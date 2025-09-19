Meztelen hajléktalanokat kergettek a közteresek Szolnokon, hihetetlen részletek derültek ki – FOTÓK

Felcserélődtek a szerepek csütörtökön, a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban. A kérdések a padokból záporoztak, a tanár pedig felelt. Ez persze nem volt meglepő az aznap az iskolában megjelenteknek. Szolnok közbiztonsági helyzete miatt tartottak ott fórumot: akik kérdeztek, azok a Széchenyi városrész lakói voltak, aki válaszolt, az mások mellett Györfi Mihály polgármester – aki, mint ismert, történelemtanárként dolgozott.

Számos, a Széchenyin élő kapott szót a Szolnok közbiztonsági helyzete kapcsán a városrészben tartott fórumon

Fotó: Mészáros János

Ha már történelem: a fórumozók közül sokan úgy vélték, a város közbiztonsága a múlt lapjaira kívánkozik. Többen is szóltak az általuk kevesellt rendőri jelenlétről, az egyik felszólaló egyenesen úgy fogalmazott, „Szolnok közbiztonsága a nullával egyenlő”. A legutóbbi, Kőrösiben tartott fórumhoz hasonlóan ezúttal is megszólták Szolnok piszkosságát, a „koszos, galambszaros a parkolókat”, de elhangzott az is, hogy kevés a közmunkás a megyeszékhelyen.

Kábítószer, közvilágítás, utcán élők – dőlt a panasz a helyiekből

Egy Lovas István úton lakó férfi sebességmérő kamerák kihelyezését javasolta az Aranyi Sándor út és a Hild Viktor utca közé, mivel tapasztalatai szerint esténként gyorsulási versenyek zajlanak a szakaszon. Felvetette azt is, Szolnok közbiztonságának romlásához az olcsó vármegyebérletek is hozzájárultak, hiszen fillérekért lehet bejönni a városba. – Saját településeiken semmit nem kapnak, helyette Szolnokon guberálnak, plazmát adnak, és három-négyszeresét megkeresik az otthoni szociális ellátásuknak – vélte. Egy, a Czakó Elemér utcában élő férfi úgy látja, nem aszfaltozzák rendesen a városrészt. Egyúttal a járőrök figyelmébe ajánlotta a lakótelep szélén elhelyezkedő úgynevezett hurok-utcákat, amelyekben – mint utalt rá – gyanús dolgok történnek ott.

Ennél konkrétabb problémával állt elő egy, szintén a Lovason lakó férfi. Elmondása szerint kilenc hónapja lakik egy nő az erkélye alatt. A nő üvöltözésére kelnek és fekszenek, aki ráadásul ott ürít, köpköd és káromkodik. Ez ügyben kért már segítséget a rendőrségtől és más fórumokon is, eddig hiába. Egy Bartók Béla úti nyugdíjas az ottani forgalomra panaszkodott. Elhangzott az is, több köztéri szemetes kellene a városrészbe.