1 órája
Eltűnt csekkek miatt aggódnak a lakók, utánajártunk az építményadó körüli zűrzavarnak
A lakosság egy része hozzánk fordult segítségért. Még mindig sokan nem kaptak postán keresztül a szolnoki építményadóra vonatkozó fizetési értesítést és csekket, ezért attól tartanak, hogy jelentős bírságra számíthatnak. Hírportálunk utánajárt, milyen okok állnak a probléma mögött, és milyen következményei lehetnek a befizetés elmaradásának.
Szolnokon úton, útfélen beszédtéma, és szerkesztőségünknél is többen szóvá tették, hogy a bevezetett szolnoki építményadóval kapcsolatosan nem kaptak még értesítést és befizetésről szóló csekket sem.
Érdeklődésünkre dr. Komáromy Csaba jegyző nemrégen arról tájékoztatott, miszerint a már bevallott ingatlanok esetében, amennyiben annak körülményeiben semmilyen változás nem történt, úgy a hivatal már kipostázta a határozatokat ez év március-április környékén. Ugyanakkor az időközben benyújtott bevallások, valamint a 60 négyzetméter alatti méretű lakások 40 százalékos kedvezményének bejelentéseit folyamatosan dolgozza fel és küldi ki a hivatal.
Mint jelezte, az egyenlegértesítőket két módon kell kiközölniük az ügyfeleknek. Azok, akik elektronikus eljárásra kötelezettek (cégek, egyéni vállalkozók, digitális állampolgárok), vagy maguk kérték nyilatkozatban az elektronikus eljárást (a NISZ felületén), ők a tárhelyükre kaptak értesítőt. Akik jogszabály alapján nem elektronikusan értesítendők, azoknak postán juttatták el az egyenlegközlőt, amely mellé csekket is kaptak.
Magánszemélyek esetében már több mint 14 és félezer értesítőt postázott ki a hivatal augusztus 16-i határidővel. A bevallás elmulasztása esetén az adóhatóság végzést küld, majd mulasztási bírságot szab ki.
Miért nem érkezett csekk?
A jegyző tájékoztatása alapján, amennyiben valaki egyik formában sem kapott ilyen értesítőt, annak több oka is lehet.
- Az egyik, hogy nem adott még építményéről adatbejelentőt, ebben az esetben ezt mielőbb pótolnia kell.
- A másik, hogy az adatbejelentőt beküldte, de a feldolgozása még nem történt meg.
- A harmadik, hogy még nem végleges a határozat.
- A negyedik, hogy hibás, hiányos adatbejelentés történt, ennek tisztázásához idő kell, az értesítést később postázzák.
Dr. Komáromy Csaba jegyző arról is beszámolt, milyen bírságra számíthat az, aki nem fizeti be az adót. Előzetesen kifejtette, hogy az adóhatóságnak nem elsődleges célja a bírságolás. A bírság kiszabását csak akkor alkalmazza, ha a jogszabály azt kötelezővé teszi.
A szolnoki építményadó új bevételi forrása a városnak
A fizetési kötelezettséget azoknak kell teljesíteniük, akiknek az adóhatóság erről értesítést küldött. Amennyiben a befizetés határidőben (véglegessé válást követő 15 nap, de legkorábban március és szeptember 15) nem történik meg, a jogszabály késedelmi pótlékot ír elő.
Az adatbejelentés megtételéhez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak az e-önkormányzat portálon, vagy a Mo.hu oldalon (Önkormányzat/Szolnok/Építményadó vagy Telekadó menüben és almenükben. A bevallások innen elektronikus úton beküldhetőek, és tájékoztatást is olvashatnak. Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek Szolnokon a Kossuth téri adóügyi osztályon érdeklődhetnek.
A szolnoki építményadóról szóló új rendeletet 2024 novemberében szavazta meg a közgyűlés.