Padokon szexelő párok, drogosok és egy hulla – forrtak az indulatok a szolnoki fórumon
Kábítószeresekre, hajléktalanokra, erőszakos történésekre panaszkodtak a szolnoki vasútállomás környékén lakók. A helyiek azon a csütörtöki fórumon kaptak szót, amelyet Szolnok közbiztonsági helyzete kapcsán tartottak, és nem is tartották magukban mondadójukat.
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola étkezdéjében gyűltek össze csütörtökön a helybeliek. Az étlapon a környék és Szolnok közbiztonsági helyzete szerepelt, ez ügyben próbáltak kisütni valami okosat a megjelentek. Mert mi tagadás: e téren mostanság forrnak az indulatok.
A gyülekezés annak a fórumsorozatnak a nyitánya volt, amelyet Györfi Mihály polgármester kezdeményezett. Mint elhangzott, azzal a céllal indították a fórumozást, hogy „közelebb kerüljenek ahhoz, hogy Szolnok biztonságosabb hellyé váljon”. A városvezetőn kívül Fürj János, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője, Szabó Zoltán, a polgármesteri hivatal közterület-felügyeleti osztályvezetője és Székács János önkormányzati képviselő reagált a lakossági felvetésekre.
Drogosok, hajléktalanok, szemét
Utóbbiból volt bőven. Több felszólaló is sérelmezte a vasútállomás környékének állapotát:
- kábult emberekre,
- szemétre,
- hajléktalanokra panaszkodtak.
Volt, aki a Gólyánál őgyelgő kábítószereseket, és volt, aki a Jólét ABC környékét ellepő hajléktalanokat tette szóvá. Elhangzott az is: van olyan Jubileum téri egykori honvédségi lakás, amelyben az ott lakók gyanúja szerint kábítószer-kereskedelem zajlik.
– Strichelők, kurvák, futtatók, kábítószeresek jelentek meg a vasútállomás környékén tavaly. Zavarják a lakók nyugalmát, bejárnak a lépcsőházakba, amelyeket illemhelynek használnak. Ráadásul a környéken hullát is találtak tavaly – szólt egy, az úgynevezett Y házban lakó asszony. De beszélt arról is, hogy az ottani játszótérre kihelyezett ivókutat egyesek szexuális szolgáltatások utáni mosakodásra használják. A Liget úti lakók pedig már kérték, hogy inkább vigyék el onnan a padokat, mert azokat közösülésre használják a kábítószeresek. Tapasztalata szerint sajnos elterjedt arrafelé az erőszakos viselkedés. Többször is azért hívta a rendőrséget, mert nőket vertek a környéken – tette hozzá.
Narkósokra a Vitéz Szathmári József úton lakók közül is panaszkodtak. De volt, aki felhozta azt is, hogy az Y háztól nehéz kifordulni a Mátyás király útra, mivel beláthatatlan, hányan és mekkora sebességgel érkeznek az Interspar felől. A felszólaló szerint ezért tükröt kellene kihelyezni. De szóba hozta a szerinte a megyeszékhely több részén is elterjedt gyorsulási versenyeket és driftelést.
Mindezeken túl általánosságban is kifogás érte a várost a szemét, a galambürülék és a hajléktalanok miatt.
Szolnok közbiztonsági helyzete nem csak a szolnokiaktól függ
Györfi Mihály polgármester ezek kapcsán elmondta, a város nyolcmillió forinttal támogatta a rendőrség munkáját idén, ezzel is hozzájárulva a megyeszékhely közbiztonságához. Kezdeményezi továbbá önkormányzati rendőrség felállítását, és azt is, hogy a Szapáry és Baross utcán sebességmérő kamerákat helyezzenek ki. A polgármester szerint a vasútállomás környékén sok nem szolnoki is megjelenik, akik nem feltétlenül tudják, hogy miként kell viselkedni a városban. Úgy látja, a várost nem az itteniek, hanem a bejárók koszolják.
– Valóban megszaporodott a hajléktalanok száma Szolnokon, ráadásul köszönik szépen: jól érzik magukat a városban – jegyezte meg Fürj János. A rendőrkapitány szerint a rendőrség folyamatosan intézkedik velük szemben, és nagyjából 10-15 olyan hajléktalan van a városban, akikkel gond van. Ám a rendőrség dolga nehéz, mivel a szolnokiak folyamatosan etetik és itatják a hajléktalanokat.
Pénzt, ruhát, ennivalót adnak nekik. Miért mennének el, ha mindent megkapnak?! Az Interspar előtt egy hajléktalan napi négy-ötezer forintot koldul össze úgy, hogy kérnie, megszólalnia sem kell. Ugyanezt tapasztaljuk másutt is
– jegyezte meg Fürj János. Hozzátette, a kábítószer-terjesztők felderítése folyamatosan zajlik.
Beszélt arról is, hogy péntek-szombaton rengeteg vidéki van bent Szolnokon, ami hétvégente 8-10 ezres lélekszám-emelkedést jelent. Ezek jórészt a környékbeli településekről, Tiszabőről, Jászladányból, Kisújszállásról érkező fiatalok – mindezt látják az éjszakai igazoltatásokból.
Ennek oka egyszerű: harminc kilométeres körzetben nincs szórakozóhely
– tette hozzá.
Szabó Zoltán osztályvezető kitért rá, hogy egy napszakban három közteres dolgozik Szolnokon, vagyis alacsony létszámmal kénytelenek dolgozni, de mindent megtesznek a város rendezettségéért. Kiemelte, ha valaki problémát észlel, egyből jelezze, ne csak már az esetleges többszöri ismétlődés után. Kijelentette azt is, ha a település el tud indulni a városrendészet felállításának irányába elindulunk, abból jó dolog sülhet ki.
Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő előítéletek nélküli párbeszédre hívta a szolnokiakat, különböző városrészekben kezdeményezett utcafórumokat a közbiztonság kérdéséről. A minap Molnár Iván önkormányzati képviselővel és Hviszt Sándorral, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével járt a város déli részén fekvő Sashalmi úton, ma pedig az Ormos Imre parkban találkozik a környék lakóival.