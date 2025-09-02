Szolnok Napja: íme, a díjazottak névsora, őket ünnepelte az egész város – galériával

Ahogy minden évben, idén is szeptember 1-jén osztották ki a város legrangosabb elismeréseit. Szolnok Napja: mutatjuk, hogy kik és miért vehették át a megtisztelő díjakat!

Szolnok Napja: a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet a Családbarát Munkahely kitüntetést vehette át

Fotó: Nagy Balázs

Szolnok Napja: kik vehették át az idei díjakat?

A Millennium évében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Díszpolgára címet is alapított. A rangos elismerést Bozsik Yvette táncművész, koreográfus, a Bozsik Yvette Társulat alapítója, Kossuth-díjas és Érdemes művész, illetve prof. dr. Pardi Norbert biológus vehette át.

A város fejlesztése, szellemi és tárgyi értékeinek gyarapítása érdekében nyújtott kiemelkedő teljesítményért vehette át az Ezüst Pelikán Díjat dr. Lengyel Györgyi.

Kátay Endre-díjjal tüntették ki Gáspár Józsefet, aki a városban különböző kulturális és szociális háttérrel élő emberek társadalmi együttélésének javításáért, valamint az esélyegyenlőség előmozdításért végzett munkája miatt vált érdemessé a kitüntetésre.

Az egyéni díjak mellett több cég is kiérdemelte a város elismerését. Ezek közül a Szolnok Családbarát Munkahelye címet azok a munka-magánélet egyensúlyát támogató, családbarát szemléletű munkáltatók vehették át, akik működésükkel hozzájárulnak a város családbarát szemléletének erősítéséhez.

Díjazott lett az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Miért Ne? Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Végül, de nem utolsósorban a Gróf Szapáry Gyula-díjat a város életében gazdasági téren kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként vehette át a NIKÉ 26 Kft., a Pallai Projekt egyéni cég és a Szolnoki Szigligeti Színház.

Az ünnepélyes díjátadót pazar műsorok színesítették: színpadra lépett a Bartók Béla Kamarakórus, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Szigligeti Színház, a Tisza Táncegyüttes, a Barna Gyöngyök Együttes mellett több Szolnokon született, Szolnokról indult művész is: így a Szolnok Díszpolgára kitüntetésben részesült Bozsik Yvette, mellette Kanizsa Gina énekes, Lőrincz Judit operaénekes, Laki Péter színész, operetténekes, Kovács Márton operaénekes és Zámbori Soma színművész, valamint a Tiszaparti Gimnázium egykori ének-tagozatos növendékei. A műsort rendezője Molnár László Jászai-díjas színművész, rendező volt.