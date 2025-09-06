5 órája
Szolnoki építményadó: Kapott csekket, vagy nem? Így fizessék meg a második részletet!
A szolnoki közgyűlés tavaly novemberi ülésén tárgyalta az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításait, valamint a telekadóról szóló rendelet bevezetését. A 2025-ös évre vonatkozó szolnoki építményadó első részletét már ez év tavaszán meg kellett fizetni, a második tételre vonatkozó kötelezettséget nemrégen postázta ki a polgármesteri hivatal adóügyi osztálya. Vannak azonban, akik még nem kaptak csekket.
A szolnoki építményadóval kapcsolatban számos kérdés felmerült.
A lakások 150 négyzetméter hasznos alapterületig, a garázsok, az üdülők, a többlakásos lakóépületekben lévő, egyéb mentesség alá nem tartozó, 20 négyzetméter hasznos alapterületet meg nem haladó lakáscélú épületek négyzetméterenként egységesen 350 forinttal, a 150 négyzetméter hasznos alapterület feletti rész után a lakások négyzetméterenként 100 forinttal adókötelesek.
Az ügyben a szerkesztőségünkhöz beérkező lakossági felvetéseket – miszerint többen nem kaptak postán keresztül fizetési értesítést, ezért milyen bírságra számíthatnak – továbbítottuk a városházára, melyekre dr. Komáromy Csaba jegyző reagált.
Mint jelezte, az egyenlegértesítőket két módon kell kiközölniük az ügyfeleknek. Azok, akik elektronikus eljárásra kötelezettek (cégek, egyéni vállalkozók, digitális állampolgárok), vagy maguk kérték nyilatkozatban az elektronikus eljárást (a NISZ felületén), ők a tárhelyükre kaptak értesítőt. Akik jogszabály alapján nem elektronikusan értesítendők, azoknak postán juttatták el az egyenlegközlőt, amely mellé csekket is kaptak.
Magánszemélyek esetében több mint 14 és félezer értesítőt postázott ki a hivatal augusztus 16-i határidővel.
A jegyző tájékoztatása alapján, amennyiben valaki egyik formában sem kapott ilyen értesítőt, annak több oka is lehet.
- Az egyik, hogy nem adott még építményéről adatbejelentőt, ebben az esetben ezt mielőbb pótolnia kell.
- A másik, hogy az adatbejelentőt beküldte, de a feldolgozása még nem történt meg.
- A harmadik, hogy még nem végleges a határozat.
- A negyedik, hogy hibás, hiányos adatbejelentés történt, ennek tisztázásához idő kell, az értesítést később postázzák.
Dr. Komáromy Csaba jegyző arról is beszámolt, milyen bírságra számíthat az, aki nem fizeti be az adót. Előzetesen kifejtette, hogy az adóhatóságnak nem elsődleges célja a bírságolás. A bírság kiszabását csak akkor alkalmazza, ha a jogszabály azt kötelezővé teszi.
A fizetési kötelezettséget azoknak kell teljesíteniük, akiknek az adóhatóság erről értesítést küldött. Amennyiben a befizetés határidőben (véglegessé válást követő 15 nap, de legkorábban március és szeptember 15) nem történik meg, a jogszabály késedelmi pótlékot ír elő.
Az adatbejelentés megtételéhez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak az e-önkormányzat portálon, vagy a Mo.hu oldalon (Önkormányzat/Szolnok/Építményadó vagy Telekadó menüben és almenükben. A bevallások innen elektronikus úton beküldhetőek, és tájékoztatást is olvashatnak. Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek Szolnokon a Kossuth téri adóügyi osztályon érdeklődhetnek.
A szolnoki építményadóról szóló új rendeletet 2025-ben szavazta meg a közgyűlés
A bevallás elmulasztása esetén az adóhatóság végzést küld, majd mulasztási bírságot szab ki.
Az új szabály szerint továbbra is adókötelesek a vállalkozási célú épületek, az általános adómérték 1400 forint lett négyzetméterenként. A rendelet differenciál tevékenységi kör és épület hasznos alapterülete szerint is, ami négyzetméterenként 1500 és 2050 forint közötti adómértéket jelent.
A már bevallott üzleti célú ingatlanok esetében, amennyiben annak körülményeiben semmilyen változás nem történt, úgy ebben az esetben újabb adatbejelentési kötelezettség nem áll fenn, az adóhatóság a benyújtott adatbejelentés adatai alapján határozattal közli a 2025. évtől fennálló fizetési kötelezettség
- összegét,
- idejét,
- módját.
A magánszemélyek tulajdonában álló, vállalkozási célt nem szolgáló épületek 2025. január elsejétől szintén adókötelesek, függetlenül attól, hogy eddig volt-e adófizetési kötelezettségük, vagy mentesültek ez alól. A 2025. február 12-i rendkívüli közgyűlés ezt az új rendeletet március elsejei hatállyal módosította. Aszerint az életvitelszerűen lakott, és hatvan négyzetméter alatti alapterületű lakások esetében negyven százalék mértékű mentességet biztosít a tulajdonosoknak.
Azon magánszemélyek, akik az elmúlt években bejelentették haszonélvezeti jogukkal terhelt, ennek hiányában a tulajdonukban álló ingatlanjaikat és az adókötelezettségüket érintő változás nem történt, úgy újabb adatbejelentést nem kell benyújtaniuk. Az adóhatóság a benyújtott adatbejelentés adatai alapján határozattal közli a fizetési kötelezettség összegét, befizetési határidejét. Amennyiben az ügyfél adatbejelentése alapján a tényállás tisztázása válik szükségessé, úgy az adóhatóság írásban keresi meg az érintetteket az egyeztetés miatt.
A telekadó mértéke a kivett beépítetlen terület elnevezésű ingatlanok esetében négyzetméterenként ötven forint, ezekről az ingatlanokról adatbejelentést kell tenni a haszonélvezőnek, annak hiányában a tulajdonosnak. A fizetendő adó összegét és a befizetés határidejét az adóhatóság közli.
Abban az esetben, ha az épület/épületrész haszonélvezeti jog jogosítottja, ennek hiányában tulajdonosa adatbejelentési kötelezettségét nem teljesítette, úgy ezt a kötelezettségét a 2025-ös évben pótolnia kell.
