Tüntetnek a kukások, leállt a hulladékszállítás: reagált az NHSZ Szolnok

„Szemét ügy” pattant ki szerda reggelre Budapesten: munkabeszüntetés miatt nem indultak el a kukásautók a fővárosban. Megkérdeztük az NHSZ-t, a leállás érinti-e a szolnoki hulladékszállítást?

Rózsa Róbert

Egybehangzó sajtóhírek szerint leállt a szemétszállítás szerdán a fővárosban. Hogy egyelőre hány hulladékszállítót érint az eset, nem tudni, lapinformációk szerint a rákospalotai hulladékégetőben, az Ecseri úton, valamint a II. kerületi telepen is leállás van, ahogy Gyöngyösön, Gödöllőn és Érden is. A hulladékszállítók tüntetése a hírek szerint a hiányos felszerelés és a nem megfelelő munkakörülmények miatt robbant ki. Ami biztos, hogy a főváros környékén szerdán nem vitték el a hulladékot, de veszélybe kerültek a jelenlegi lomtalanítási munkák is, amelyekben a beérkező hírek szerint már most elmaradás tapasztalható. Az ügyben megkerestük az NHSZ Zounokot. Mint megtudtuk, nem áll le a szolnoki hulladékszállítás.

szolnoki hulladékszállítás, szemét, NHSZ, Lits László, tüntetés, leállás
Nem áll le a szolnoki hulladékszállítás, a munkabeszüntetés nem érinti a szolnoki cégcsoportot
Fotó: Rózsa Róbert / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Nem áll le a szolnoki hulladékszállítás

– Az NHSZ szolnoki cégcsoportjának működését és szolgáltatásait nem érinti a Budapesten ma reggel keletkezett hulladékszállítással kapcsolatos anomáliák. Társaságunk továbbra is a megszokott magas színvonalon, a szokásos rendben látja el közfeladatait, kollégáink pedig a jól megszokott szakmai elkötelezettséggel végzik mindennapi munkájukat – közölték hírportálunkkal, kiemelve, vállalatuknál semmilyen fennakadás vagy szolgáltatási probléma nincs, a hulladékszállítás és az egyéb tevékenységek zavartalanul zajlanak.

Hozzátették, az NHSZ szolnoki cégcsoportjának többségi, stabil önkormányzati tulajdonosi háttere és menedzsmentje garantálja a biztonságos működést. Mint írták, az elmúlt évtizedekben a társaság a térség legnagyobb és legerősebb hulladékgazdálkodási szolgáltatójává vált, így a közszolgáltatások ellátása, valamint a Szolnokon hamarosan tartandó lomtalanítási akció is a megfelelő mederben zajlik majd le.

 

