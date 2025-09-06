Szolnoki építményadó: Kapott csekket, vagy nem? Így fizessék meg a második részletet!

A szolnoki építményadóval kapcsolatban számos kérdés felmerült.

A közelmúltban a polgármesteri hivatal adóügyi osztálya kiértesítette az illetékeseket a szolnoki építményadóval kapcsolatos fizetési kötelezettségekről

Forrás: ÚN Archív

A lakások 150 négyzetméter hasznos alapterületig, a garázsok, az üdülők, a többlakásos lakóépületekben lévő, egyéb mentesség alá nem tartozó, 20 négyzetméter hasznos alapterületet meg nem haladó lakáscélú épületek négyzetméterenként egységesen 350 forinttal, a 150 négyzetméter hasznos alapterület feletti rész után a lakások négyzetméterenként 100 forinttal adókötelesek.

Az ügyben a szerkesztőségünkhöz beérkező lakossági felvetéseket – miszerint többen nem kaptak postán keresztül fizetési értesítést, ezért milyen bírságra számíthatnak – továbbítottuk a városházára, melyekre dr. Komáromy Csaba jegyző reagált.

Mint jelezte, az egyenlegértesítőket két módon kell kiközölniük az ügyfeleknek. Azok, akik elektronikus eljárásra kötelezettek (cégek, egyéni vállalkozók, digitális állampolgárok), vagy maguk kérték nyilatkozatban az elektronikus eljárást (a NISZ felületén), ők a tárhelyükre kaptak értesítőt. Akik jogszabály alapján nem elektronikusan értesítendők, azoknak postán juttatták el az egyenlegközlőt, amely mellé csekket is kaptak.

Magánszemélyek esetében több mint 14 és félezer értesítőt postázott ki a hivatal augusztus 16-i határidővel.

A jegyző tájékoztatása alapján, amennyiben valaki egyik formában sem kapott ilyen értesítőt, annak több oka is lehet.

Az egyik, hogy nem adott még építményéről adatbejelentőt, ebben az esetben ezt mielőbb pótolnia kell.

A másik, hogy az adatbejelentőt beküldte, de a feldolgozása még nem történt meg.

A harmadik, hogy még nem végleges a határozat.

A negyedik, hogy hibás, hiányos adatbejelentés történt, ennek tisztázásához idő kell, az értesítést később postázzák.

Dr. Komáromy Csaba jegyző arról is beszámolt, milyen bírságra számíthat az, aki nem fizeti be az adót. Előzetesen kifejtette, hogy az adóhatóságnak nem elsődleges célja a bírságolás. A bírság kiszabását csak akkor alkalmazza, ha a jogszabály azt kötelezővé teszi.

A fizetési kötelezettséget azoknak kell teljesíteniük, akiknek az adóhatóság erről értesítést küldött. Amennyiben a befizetés határidőben (véglegessé válást követő 15 nap, de legkorábban március és szeptember 15) nem történik meg, a jogszabály késedelmi pótlékot ír elő.

Az adatbejelentés megtételéhez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak az e-önkormányzat portálon, vagy a Mo.hu oldalon (Önkormányzat/Szolnok/Építményadó vagy Telekadó menüben és almenükben. A bevallások innen elektronikus úton beküldhetőek, és tájékoztatást is olvashatnak. Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek Szolnokon a Kossuth téri adóügyi osztályon érdeklődhetnek.