Ismét segítségre szorul a város kedvenc kutyája, gyűjtés indult Morzsilláért

A hatalmas termetű, ám jámbor természetű eb egykor a Széchenyi városrészen vert tanyát. A környékbeliek rendszeresen etették, gondozták, a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai pedig időről időre ellenőrizték, hogy Szolnok kedvenc kutyája biztonságban tölti-e mindennapjait. Egy ilyen alkalommal figyeltek fel arra, hogy Morzsilla egészsége nincs rendben. Kiderült, hogy méhgyulladása van, ami miatt Budapesten életmentő műtéten esett át. Mindez már közel két éve történt, azóta pedig a menhelyen gondoskodnak róla és figyelik állapotát.

Morzsilla, szolnok kedvenc kutyája a Szolnok Városi Állatotthon Alapítványnál él, akik most gyűjtést szerveznek neki

Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány ismét gyűjtést szervez Morzsinak

A megnevezés nem véletlen, hiszen Morzsi, a kóbor kutya sorsát annyi ember kísérte figyelemmel, hogy külön közösségi oldalt is készítettek számára, ahol rendszeresen beszámoltak állapotáról. A „virtuális rajongótáborhoz” közel nyolcszázan csatlakoztak. Ott szerveztek gyűjtést is számára, hogy a lábaiban lévő szalagszakadást megműthessék.

– Tizenkét évet az utcán töltött Morzsilla, a négy évszak minden viszontagsága meglátszott a lábain. Az ízületeivel vannak nagy problémák, hiszen éveken át a fagyos földön, a hóban, jégen kellett feküdnie. Mindez megbosszulta magát, amit az állatorvos is megerősített. Ezért volt szükség két lábműtétre is a múltban – mesélte Keskenyné Dobos Krisztina, a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője. Mindeközben kiderült, hogy a kutya szívférgességgel is küzd, amiből a mai napig nem sikerült kilábalnia, így folyamatos kezelés alatt áll.

Morzsi újabb műtét előtt áll

Krisztina arról is tájékoztatott, hogy a népszerű eb újabb akadállyal néz szembe. Füleinek állapota megromlott, így műtétre szorul. A beavatkozás költsége 350 ezer forint, ám a jelentős anyagi teher mellett Morzsilla kora is aggodalomra ad okot. A szívférgesség és a 13 év ellenére a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány ismét gyűjtést szervez számára, hiszen a hallójáratok összeszűkülése miatt mindennapjait fájdalom kíséri, amelyre az állandó gyógyszerezés hosszú távon nem jelent egészséges megoldást.