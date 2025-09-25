Szolnoki közgyűlés: íme a városi sportegyesületek, melyek támogatást kaptak

Prof. Dr. Grósz Andornak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének kabinetvezetőjének javaslatára Szolnok leghosszabb és legszebb környezetben fekvő promenádjának, az eddig Tisza-parti sétánynak új nevet szavazott meg a szolnoki közgyűlés. A szőke folyó mentén húzódó korzót ezentúl Dr. Heves Kornél sétánynak nevezendő. Dr Heves Kornélt 1898-ban választották főrabbivá Szolnokon, aki csaknem fél évszázadon át volt a kétezer fős szolnoki zsidó közösség lelki és szellemi vezetője.

A szolnoki közgyűlés szeptemberi ülésén, Prof. Dr. Grósz Andornak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége kabinetvezetőjének (balról az első sorban ül) javaslatára a Tisza-parti korzó Dr. Heves Kornél sétány nevet kapott

Fotó: Nagy Balázs

Az egyhangú döntést követően került sor Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tisztségéről szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatója nyilatkozatának visszavonásáról szóló előterjesztés megvitatására. A képviselő-testület dr. Sámson László városatya kivételével nagy többségben újabb bizalmat szavazott Lits Lászlónak, így a közgyűlés megszakítás nélküli idővel, folytonos jogviszonnyal elfogadta az ügyvezető lemondási nyilatkozatának visszavonását.

A közgyűlés, Szolnok közterületeinek rendje, lakossága biztonságérzetének növelése érdekében, az ez évben nyújtott támogatások mellett további nyolcmillió forint támogatásban részesíti a Szolnoki Rendőrkapitányságot. A helyi rendvédelmi szerv újabb forrása a városban mutatkozó rendőri jelenlét növelése során felmerülő többletfeladatok ellátását biztosítja majd.

Likviditási gondokkal küszködik az egyébiránt a város egyes zöldterületeit gondozó, a virágosításban jeleskedő, a Szolnokot „A legvirágosabb város” címéhez több alkalommal is hozzásegítő „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok (MUSZOL) NK Kft. „A társaságot meg kell menteni!” mottót megfogalmazó számos képviselői megszólalások után arról döntött a testület, hogy az októberi közgyűlésre a felkaroló hadműveletet kidolgozzák az illetékesek.

Pozitív momentum a szolnoki közgyűlés szeptemberi ülésén

Talán a MUSZOL túlélését segíti, hogy a társaság ügyvezetője, Fodor György sajnálatos jelzése után a napirendi sorban következő Andrási Imre, a Szolnoki Ipari Park Kft. cégvezetője az egyre csak takarékoskodó városnak azonnali 38 millió forintos osztalékelőleget ajánlott fel a gazdasági cég profitjából.

A közgyűlés szavazott arról is, hogy a város négy sportcélú szervezetét támogatja: a Polgárőr Egyesület egy-, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Honvéd Sportegyesület, illetve a Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület egyaránt fél-félmillió forint forrásban részesül.

Ezeken túl az utánpótlásban jeleskedő szolnoki Olajbányász 2020 Kosárlabda Klub Sportmanagement Kft. ez év szeptember 22-i kérelmére, három egyéb fejlesztési területtől történő átcsoportosítással, összesen ötvenmillió forint támogatást kap.