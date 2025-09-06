Helikopterek szálltak fel a szolnoki bázisról, fontos küldetésre indultak

Két harci helikopter szállt fel a szolnoki bázisról, hogy biztosítsa a hajmáskéri harcjármű-kirakodást az „Adaptive Hussars 2025” hazai rendezésű, többnemzeti gyakorlat részeként.

Magasba emelkedtek a H145M típusú gépek a szolnoki bázison

Fotó: Angyalosi Andrea főtörzsőrmester

A Magyar Honvédség teljes állománya részt vesz a gyakorlatban, amely összehangolt, több haderőnemet érintő, a NATO védelmi terveihez igazodó feladatokat tartalmaz.

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a harcjárművek kirakodását a helikopterek légvédelmi biztosítása kísérte, amelyek szükség esetén akár ellenséges drónok megsemmisítésére is képesek fedélzeti géppuskájuk segítségével.