Padokon szexelő párok, drogosok és egy hulla – forrtak az indulatok a szolnoki fórumon

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola étkezdéjében gyűltek össze csütörtökön a helybeliek. Az étlapon a környék és Szolnok közbiztonsági helyzete szerepelt, ez ügyben próbáltak kisütni valami okosat a megjelentek. Mert mi tagadás: e téren mostanság forrnak az indulatok.

Megtelt a Kőrösi suli étkezdéje. Ezúttal a város közbiztonsága volt terítéken

Fotó: Nagy Balazs

A gyülekezés annak a fórumsorozatnak a nyitánya volt, amelyet Györfi Mihály polgármester kezdeményezett. Mint elhangzott, azzal a céllal indították a fórumozást, hogy „közelebb kerüljenek ahhoz, hogy Szolnok biztonságosabb hellyé váljon”. A városvezetőn kívül Fürj János, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője, Szabó Zoltán, a polgármesteri hivatal közterület-felügyeleti osztályvezetője és Székács János önkormányzati képviselő reagált a lakossági felvetésekre.

Drogosok, hajléktalanok, szemét

Utóbbiból volt bőven. Több felszólaló is sérelmezte a vasútállomás környékének állapotát:

kábult emberekre,

szemétre,

hajléktalanokra panaszkodtak.

Volt, aki a Gólyánál őgyelgő kábítószereseket, és volt, aki a Jólét ABC környékét ellepő hajléktalanokat tette szóvá. Elhangzott az is: van olyan Jubileum téri egykori honvédségi lakás, amelyben az ott lakók gyanúja szerint kábítószer-kereskedelem zajlik.

Szolnok közbiztonsági helyzete volt a témája a csütörtökön a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tartott lakossági fórumnak

Fotó: Nagy Balázs

– Strichelők, kurvák, futtatók, kábítószeresek jelentek meg a vasútállomás környékén tavaly. Zavarják a lakók nyugalmát, bejárnak a lépcsőházakba, amelyeket illemhelynek használnak. Ráadásul a környéken hullát is találtak tavaly – szólt egy, az úgynevezett Y házban lakó asszony. De beszélt arról is, hogy az ottani játszótérre kihelyezett ivókutat egyesek szexuális szolgáltatások utáni mosakodásra használják. A Liget úti lakók pedig már kérték, hogy inkább vigyék el onnan a padokat, mert azokat közösülésre használják a kábítószeresek. Tapasztalata szerint sajnos elterjedt arrafelé az erőszakos viselkedés. Többször is azért hívta a rendőrséget, mert nőket vertek a környéken – tette hozzá.

Narkósokra a Vitéz Szathmári József úton lakók közül is panaszkodtak. De volt, aki felhozta azt is, hogy az Y háztól nehéz kifordulni a Mátyás király útra, mivel beláthatatlan, hányan és mekkora sebességgel érkeznek az Interspar felől. A felszólaló szerint ezért tükröt kellene kihelyezni. De szóba hozta a szerinte a megyeszékhely több részén is elterjedt gyorsulási versenyeket és driftelést.