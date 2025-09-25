35 perce
Szolnoki közgyűlés: íme a városi sportegyesületek, melyek támogatást kaptak
A bizottsági ülések elhúzódása miatt jelentős csúszással kezdődött a szolnoki közgyűlés 9 órától kiírt rendes ülésének nyilvános szakasza csütörtökön. Aztán a napirend előtt mindkét oldalról érkező képviselői felvetések, illetve az arra adott személyeskedő reakciók húzták tovább az időt, így aztán az első előterjesztés megtárgyalása 10 után történt, amely után további harminc indítvány várt a sorára. Emiatt a zárt ülésekre bevitt előterjesztésekről csak délután négy óra előtt vitázott a testület.
Prof. Dr. Grósz Andornak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének kabinetvezetőjének javaslatára Szolnok leghosszabb és legszebb környezetben fekvő promenádjának, az eddig Tisza-parti sétánynak új nevet szavazott meg a szolnoki közgyűlés. A szőke folyó mentén húzódó korzót ezentúl Dr. Heves Kornél sétánynak nevezendő. Dr Heves Kornélt 1898-ban választották főrabbivá Szolnokon, aki csaknem fél évszázadon át volt a kétezer fős szolnoki zsidó közösség lelki és szellemi vezetője.
Az egyhangú döntést követően került sor Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tisztségéről szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatója nyilatkozatának visszavonásáról szóló előterjesztés megvitatására. A képviselő-testület dr. Sámson László városatya kivételével nagy többségben újabb bizalmat szavazott Lits Lászlónak, így a közgyűlés megszakítás nélküli idővel, folytonos jogviszonnyal elfogadta az ügyvezető lemondási nyilatkozatának visszavonását.
A közgyűlés, Szolnok közterületeinek rendje, lakossága biztonságérzetének növelése érdekében, az ez évben nyújtott támogatások mellett további nyolcmillió forint támogatásban részesíti a Szolnoki Rendőrkapitányságot. A helyi rendvédelmi szerv újabb forrása a városban mutatkozó rendőri jelenlét növelése során felmerülő többletfeladatok ellátását biztosítja majd.
Likviditási gondokkal küszködik az egyébiránt a város egyes zöldterületeit gondozó, a virágosításban jeleskedő, a Szolnokot „A legvirágosabb város” címéhez több alkalommal is hozzásegítő „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok (MUSZOL) NK Kft. „A társaságot meg kell menteni!” mottót megfogalmazó számos képviselői megszólalások után arról döntött a testület, hogy az októberi közgyűlésre a felkaroló hadműveletet kidolgozzák az illetékesek.
Pozitív momentum a szolnoki közgyűlés szeptemberi ülésén
Talán a MUSZOL túlélését segíti, hogy a társaság ügyvezetője, Fodor György sajnálatos jelzése után a napirendi sorban következő Andrási Imre, a Szolnoki Ipari Park Kft. cégvezetője az egyre csak takarékoskodó városnak azonnali 38 millió forintos osztalékelőleget ajánlott fel a gazdasági cég profitjából.
A közgyűlés szavazott arról is, hogy a város négy sportcélú szervezetét támogatja: a Polgárőr Egyesület egy-, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Honvéd Sportegyesület, illetve a Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület egyaránt fél-félmillió forint forrásban részesül.
Ezeken túl az utánpótlásban jeleskedő szolnoki Olajbányász 2020 Kosárlabda Klub Sportmanagement Kft. ez év szeptember 22-i kérelmére, három egyéb fejlesztési területtől történő átcsoportosítással, összesen ötvenmillió forint támogatást kap.
