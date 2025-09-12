szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden felszínre kerül

1 órája

Padokon szexelő párok, drogosok és egy hulla – forrtak az indulatok a szolnoki fórumon

Címkék#fórum#rendőrség#közbiztonság

Kábítószeresekre, hajléktalanokra, erőszakos történésekre panaszkodtak a szolnoki vasútállomás környékén lakók. A helyiek azon a csütörtöki fórumon kaptak szót, amelyet Szolnok közbiztonsági helyzete kapcsán tartottak, és nem is tartották magukban mondadójukat.

Rózsa Róbert

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola étkezdéjében gyűltek össze csütörtökön a helybeliek. Az étlapon a környék és Szolnok közbiztonsági helyzete szerepelt, ez ügyben próbáltak kisütni valami okosat a megjelentek. Mert mi tagadás: e téren mostanság forrnak az indulatok.

szolnok közbiztonsági helyzete, fórum, Szolnok, közbiztonság, Györfi Mihály, rendőrség, Szolnoki Rendőrkapitányság, Jubileum tér, vasútállomás, Jólét ABC, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Megtelt a Kőrösi suli étkezdéje. Ezúttal a város közbiztonsága volt terítéken
Fotó: Nagy Balazs

A gyülekezés annak a fórumsorozatnak a nyitánya volt, amelyet Györfi Mihály polgármester kezdeményezett. Mint elhangzott, azzal a céllal indították a fórumozást, hogy „közelebb kerüljenek ahhoz, hogy Szolnok biztonságosabb hellyé váljon”. A városvezetőn kívül Fürj János, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője, Szabó Zoltán, a polgármesteri hivatal közterület-felügyeleti osztályvezetője és Székács János önkormányzati képviselő reagált a lakossági felvetésekre.

Drogosok, hajléktalanok, szemét

Utóbbiból volt bőven. Több felszólaló is sérelmezte a vasútállomás környékének állapotát:

  • kábult emberekre, 
  • szemétre, 
  • hajléktalanokra panaszkodtak. 

Volt, aki a Gólyánál őgyelgő kábítószereseket, és volt, aki a Jólét ABC környékét ellepő hajléktalanokat tette szóvá. Elhangzott az is: van olyan Jubileum téri egykori honvédségi lakás, amelyben az ott lakók gyanúja szerint kábítószer-kereskedelem zajlik.

szolnok közbiztonsági helyzete, fórum, Szolnok, közbiztonság, Györfi Mihály, rendőrség, Szolnoki Rendőrkapitányság, Jubileum tér, vasútállomás, Jólét ABC, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Szolnok közbiztonsági helyzete volt a témája a csütörtökön a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tartott lakossági fórumnak
Fotó: Nagy Balázs

– Strichelők, kurvák, futtatók, kábítószeresek jelentek meg a vasútállomás környékén tavaly. Zavarják a lakók nyugalmát, bejárnak a lépcsőházakba, amelyeket illemhelynek használnak. Ráadásul a környéken hullát is találtak tavaly – szólt egy, az úgynevezett Y házban lakó asszony. De beszélt arról is, hogy az ottani játszótérre kihelyezett ivókutat egyesek szexuális szolgáltatások utáni mosakodásra használják. A Liget úti lakók pedig már kérték, hogy inkább vigyék el onnan a padokat, mert azokat közösülésre használják a kábítószeresek. Tapasztalata szerint sajnos elterjedt arrafelé az erőszakos viselkedés. Többször is azért hívta a rendőrséget, mert nőket vertek a környéken – tette hozzá.

Narkósokra a Vitéz Szathmári József úton lakók közül is panaszkodtak. De volt, aki felhozta azt is, hogy az Y háztól nehéz kifordulni a Mátyás király útra, mivel beláthatatlan, hányan és mekkora sebességgel érkeznek az Interspar felől. A felszólaló szerint ezért tükröt kellene kihelyezni. De szóba hozta a szerinte a megyeszékhely több részén is elterjedt gyorsulási versenyeket és driftelést.

Mindezeken túl általánosságban is kifogás érte a várost a szemét, a galambürülék és a hajléktalanok miatt.

Szolnok közbiztonsági helyzete nem csak a szolnokiaktól függ

Györfi Mihály polgármester ezek kapcsán elmondta, a város nyolcmillió forinttal támogatta a rendőrség munkáját idén, ezzel is hozzájárulva a megyeszékhely közbiztonságához. Kezdeményezi továbbá önkormányzati rendőrség felállítását, és azt is, hogy a Szapáry és Baross utcán sebességmérő kamerákat helyezzenek ki. A polgármester szerint a vasútállomás környékén sok nem szolnoki is megjelenik, akik nem feltétlenül tudják, hogy miként kell viselkedni a városban. Úgy látja, a várost nem az itteniek, hanem a bejárók koszolják.

szolnok közbiztonsági helyzete, fórum, Szolnok, közbiztonság, Györfi Mihály, rendőrség, Szolnoki Rendőrkapitányság, Jubileum tér, vasútállomás, Jólét ABC, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Szabó Zoltán, a polgármesteri hivatal közterület-felügyeleti osztályának vezetője (balról), Fürj János, Szolnok rendőrkapitánya, Györfi Mihály polgármester, Székács János önkormányzati képviselő és Füle István alpolgármester a fórumon
Fotó: Nagy Balázs

– Valóban megszaporodott a hajléktalanok száma Szolnokon, ráadásul köszönik szépen: jól érzik magukat a városban – jegyezte meg Fürj János. A rendőrkapitány szerint a rendőrség folyamatosan intézkedik velük szemben, és nagyjából 10-15 olyan hajléktalan van a városban, akikkel gond van. Ám a rendőrség dolga nehéz, mivel a szolnokiak folyamatosan etetik és itatják a hajléktalanokat.

Pénzt, ruhát, ennivalót adnak nekik. Miért mennének el, ha mindent megkapnak?! Az Interspar előtt egy hajléktalan napi négy-ötezer forintot koldul össze úgy, hogy kérnie, megszólalnia sem kell. Ugyanezt tapasztaljuk másutt is

– jegyezte meg Fürj János. Hozzátette, a kábítószer-terjesztők felderítése folyamatosan zajlik.

Beszélt arról is, hogy péntek-szombaton rengeteg vidéki van bent Szolnokon, ami hétvégente 8-10 ezres lélekszám-emelkedést jelent. Ezek jórészt a környékbeli településekről, Tiszabőről, Jászladányból, Kisújszállásról érkező fiatalok – mindezt látják az éjszakai igazoltatásokból.

Ennek oka egyszerű: harminc kilométeres körzetben nincs szórakozóhely

– tette hozzá.

Szabó Zoltán osztályvezető kitért rá, hogy egy napszakban három közteres dolgozik Szolnokon, vagyis alacsony létszámmal kénytelenek dolgozni, de mindent megtesznek a város rendezettségéért. Kiemelte, ha valaki problémát észlel, egyből jelezze, ne csak már az esetleges többszöri ismétlődés után. Kijelentette azt is, ha a település el tud indulni a városrendészet felállításának irányába elindulunk, abból jó dolog sülhet ki.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő előítéletek nélküli párbeszédre hívta a szolnokiakat, különböző városrészekben kezdeményezett utcafórumokat a közbiztonság kérdéséről. A minap Molnár Iván önkormányzati képviselővel és Hviszt Sándorral, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével járt a város déli részén fekvő Sashalmi úton, ma pedig az Ormos Imre parkban találkozik a környék lakóival.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu