Városszépítő akciók

58 perce

Falocsolásra és kertészkedésre invitálják a szolnokiakat a környezetvédők

Címkék#Szolnoki Faitató#csapadékhiány#szolnoki zölderő#fa#növény

Hetek óta fáradhatatlanul dolgoznak, mégis van még bőven munkájuk. A Szolnoki Faitatók hétről-hétre, sőt napról-napra felkerekednek, hogy locsolják a vármegyeszékhely közterületi fáit. A növények zöme, tapasztalataik szerint, a nagymértékű csapadékhiány miatt nincs jó állapotban, így a természetvédelmi aktivisták folytatják tevékenységüket. És egyéb zöldítő akciók is történnek a városban. Mutatjuk, mik azok.

Rimóczi Ágnes

Szolnok kisebb közterületi fái olyan rossz állapotba kerültek, hogy nem volt választás: locsolni kell(ett). Ez ismerte fel a környezetvédők egy csoportja, akik felvették a harcot a szárazság ellen. A Szolnoki Faitatók egész nyáron figyeltek a fákra, rendszeresen öntözték a növényeket.

Szolnoki Faitatók
Akcióban a Szolnoki Faitatók. Ezen a héten kétszer is öntöznek, ezúttal a Tesco parkolójában
Forrás: Szolnoki Faitatók/Facebook

Szomorú a helyzet, de a Szolnoki Faitatók teszik a dolgukat

– Elkeserítő a helyzet a Tiszaligetben, a levezető úton szinte minden fa halott, a Csónakázó tó mellett a növények fele él – számolt be a hétvégi akciójuk után Molnár Róbert. A Szolnoki Faitatók alapítója, a csoport mozgatórugója szerint több területen is szomorú képet festenek a növények, de ő és csapata, amit tudnak megtesznek.

A csapat közösségi oldalán máris olvasható a következő felhívás:

  • szeptember 24-én és 25-én a Tesco parkoló fáit locsolják, szerdán és csütörtökön is este hat órakor várják a segíteni szándékozó természetbarátokat.

A Szolnoki ZöldErő gyeptakarót alakít ki a Várkapunál

A faitatók mellett szerencsére vannak még szervezetek, civil csoportok, melyek szívükön viselik Szolnok zöldítését. A Szolnoki ZöldErő is folyamatosan akciózik, a természetvédő csoport kedden is kisebb megmozdulásra invitálja a környezetüket szépíteni szándékozó szolnokiakat.

– Kedves Követők! Akinek van kedve, örömmel várjuk kedd kora este a Várkapu torony  mögötti területnél egy kis kertészkedésre – hívták fel a figyelmet a közösségi oldalukon.

Mint írták: a Várkapu üzemeltetőivel egyeztetett céluk, hogy a jelenleg csupasz földterületet zöldebbé tegyék egy őshonos gyeptakaró kialakításával.

– Elképzelésünk alapján olyan növényekkel lenne borítva a terület, amelyek évszázadok óta honosak ezen a vidéken és megélnek öntözőrendszer nélkül is. Az első lépésben a talajt lazítjuk fel, és elvetjük a magokat. Akinek van gereblyéje, örülünk ha magával hozza – részletezték a zölderősök.

Szeptember 23-án a Gutenberg téren 17:30-kor várják az önkénteseket.

 

