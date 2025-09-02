szeptember 2., kedd

Gála

23 perce

Szolnok Napja: íme, a díjazottak névsora, őket ünnepelte az egész város – galériával

Címkék#Szolnok Díszpolgára#Ezüst Pelikán Díj#Gróf Szapáry Gyula-díj#Szolnok Napja

Kimagasló teljesítményeket díjaztak az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. A hagyományoknak megfelelően a jubileumi évben is szeptember 1-én, azaz Szolnok Napján adták át a város legrangosabb elismeréseit ünnepélyes keretek között. Idén egy különleges díj, a Szolnok Város Díszpolgára kitüntetés is gazdára talált.

Avar Vanda

Ahogy minden évben, idén is  szeptember 1-jén  osztották ki a város legrangosabb elismeréseit. Szolnok Napja: mutatjuk, hogy kik és miért vehették át a megtisztelő díjakat!

Szolnok Napja: átadják a díjakat.
Szolnok Napja: a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet a Családbarát Munkahely kitüntetést vehette át
Fotó: Nagy Balázs

Szolnok Napja: kik vehették át az idei díjakat? 

A Millennium évében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Díszpolgára címet is alapított. A rangos elismerést Bozsik Yvette táncművész, koreográfus, a Bozsik Yvette Társulat alapítója, Kossuth-díjas és Érdemes művész, illetve prof. dr. Pardi Norbert biológus vehette át.

A város fejlesztése, szellemi és tárgyi értékeinek gyarapítása érdekében nyújtott kiemelkedő teljesítményért vehette át az Ezüst Pelikán Díjat dr. Lengyel Györgyi.  

Kátay Endre-díjjal tüntették ki Gáspár Józsefet, aki a városban különböző kulturális és szociális háttérrel élő emberek társadalmi együttélésének javításáért, valamint az esélyegyenlőség előmozdításért végzett munkája miatt vált érdemessé a kitüntetésre.

Az egyéni díjak mellett több cég is kiérdemelte a város elismerését. Ezek közül a Szolnok Családbarát Munkahelye címet azok a munka-magánélet egyensúlyát támogató, családbarát szemléletű munkáltatók vehették át, akik működésükkel hozzájárulnak a város családbarát szemléletének erősítéséhez. 

Díjazott lett az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ,  a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Miért Ne? Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Végül, de nem utolsósorban a Gróf Szapáry Gyula-díjat a város életében gazdasági téren kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként vehette át a NIKÉ 26 Kft., a Pallai Projekt egyéni cég és a Szolnoki Szigligeti Színház.

Az ünnepélyes díjátadót pazar műsorok színesítették: színpadra lépett a Bartók Béla Kamarakórus, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Szigligeti Színház, a Tisza Táncegyüttes, a Barna Gyöngyök Együttes mellett több Szolnokon született, Szolnokról indult művész is: így a Szolnok Díszpolgára kitüntetésben részesült Bozsik Yvette, mellette Kanizsa Gina énekes, Lőrincz Judit operaénekes, Laki Péter színész, operetténekes, Kovács Márton operaénekes és Zámbori Soma színművész, valamint a Tiszaparti Gimnázium egykori ének-tagozatos növendékei.  A műsort rendezője Molnár László Jászai-díjas színművész, rendező volt.

Szolnok Napja alkalmából átadták a város legnagyobb elismeréseit

Fotók: Nagy Balázs

 

 

