz éve telepített parkban tölgyek, fenyők és különleges fafajták sorakoznak, így az őszi szüneti programok tervezésekor érdemes számításba venni ezt a hangulatos helyszínt is.

 

