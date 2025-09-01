Több százan laknak a csillagvizsgálóban, melyből az Alföld legszebb kilátása nyílik

A szolnoki csillagvizsgáló története a hetvenes évek közepére nyúlik vissza. A toronyház építése 1975–ben, a város 900 éves évfordulójára fejeződött be, és már a tervekben szerepelt, hogy az épület tetején kialakítanak majd egy csillagvizsgálót.

Ujlaki Csaba, ismeretterjesztő csillagász a szolnoki csillagvizsgáló tetején

Fotó: Nagy Balázs

A toronyház tetején született meg a szolnoki csillagvizsgáló

A kupola és az első, hatalmas hófehér távcső 1975–76-ban került a tetőre, ám erről ma már csak néhány fénykép tanúskodik.

– Amikor én ide kerültem, már egy narancssárga színű távcső állt a helyén, azon a fix lábon, ami ma is látható odafönt – idézte fel Ujlaki Csaba, aki 1982 óta része a szolnoki csillagászati közösségnek. A szolnoki csillagásztól megtudtuk, hogy 1982–ben már működött a csillagvizsgáló. Őt előadások és távcsöves bemutatók megtartására hívták oda. – A már említett narancssárga színű távcső várta az érdeklődőket a tetőn. Ekkoriban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) bemutató csillagvizsgálójaként működött az intézmény, ahol rendszeres hétfő, szerda és pénteki programok várták a látogatókat. A régi kupolát leemelték, és a szabaddá tett fix távcsővel történtek a bemutatók. Emellett hordozható távcsövet is használtak az ilyen programokhoz – ecsetelte Újlaki Csaba.

Szolnok egyik legizgalmasabb látványossága a csillagvizsgáló, ahonnan páratlan a kilátás

Fotó: Nagy Balázs

Két távcső, két világ

Két fő műszer állt rendelkezésünkre. Volt egy tükrös és egy lencsés távcsövünk. A tükröset halvány objektumokra használtuk, galaxisokra, csillagködökre, a lencséset pedig a Hold, a bolygók és kellő szűrővel a Nap megfigyelésére

– magyarázta a csillagász, majd hozzátette, hogy akkor ezek modern eszközöknek számítottak, amelyekkel a nagyközönség számára is látványos élményeket lehetett nyújtani.

A rendszerváltás idején a csillagászati munka egy időre megtorpant, majd 1992-ben megalakult a Kopernikusz-kör, amely a TIT-en belül, annak szellemiségéhez igazodva azóta is működik.

– Hárman alapítottuk meg a kört, és azóta hol többen, hol kevesebben, de folyamatosan szervezzük a programokat, és végezzük a szakmai munkát. Most ismét szép tagságunk van, és a legkorszerűbb műszerekkel dolgozunk. Ma már modern, fotózásra is alkalmas műszerek állnak rendelkezésünkre, miközben a régi, nagy múltú távcsöveket is használjuk – árulta el Ujlaki Csaba.