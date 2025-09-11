2 órája
Ismét segítségre szorul a város kedvenc kutyája, gyűjtés indult Morzsilláért
Morzsilla neve ismerősen csenghet olvasóink számára. Szolnok kedvenc kutyája hatalmas népszerűségre tett szert az elmúlt években: a bájos külső és a barátságos jellem rögtön belopta magát a lakosok szívébe. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány elmesélte hogyan alakult az egykori kóbor kutya sorsa, akiért a vármegyeszékhelyen élők már többször is összefogtak.
A hatalmas termetű, ám jámbor természetű eb egykor a Széchenyi városrészen vert tanyát. A környékbeliek rendszeresen etették, gondozták, a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai pedig időről időre ellenőrizték, hogy Szolnok kedvenc kutyája biztonságban tölti-e mindennapjait. Egy ilyen alkalommal figyeltek fel arra, hogy Morzsilla egészsége nincs rendben. Kiderült, hogy méhgyulladása van, ami miatt Budapesten életmentő műtéten esett át. Mindez már közel két éve történt, azóta pedig a menhelyen gondoskodnak róla és figyelik állapotát.
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány ismét gyűjtést szervez Morzsinak
A megnevezés nem véletlen, hiszen Morzsi, a kóbor kutya sorsát annyi ember kísérte figyelemmel, hogy külön közösségi oldalt is készítettek számára, ahol rendszeresen beszámoltak állapotáról. A „virtuális rajongótáborhoz” közel nyolcszázan csatlakoztak. Ott szerveztek gyűjtést is számára, hogy a lábaiban lévő szalagszakadást megműthessék.
– Tizenkét évet az utcán töltött Morzsilla, a négy évszak minden viszontagsága meglátszott a lábain. Az ízületeivel vannak nagy problémák, hiszen éveken át a fagyos földön, a hóban, jégen kellett feküdnie. Mindez megbosszulta magát, amit az állatorvos is megerősített. Ezért volt szükség két lábműtétre is a múltban – mesélte Keskenyné Dobos Krisztina, a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője. Mindeközben kiderült, hogy a kutya szívférgességgel is küzd, amiből a mai napig nem sikerült kilábalnia, így folyamatos kezelés alatt áll.
Morzsi újabb műtét előtt áll
Krisztina arról is tájékoztatott, hogy a népszerű eb újabb akadállyal néz szembe. Füleinek állapota megromlott, így műtétre szorul. A beavatkozás költsége 350 ezer forint, ám a jelentős anyagi teher mellett Morzsilla kora is aggodalomra ad okot. A szívférgesség és a 13 év ellenére a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány ismét gyűjtést szervez számára, hiszen a hallójáratok összeszűkülése miatt mindennapjait fájdalom kíséri, amelyre az állandó gyógyszerezés hosszú távon nem jelent egészséges megoldást.
– Szüksége lenne a műtétre, mert bár gyógyszereket kap, továbbra is fájdalmai vannak. Beavatkozás nélkül állapota mindenképp tovább romlik, és folyamatosan fájdalomcsillapító adagolása sem jelent megoldást – magyarázta a telepvezető, hiszen egy kutyának sem egészséges, ha éveken át erős gyógyszerekkel terhelik a szervezetét, mert az tönkreteszi a máját, a veséjét és a szívét is.
Korábban óriási összefogással műttették meg lábait
Morzsillát egykor óriási rajongótábor vette körül, neve azonban lassacskán feledésbe merült. Ma már csupán egy fiatal pár látogatja hétről hétre, akik ételt visznek a város egykori kedvenc kutyájának.
Pedig mint kiderült:
- az eb kifejezetten szeretetéhes;
- minden apró simogatást és kedves gesztust örömmel fogad.
– Morzsilla várná és igényelné is a szeretgetést, a kényeztetést, hiszen imádja az embereket. Biztos vagyok benne, hogy ha többen látogatnák, nagyon boldog lenne, hiszen nagyon szívesen elfekszik, hagyja, hogy simogassák, vakargassák a hasát. Ő mindezt élvezi, de sajnos ma már senki nem jön hozzá, a fiatal pár kivételével – mesélte Keskenyné Dobos Krisztina.
A szeretgetésen kívül mindene megvan Morzsinak, nappal a kifutóban játszik, éjszaka pedig biztonságos, védett helyen pihenhet, miután megvacsorázott. Csupán egy kis plusz szeretet és a fülműtét hiányzik ahhoz, hogy élete igazán teljessé válhasson.
