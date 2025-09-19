2 órája
Meztelen hajléktalanokat kergettek a közteresek Szolnokon, hihetetlen részletek derültek ki – FOTÓK
Finoman szólva nincs könnyű dolga hajléktalan-ügyben a szolnoki közterület-felügyelőknek, akik többször is meghökkentő helyzetben találták már magukat – derült ki a Széchenyi városrészben rendezett fórumon. A tanácskozáson Szolnok közbiztonsági helyzete, a drogproblémák, a város szemetessége, valamint a Széchenyit érintő problémák kapcsán is szót emeltek a helyiek.
Mintegy nyolcvanan vettek részt a szolnoki Széchenyi városrészben megrendezett közbiztonsági fórumon
Felcserélődtek a szerepek csütörtökön, a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban. A kérdések a padokból záporoztak, a tanár pedig felelt. Ez persze nem volt meglepő az aznap az iskolában megjelenteknek. Szolnok közbiztonsági helyzete miatt tartottak ott fórumot: akik kérdeztek, azok a Széchenyi városrész lakói voltak, aki válaszolt, az mások mellett Györfi Mihály polgármester – aki, mint ismert, történelemtanárként dolgozott.
Ha már történelem: a fórumozók közül sokan úgy vélték, a város közbiztonsága a múlt lapjaira kívánkozik. Többen is szóltak az általuk kevesellt rendőri jelenlétről, az egyik felszólaló egyenesen úgy fogalmazott, „Szolnok közbiztonsága a nullával egyenlő”. A legutóbbi, Kőrösiben tartott fórumhoz hasonlóan ezúttal is megszólták Szolnok piszkosságát, a „koszos, galambszaros a parkolókat”, de elhangzott az is, hogy kevés a közmunkás a megyeszékhelyen.
Kábítószer, közvilágítás, utcán élők – dőlt a panasz a helyiekből
Egy Lovas István úton lakó férfi sebességmérő kamerák kihelyezését javasolta az Aranyi Sándor út és a Hild Viktor utca közé, mivel tapasztalatai szerint esténként gyorsulási versenyek zajlanak a szakaszon. Felvetette azt is, Szolnok közbiztonságának romlásához az olcsó vármegyebérletek is hozzájárultak, hiszen fillérekért lehet bejönni a városba. – Saját településeiken semmit nem kapnak, helyette Szolnokon guberálnak, plazmát adnak, és három-négyszeresét megkeresik az otthoni szociális ellátásuknak – vélte. Egy, a Czakó Elemér utcában élő férfi úgy látja, nem aszfaltozzák rendesen a városrészt. Egyúttal a járőrök figyelmébe ajánlotta a lakótelep szélén elhelyezkedő úgynevezett hurok-utcákat, amelyekben – mint utalt rá – gyanús dolgok történnek ott.
Ennél konkrétabb problémával állt elő egy, szintén a Lovason lakó férfi. Elmondása szerint kilenc hónapja lakik egy nő az erkélye alatt. A nő üvöltözésére kelnek és fekszenek, aki ráadásul ott ürít, köpköd és káromkodik. Ez ügyben kért már segítséget a rendőrségtől és más fórumokon is, eddig hiába. Egy Bartók Béla úti nyugdíjas az ottani forgalomra panaszkodott. Elhangzott az is, több köztéri szemetes kellene a városrészbe.
Jelzés az Aranyi Sándor utcára vonatkozóan is érkezett. Egy idős asszony szerint az ottani gyalogátkelő lámpája túl rövid ideig ad zöldet, nem lehet átérni időben. Megint más az utca közvilágításának hiányát rótta fel, valamint azt, hogy rendszerint parkolónak használják az Aranyi zöldterületeit, illetve hogy sok drogos tanyázik az utcában.
Elkezdődött a hajléktalanok kiszorítása
A piszokért és a parkolók állapotáért a Városüzemeltetési Kft. és az NHSZ-t egy személyben vezető igazgatót nevezte meg felelősként Györfi Mihály. A polgármester kijelentette, a galambpopulációt emberséges módszerekkel, de csökkenteni szeretnék. Kitért arra, hogy a szemetelés szankciói szigorodtak, immár egy cigarettacsikk, vagy egy rágógumi elhajításáért is 20 ezer forintos bírság jár. Mint fogalmazott, közmunkásból azért nem tudnak többet foglalkoztatni, mert nincs rá pályázat, nem igényelhet további közmunkásokat a város.
A hajléktalanok kapcsán elmondta, a „nem ide valókat” elkezdték kiszorítani a városból, fizikai erőszakot viszont nem alkalmazhatnak. Összességében úgy látja, a hajléktalanok száma csökken Szolnokon. Györfi Mihály ígéretet tett az Aranyi Sándor úti és Hild Viktor úti átkelő lámpájának fázishosszabbítására, továbbá a 24-24/A buszjáratok visszaállítását sürgette.
Megették a bírságot
– Kevés közterese van a városnak. Nappal három, éjszaka egy-kettő. Többre lenne szükség. Értjük, hogy ezt szeretnék a szolnokiak is.
