Többnemzeti gyakorlat

1 órája

Helikopterek szálltak fel a szolnoki bázisról, fontos küldetésre indultak

Kiss József 86 Helikopterdandár#gyakorlat#Magyar Honvédség

Több nemzet is részt vesz azon a gyakorlaton, amelyen az Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár gépeit is bevetették.

Kiss Ádám

Két harci helikopter szállt fel a szolnoki bázisról, hogy biztosítsa a hajmáskéri harcjármű-kirakodást az „Adaptive Hussars 2025” hazai rendezésű, többnemzeti gyakorlat részeként.

Magasba emelkedtek a H145M típusú gépek a szolnoki bázison
Fotó: Angyalosi Andrea főtörzsőrmester

A Magyar Honvédség teljes állománya részt vesz a gyakorlatban, amely összehangolt, több haderőnemet érintő, a NATO védelmi terveihez igazodó feladatokat tartalmaz.

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a harcjárművek kirakodását a helikopterek légvédelmi biztosítása kísérte, amelyek szükség esetén akár ellenséges drónok megsemmisítésére is képesek fedélzeti géppuskájuk segítségével.

Többféle feladatra is alkalmas a könnyű támadó helikopter, a fedélzeti géppuska akár drónok megsemmisítésére is alkalmas lehet
Fotó: Angyalosi Andrea főtörzsőrmester

 

 

