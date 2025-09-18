Eltűnt csekkek miatt aggódnak a lakók, utánajártunk az építményadó körüli zűrzavarnak

Szolnokon úton, útfélen beszédtéma, és szerkesztőségünknél is többen szóvá tették, hogy a bevezetett szolnoki építményadóval kapcsolatosan nem kaptak még értesítést és befizetésről szóló csekket sem.

A szolnoki építményadó a nemrégen megszavazott rendelet hatályba lépése óta méretes vitatéma a városban

Fotó: Mészáros János

Érdeklődésünkre dr. Komáromy Csaba jegyző nemrégen arról tájékoztatott, miszerint a már bevallott ingatlanok esetében, amennyiben annak körülményeiben semmilyen változás nem történt, úgy a hivatal már kipostázta a határozatokat ez év március-április környékén. Ugyanakkor az időközben benyújtott bevallások, valamint a 60 négyzetméter alatti méretű lakások 40 százalékos kedvezményének bejelentéseit folyamatosan dolgozza fel és küldi ki a hivatal.

Mint jelezte, az egyenlegértesítőket két módon kell kiközölniük az ügyfeleknek. Azok, akik elektronikus eljárásra kötelezettek (cégek, egyéni vállalkozók, digitális állampolgárok), vagy maguk kérték nyilatkozatban az elektronikus eljárást (a NISZ felületén), ők a tárhelyükre kaptak értesítőt. Akik jogszabály alapján nem elektronikusan értesítendők, azoknak postán juttatták el az egyenlegközlőt, amely mellé csekket is kaptak.

Magánszemélyek esetében már több mint 14 és félezer értesítőt postázott ki a hivatal augusztus 16-i határidővel. A bevallás elmulasztása esetén az adóhatóság végzést küld, majd mulasztási bírságot szab ki.

Miért nem érkezett csekk?

A jegyző tájékoztatása alapján, amennyiben valaki egyik formában sem kapott ilyen értesítőt, annak több oka is lehet.

Az egyik, hogy nem adott még építményéről adatbejelentőt, ebben az esetben ezt mielőbb pótolnia kell.

A másik, hogy az adatbejelentőt beküldte, de a feldolgozása még nem történt meg.

A harmadik, hogy még nem végleges a határozat.

A negyedik, hogy hibás, hiányos adatbejelentés történt, ennek tisztázásához idő kell, az értesítést később postázzák.

Dr. Komáromy Csaba jegyző arról is beszámolt, milyen bírságra számíthat az, aki nem fizeti be az adót. Előzetesen kifejtette, hogy az adóhatóságnak nem elsődleges célja a bírságolás. A bírság kiszabását csak akkor alkalmazza, ha a jogszabály azt kötelezővé teszi.