De nem tudunk minden kutyaszar mellé közterest állítani
– jelentette ki a polgármesteri hivatal közterület-felügyeleti osztályának vezetője. Szabó Zoltán elmondta, folyamatosan járőröznek Szolnokon, jelenleg többnyire a belvárosban, de épp csütörtökön a Széchenyin is végeztek ellenőrzést. Az osztályvezető hangsúlyozta, a leginkább azzal segítik munkájukat a helyiek, ha egy problémát időben jeleznek.
Hajléktalan-ügyben kifejtette: nehéz helyzetben vannak, hiszen a kirívó magaviseletet nyilván nem nézhetik el. Példaként említette, amikor meztelen hajléktalanokat „kergettek” a közterület-felügyelők, mivel előbbiek az artézi kútban fürödtek. Ugyanakkor előfordult az is – mondta –, hogy a hajléktalanok egyszerűen megették a kezükbe nyomott bírságtömböt.
– Ezek nehéz helyzetek. Hiszen aki nem működik együtt, azzal a közteresek nem tudnak mit tenni. Segíteni is csak azon lehet, aki kéri vagy hagyja – hangsúlyozta Szabó Zoltán.
Szolnok közbiztonsági helyzete: garantált a rendőri jelenlét a városban
– A rendőri jelenlét biztosított Szolnokon, legfeljebb ez nem minden esetben látható – jelentette ki a fórumon a Szolnoki Rendőrkapitányság megbízott alosztályvezetője. Halász Csaba rendőr őrnagy hangsúlyozta,
- a rendőrségi erőket mindig oda irányítják, ahol szükség van rájuk.
- Jelenleg pedig a Készenléti Rendőrségi egységei is Szolnokon tartózkodnak, akiket a közbiztonság szempontjából frekventált városrészekbe irányítanak.
A hajléktalanok kapcsán kiemelte, velük szemben csak jogszabálysértés nyomán léphetnek fel. Az úgynevezett hurok-utcákban pedig elmondása szerint van járőrszolgálat.
Lakossági fórum Szolnokon, Széchenyi városrészFotók: Mészáros János
A párbeszéd útjára léptek a Sashalmi úton
A Sashalmi és a Csaba út kereszteződésében egyeztetett a helyiekkel még szeptember 10-én, szerdán az esetleges problémákró dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Molnár Iván, a körzet önkormányzati képviselője és Hviszt Sándor, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A cél az volt, hogy az utóbbi időkben megnőtt lakossági elégedetlenséget minél előbb orvosolni tudják.
A fórum ugyan nem adott azonnali megoldást minden felmerült problémára, mégis fontos lépést jelentett a párbeszéd útján. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közösségi feszültségeket nem utcai demonstrációk, hanem nyílt beszélgetések, közös gondolkodás és a kölcsönös tisztelet vezethetik a megoldás felé.
A rendőrség mindent megtesz a helyzet orvoslásáért
Másnap aztán a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola étkezdéjében gyűltek össze aztán a helybeliek. A téma itt is Szolnok közbiztonsági helyzete volt, ez ügyben próbáltak kisütni valami okosat a megjelentek. A gyülekezésen Györfi Mihály polgármester mellett válaszolt még a felmerülő kérdésekre és panaszokra Fürj János, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője, Szabó Zoltán, a polgármesteri hivatal közterület-felügyeleti osztályvezetője és Székács János önkormányzati képviselő is.
Fürj János elmondta, a rendőrség folyamatosan intézkedik a hajléktalanokkal szemben, ezen kívül megnyugtatta a helyieket, hogy a kábítószer-terjesztők felderítése folyamatosan zajlik.
Kötetlenül társalogtak a problémákról
Pénteken az Ormos Imre parkba is várták azokat a lakosokat, akik szerették volna megosztani gondolataikat. A szolnokiakkal dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, valamint Ádám Csaba önkormányzati képviselő beszélgetett a felmerülő problémákról. Az utcafórum célja az volt, hogy közvetlenebb formában hallgassák meg a helyiek észrevételeit, javaslatait. A résztvevőknek lehetőségük nyílt arra is, hogy privát beszélgetésben forduljanak a képviselőkhöz, akik egyenként hallgatták meg az érkezők felvetéseit.
Dr. Kállai Mária kiemelte, a beszélgetések során többen megerősítették, hogy a kormány jó úton halad azokkal az intézkedésekkel, melyek például a foglalkoztatást és a családtámogatásokat érintik. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden közösségben vannak fejlesztésre váró ügyek, amelyeket a helyi képviselőkkel együttműködve igyekeznek megoldani.
– Nagyon aranyos volt, ideült mellém, és olyan jót beszélgettünk. Egy-két dolog volt, ami zavart csupán, amiért el is látogattam a fórumra. Az egyik, hogy telefonon nehezen elérhető az orvos az időpontkérésekkor, a másik pedig, hogy a Tallinn városrész tisztasági kérdéseire találjunk megoldást. Megnyugtattak, hogy rajta vannak az ügyön és csinálják. Úgy érzem, eredményes volt a beszélgetés – fejtette ki véleményét Mikó Lászlóné helyi lakos.