1 órája
Helikopterek szálltak fel a szolnoki bázisról, fontos küldetésre indultak
Több nemzet is részt vesz azon a gyakorlaton, amelyen az Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár gépeit is bevetették.
Két harci helikopter szállt fel a szolnoki bázisról, hogy biztosítsa a hajmáskéri harcjármű-kirakodást az „Adaptive Hussars 2025” hazai rendezésű, többnemzeti gyakorlat részeként.
A Magyar Honvédség teljes állománya részt vesz a gyakorlatban, amely összehangolt, több haderőnemet érintő, a NATO védelmi terveihez igazodó feladatokat tartalmaz.
Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a harcjárművek kirakodását a helikopterek légvédelmi biztosítása kísérte, amelyek szükség esetén akár ellenséges drónok megsemmisítésére is képesek fedélzeti géppuskájuk segítségével.