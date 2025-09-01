szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Varázslatos égbolt

1 órája

Több százan laknak a csillagvizsgálóban, melyből az Alföld legszebb kilátása nyílik

Címkék#csillagvizsgáló#Szolnoki TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló-Kopernikusz Kör#Magyar Csillagászati Egyesület#TIT

Kevés hely van a belváros közepén, ahol egészen közel kerülhetünk az égbolt titkaihoz. Azonban a 24 emeletes toronyház ilyen. Az épület tetején már az 1970-es évek óta működik a szolnoki csillagvizsgáló. Az Alföld egyik legszebb kilátása is az ország legmagasabb lakóházának tetejéről nyílik, az épületben pedig egy kisebb falunyi ember lakik.

Major Angéla

A szolnoki csillagvizsgáló története a hetvenes évek közepére nyúlik vissza. A toronyház építése 1975–ben, a város 900 éves évfordulójára fejeződött be, és már a tervekben szerepelt, hogy az épület tetején kialakítanak majd egy csillagvizsgálót. 

Ujlaki Csaba, ismeretterjesztő csillagász a szolnoki csillagvizsgáló tetején
Ujlaki Csaba, ismeretterjesztő csillagász a szolnoki csillagvizsgáló tetején
Fotó: Nagy Balázs

A toronyház tetején született meg a szolnoki csillagvizsgáló

A kupola és az első, hatalmas hófehér távcső 1975–76-ban került a tetőre, ám erről ma már csak néhány fénykép tanúskodik. 

– Amikor én ide kerültem, már egy narancssárga színű távcső állt a helyén, azon a fix lábon, ami ma is látható odafönt – idézte fel Ujlaki Csaba, aki 1982 óta része a szolnoki csillagászati közösségnek. A szolnoki csillagásztól megtudtuk, hogy 1982–ben már működött a csillagvizsgáló. Őt előadások és távcsöves bemutatók megtartására hívták oda. – A már említett narancssárga színű távcső várta az érdeklődőket a tetőn. Ekkoriban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) bemutató csillagvizsgálójaként működött az intézmény, ahol rendszeres hétfő, szerda és pénteki programok várták a látogatókat. A régi kupolát leemelték, és a szabaddá tett fix távcsővel történtek a bemutatók. Emellett hordozható távcsövet is használtak az ilyen programokhoz – ecsetelte Újlaki Csaba.

Szolnok egyik legizgalmasabb látványossága a csillagvizsgáló, ahonnan páratlan a kilátás
Szolnok egyik legizgalmasabb látványossága a csillagvizsgáló, ahonnan páratlan a kilátás
Fotó: Nagy Balázs

Két távcső, két világ

 

Két fő műszer állt rendelkezésünkre. Volt egy tükrös és egy lencsés távcsövünk. A tükröset halvány objektumokra használtuk, galaxisokra, csillagködökre, a lencséset pedig a Hold, a bolygók és kellő szűrővel a Nap megfigyelésére 

– magyarázta a csillagász, majd hozzátette, hogy akkor ezek modern eszközöknek számítottak, amelyekkel a nagyközönség számára is látványos élményeket lehetett nyújtani.

A rendszerváltás idején a csillagászati munka egy időre megtorpant, majd 1992-ben megalakult a Kopernikusz-kör, amely a TIT-en belül, annak szellemiségéhez igazodva azóta is működik. 

– Hárman alapítottuk meg a kört, és azóta hol többen, hol kevesebben, de folyamatosan szervezzük a programokat, és végezzük a szakmai munkát. Most ismét szép tagságunk van, és a legkorszerűbb műszerekkel dolgozunk. Ma már modern, fotózásra is alkalmas műszerek állnak rendelkezésünkre, miközben a régi, nagy múltú távcsöveket is használjuk – árulta el Ujlaki Csaba.

Élmény minden korosztálynak

A csillagvizsgáló azonban nem csupán a távcsövezésről szól. A programok minden alkalommal előadással egészülnek ki, így a látogatók megértik, mit is látnak az égen.  

– Én mindig figyelem a közönséget. Van, hogy óvodás, iskolás csoportok érkeznek, vagy családok jönnek nagyszülők, szülők, gyerekek együtt ülnek be a pénteki programokra. Úgy alakítom az előadást, hogy senki ne unatkozzon  – mondta a csillagász.

A legnagyobb élményt szinte mindenki számára a Szaturnusz megpillantása jelenti. – Sokan úgy szeretnek bele a csillagászatba, hogy először meglátják a gyűrűs bolygót a távcsövön keresztül. Elképesztő érzés, amikor ott lebeg a látómezőben, pedig másfél milliárd kilométerre van tőlünk – fogalmazott Ujlaki Csaba. 

Hasonlóan nagy érdeklődés övezi a napfogyatkozásokat, holdfogyatkozásokat és más ritka jelenségeket is, amelyeket a város különböző pontjairól is megfigyelnek. A közösség egyik különleges programja az Aba-Novák Agórával közösen szervezett járdacsillagászat. Ez Amerikából indult a hetvenes években, és Szolnokon a kilencvenes évek végétől honosították meg. 

– A kilencvenes évek végén kezdtük el. Az ember egyszerűen kiteszi a távcsövet a járdára, és aki arra jár, belenézhet. Nem mindenki mer rögtön odalépni, de aki megteszi, életre szóló élményt kap – mesélte a csillagász. Ma már havonta tartanak ilyen alkalmakat – derült ég esetén –, és a város napjához kapcsolódóan is rendszeresen megjelennek a Harangtorony mellett.

A Vegyiművek csillagvizsgálójától a toronyház tetejéig

A szolnoki csillagvizsgálódás hagyománya azonban még régebbi. Már az 1950-es években működött a Cukorgyárnál egy jól felszerelt csillagvizsgáló, majd ennek megszüntetésével a Tiszamenti Vegyiműveknél egy szintén nagyon jó műszerezettségű csillagda dr. Dankó Sándor vezetésével. 

Dankó Sándor országos hírű amatőr csillagász volt. Az ő halálával, 1994-ben szűnt meg a vegyiművek csillagvizsgálója, de az ottani csapat tagjai közül többen is átkerültek a TIT-be, ami a mai szolnoki amatőr csillagász mozgalom gerince. Mi pedig folytattuk itt, a toronyház tetején

– idézte fel Ujlaki Csaba.

Az elmúlt évtizedekben számos szakember nevelődött ki a Kopernikusz-körben. 

– Ma már van köztünk, aki űrhajózással foglalkozik magas szinten, más asztrobiológiával, matematikával, fizikával vagy éppen fotózással. A különböző érdeklődési területek valahol mindig találkoznak, de egy közös van mindannyiunkban, a csillagászat szeretete – hangsúlyozta.

A szolnoki csillagvizsgáló ma is élő központ, keddenként a Csillagkedvelők Klubja várja az érdeklődőket az Agórában, péntekenként pedig a toronyház tetején tartanak bemutatókat és előadásokat. A városlakók így hétről hétre közelebb kerülhetnek az égbolt titkaihoz – akár egy halvány ködfolt, akár a gyűrűs bolygó varázsolja el őket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu