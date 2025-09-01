1 órája
Több százan laknak a csillagvizsgálóban, melyből az Alföld legszebb kilátása nyílik
Kevés hely van a belváros közepén, ahol egészen közel kerülhetünk az égbolt titkaihoz. Azonban a 24 emeletes toronyház ilyen. Az épület tetején már az 1970-es évek óta működik a szolnoki csillagvizsgáló. Az Alföld egyik legszebb kilátása is az ország legmagasabb lakóházának tetejéről nyílik, az épületben pedig egy kisebb falunyi ember lakik.
A szolnoki csillagvizsgáló története a hetvenes évek közepére nyúlik vissza. A toronyház építése 1975–ben, a város 900 éves évfordulójára fejeződött be, és már a tervekben szerepelt, hogy az épület tetején kialakítanak majd egy csillagvizsgálót.
A toronyház tetején született meg a szolnoki csillagvizsgáló
A kupola és az első, hatalmas hófehér távcső 1975–76-ban került a tetőre, ám erről ma már csak néhány fénykép tanúskodik.
– Amikor én ide kerültem, már egy narancssárga színű távcső állt a helyén, azon a fix lábon, ami ma is látható odafönt – idézte fel Ujlaki Csaba, aki 1982 óta része a szolnoki csillagászati közösségnek. A szolnoki csillagásztól megtudtuk, hogy 1982–ben már működött a csillagvizsgáló. Őt előadások és távcsöves bemutatók megtartására hívták oda. – A már említett narancssárga színű távcső várta az érdeklődőket a tetőn. Ekkoriban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) bemutató csillagvizsgálójaként működött az intézmény, ahol rendszeres hétfő, szerda és pénteki programok várták a látogatókat. A régi kupolát leemelték, és a szabaddá tett fix távcsővel történtek a bemutatók. Emellett hordozható távcsövet is használtak az ilyen programokhoz – ecsetelte Újlaki Csaba.
Két távcső, két világ
Két fő műszer állt rendelkezésünkre. Volt egy tükrös és egy lencsés távcsövünk. A tükröset halvány objektumokra használtuk, galaxisokra, csillagködökre, a lencséset pedig a Hold, a bolygók és kellő szűrővel a Nap megfigyelésére
– magyarázta a csillagász, majd hozzátette, hogy akkor ezek modern eszközöknek számítottak, amelyekkel a nagyközönség számára is látványos élményeket lehetett nyújtani.
A rendszerváltás idején a csillagászati munka egy időre megtorpant, majd 1992-ben megalakult a Kopernikusz-kör, amely a TIT-en belül, annak szellemiségéhez igazodva azóta is működik.
– Hárman alapítottuk meg a kört, és azóta hol többen, hol kevesebben, de folyamatosan szervezzük a programokat, és végezzük a szakmai munkát. Most ismét szép tagságunk van, és a legkorszerűbb műszerekkel dolgozunk. Ma már modern, fotózásra is alkalmas műszerek állnak rendelkezésünkre, miközben a régi, nagy múltú távcsöveket is használjuk – árulta el Ujlaki Csaba.
Élmény minden korosztálynak
A csillagvizsgáló azonban nem csupán a távcsövezésről szól. A programok minden alkalommal előadással egészülnek ki, így a látogatók megértik, mit is látnak az égen.
– Én mindig figyelem a közönséget. Van, hogy óvodás, iskolás csoportok érkeznek, vagy családok jönnek nagyszülők, szülők, gyerekek együtt ülnek be a pénteki programokra. Úgy alakítom az előadást, hogy senki ne unatkozzon – mondta a csillagász.
A legnagyobb élményt szinte mindenki számára a Szaturnusz megpillantása jelenti. – Sokan úgy szeretnek bele a csillagászatba, hogy először meglátják a gyűrűs bolygót a távcsövön keresztül. Elképesztő érzés, amikor ott lebeg a látómezőben, pedig másfél milliárd kilométerre van tőlünk – fogalmazott Ujlaki Csaba.
Hasonlóan nagy érdeklődés övezi a napfogyatkozásokat, holdfogyatkozásokat és más ritka jelenségeket is, amelyeket a város különböző pontjairól is megfigyelnek. A közösség egyik különleges programja az Aba-Novák Agórával közösen szervezett járdacsillagászat. Ez Amerikából indult a hetvenes években, és Szolnokon a kilencvenes évek végétől honosították meg.
– A kilencvenes évek végén kezdtük el. Az ember egyszerűen kiteszi a távcsövet a járdára, és aki arra jár, belenézhet. Nem mindenki mer rögtön odalépni, de aki megteszi, életre szóló élményt kap – mesélte a csillagász. Ma már havonta tartanak ilyen alkalmakat – derült ég esetén –, és a város napjához kapcsolódóan is rendszeresen megjelennek a Harangtorony mellett.
A Vegyiművek csillagvizsgálójától a toronyház tetejéig
A szolnoki csillagvizsgálódás hagyománya azonban még régebbi. Már az 1950-es években működött a Cukorgyárnál egy jól felszerelt csillagvizsgáló, majd ennek megszüntetésével a Tiszamenti Vegyiműveknél egy szintén nagyon jó műszerezettségű csillagda dr. Dankó Sándor vezetésével.
Dankó Sándor országos hírű amatőr csillagász volt. Az ő halálával, 1994-ben szűnt meg a vegyiművek csillagvizsgálója, de az ottani csapat tagjai közül többen is átkerültek a TIT-be, ami a mai szolnoki amatőr csillagász mozgalom gerince. Mi pedig folytattuk itt, a toronyház tetején
– idézte fel Ujlaki Csaba.
Az elmúlt évtizedekben számos szakember nevelődött ki a Kopernikusz-körben.
– Ma már van köztünk, aki űrhajózással foglalkozik magas szinten, más asztrobiológiával, matematikával, fizikával vagy éppen fotózással. A különböző érdeklődési területek valahol mindig találkoznak, de egy közös van mindannyiunkban, a csillagászat szeretete – hangsúlyozta.
A szolnoki csillagvizsgáló ma is élő központ, keddenként a Csillagkedvelők Klubja várja az érdeklődőket az Agórában, péntekenként pedig a toronyház tetején tartanak bemutatókat és előadásokat. A városlakók így hétről hétre közelebb kerülhetnek az égbolt titkaihoz – akár egy halvány ködfolt, akár a gyűrűs bolygó varázsolja el őket.
