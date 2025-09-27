szeptember 27., szombat

Vendégségben

7 órája

Kínai diákok látogattak el a szolnoki Kodály suliba – galériával, videóval

Címkék#néptánc#szoljon videó#kórus#Kodály Zoltán Általános Iskola#bemutató#vendégség

Mintegy 60 fős delegáció érzett Kínából a szolnoki Kodály Zoltán általános iskolába. A gyerekek bemutatóval készültek vendégeiknek.

Nagy Balázs

Kínai diákcsoport érkezett Szolnokra. A mintegy 60 fős csoport tagjai elsősorban a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolát tekintették meg. A látogatás alkalmából a két iskola fiataljai kulturális műsor keretében mutathatták be egymásnak intézményeik és nemzetük sajátos zenei és táncos jellegzetességeit. 

Szolnoki Kodály iskola bemutató

Fotók: Nagy Balázs

