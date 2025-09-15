Felfoghatatlan eset: betörtek az Orcas Hockey SE jégcsarnokába, a kár milliós!

Idén nyitotta meg kapuit a városban a Szolnok Orcas Hockey SE saját, állandó sátras jégpályája, és ezzel nem csak egy új sportág de egy új szabadidős sporttevékenység elérését is lehetővé tették a város lakói számára. A projekt nemcsak rengeteg pénzbe került, hanem az egyesületben játszó gyerekek szülei, az edzők, a vezetők temérdek energiát is beleöltek. Az elmúlt hetekben azonban kétszer kellett szembesülniük a lesújtó látvánnyal: alattomos tettesek betörtek az Orcas jégpályájára...

Egy nagy, kivágott bejáraton át jutottak be az ismeretlenek a Szolnok Orcas Hockey SE sátrába

Fotó: beküldött fotó

Több mint egymilliós kárt okoztak a Szolnok Orcas Hockey SE-nek

A megdöbbentő eset kapcsán megkerestük az egyesület elnökét, Kocsis Gabriellát, aki részleteket is elmesélt az üggyel kapcsolatban. Mit elmondta, a most közzétett történet már a második alkalom volt, hogy ismeretlen tettesek garázdálkodtak náluk.

Fotó: beküldött fotó

Első alkalommal bejöttek a kerítésen keresztül, levágták a lakatot, kivágták a sátor oldalát és elvittek egy kompresszort

– részletezte az elnök.

Úgy tűnik akkor alaposan körül is néztek, hogy mi az ami még mozdítható, mert két hét elteltével ismét betörtek. Ezúttal azonban már többet akartak: ellopták az áramfejlesztőt, az elektromos ellátást biztosító vezetékeket, feltörték az irodakonténert, ahonnan

mobiltelefonokat;

műszaki cikket;

és a többi konténer kulcsát

is magukkal vitték.

Az okozott kár több mint egymillió forint, de a helyreállítás még legalább ennyibe fog kerülni az egyesületnek.

Nem csak az anyagi kár fáj ilyenkor az embernek. Hanem az, hogy egyáltalán a biztonságérzetünket rendítette meg ez az esemény. Hogy most ezentúl mindig aggódnunk kell, hogy majd visszatérnek? Vannak kihelyezve kamerák a telepen, de ezek után sokkal komolyabb védelmi rendszert fogunk kiépíteni. Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy erre szükség lesz, de úgy látszik van

– tette hozzá Gabriella, aki azt is elárulta, még azt sem tartja kizártnak, hogy ezek után külön segítséget kérnek.

– Amellett, hogy most tervezzük egy infrasorompó felállítását és a kivonulószolgálat igénybevételét is, komolyan gondolkozunk rajta, hogy önvédelemre kell berendezkednünk. Rengeteg szülő és gyerek munkája, energiája, pénze, lelkesedése van ebben a sportban, nem hagyhatjuk, hogy ez kárba vesszen azért, mert egyesek számára nem egyértelmű, hogy egy zárt kerítésen nem mászok be és nem teszek kárt más értékeiben – mondta az elnök.