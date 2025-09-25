szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos döntések

35 perce

Szolnoki közgyűlés: íme a városi sportegyesületek, melyek támogatást kaptak

Címkék#Dr Sámson László#közgygűlés#testület#Fodor György#javaslat

A bizottsági ülések elhúzódása miatt jelentős csúszással kezdődött a szolnoki közgyűlés 9 órától kiírt rendes ülésének nyilvános szakasza csütörtökön. Aztán a napirend előtt mindkét oldalról érkező képviselői felvetések, illetve az arra adott személyeskedő reakciók húzták tovább az időt, így aztán az első előterjesztés megtárgyalása 10 után történt, amely után további harminc indítvány várt a sorára. Emiatt a zárt ülésekre bevitt előterjesztésekről csak délután négy óra előtt vitázott a testület.

Mészáros Géza

Prof. Dr. Grósz Andornak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének kabinetvezetőjének javaslatára Szolnok leghosszabb és legszebb környezetben fekvő promenádjának, az eddig Tisza-parti sétánynak új nevet szavazott meg a szolnoki közgyűlés. A szőke folyó mentén húzódó korzót ezentúl Dr. Heves Kornél sétánynak nevezendő. Dr Heves Kornélt 1898-ban választották főrabbivá Szolnokon, aki csaknem fél évszázadon át volt a kétezer fős szolnoki zsidó közösség lelki és szellemi vezetője.

A szolnoki közgyűlés szeptemberi ülése
A szolnoki közgyűlés szeptemberi ülésén, Prof. Dr. Grósz Andornak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége kabinetvezetőjének (balról az első sorban ül) javaslatára a Tisza-parti  korzó Dr. Heves Kornél sétány nevet kapott
Fotó: Nagy Balázs

Az egyhangú döntést követően került sor Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tisztségéről szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatója nyilatkozatának visszavonásáról szóló előterjesztés megvitatására. A képviselő-testület dr. Sámson László városatya kivételével nagy többségben újabb bizalmat szavazott Lits Lászlónak, így a közgyűlés megszakítás nélküli idővel, folytonos jogviszonnyal elfogadta az ügyvezető lemondási nyilatkozatának visszavonását.

A közgyűlés, Szolnok közterületeinek rendje, lakossága biztonságérzetének növelése érdekében, az ez évben nyújtott támogatások mellett további nyolcmillió forint támogatásban részesíti a Szolnoki Rendőrkapitányságot. A helyi rendvédelmi szerv újabb forrása a városban mutatkozó rendőri jelenlét növelése során felmerülő többletfeladatok ellátását biztosítja majd.

Likviditási gondokkal küszködik az egyébiránt a város egyes zöldterületeit gondozó, a virágosításban jeleskedő, a Szolnokot „A legvirágosabb város” címéhez több alkalommal is hozzásegítő „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok (MUSZOL) NK Kft. „A társaságot meg kell menteni!” mottót megfogalmazó számos képviselői megszólalások után arról döntött a testület, hogy az októberi közgyűlésre a felkaroló hadműveletet kidolgozzák az illetékesek.

Pozitív momentum a szolnoki közgyűlés szeptemberi ülésén

Talán a MUSZOL túlélését segíti, hogy a társaság ügyvezetője, Fodor György sajnálatos jelzése után a napirendi sorban következő Andrási Imre, a Szolnoki Ipari Park Kft. cégvezetője az egyre csak takarékoskodó városnak azonnali 38 millió forintos osztalékelőleget ajánlott fel a gazdasági cég profitjából.

A közgyűlés szavazott arról is, hogy a város négy sportcélú szervezetét támogatja: a Polgárőr Egyesület egy-, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Honvéd Sportegyesület, illetve a Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület egyaránt fél-félmillió forint forrásban részesül.

Ezeken túl az utánpótlásban jeleskedő szolnoki Olajbányász 2020 Kosárlabda Klub Sportmanagement Kft. ez év szeptember 22-i kérelmére, három egyéb fejlesztési területtől történő átcsoportosítással, összesen ötvenmillió forint támogatást kap.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu