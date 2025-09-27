Kínai diákok látogattak el a szolnoki Kodály suliba – galériával, videóval

Kínai diákcsoport érkezett Szolnokra. A mintegy 60 fős csoport tagjai elsősorban a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolát tekintették meg. A látogatás alkalmából a két iskola fiataljai kulturális műsor keretében mutathatták be egymásnak intézményeik és nemzetük sajátos zenei és táncos jellegzetességeit.